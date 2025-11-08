ఆస్ట్రేలియాతో ఐదో టీ20 రద్దు- సిరీస్ భారత్ కైవసం
భారత్- ఆస్ట్రేలియా ఐదో టీ20 రద్దు 2-1తో సిరీస్ టీమ్ఇండియా కైవసం
Published : November 8, 2025 at 4:46 PM IST
Ind vs Aus 5th T20 : ఆస్ట్రేలియాతో బ్రిస్బేన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఐదో టీ20 మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. టాస్ ఓడిన భారత్ ముందుగా బ్యాటింగ్కు దిగింది. అయితే ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది సేపటికే వర్షం ప్రారంభమైంది. మ్యాచ్ నిలిచిపోయే సమయానికి భారత్ వికెట్ కూడా నష్టపోకుడండా 52 స్కోర్ చేసింది. ఎంతసేపటికీ వర్షం తగ్గకపోవడంతో 4.5 ఓవర్ల వద్ద మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు అంపైర్లు ప్రకటించారు. అప్పటికి ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (23), శుభ్మన్ గిల్ (29) పరుగులు బాదారు.
ఆట వేగం పుంజుకుంటున్న సమయంలో స్టేడియం చుట్టూ వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఉరుములు, మెరుపులతో భయంకరంగా మారింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉండటంతో మ్యాచ్ చూసేందుకు వచ్చిన ప్రేక్షకులను స్టేడియం అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. అందరూ బహిరంగ ప్రదేశాలను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని స్టేడియంలోని స్క్రీన్పై సూచించారు. అంతలోనే భారీ వర్షం ప్రారంభమైంది. అయితే గబ్బా స్టేడియం డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అద్భుతంగా ఉండడంతో, వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత మైదానంలో నిలిచిన నీరు త్వరగా బయటకు పంపించి మ్యాచ్ నిర్వహిస్తారని అనుకున్నారంతా. కానీ అందుకు ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది. ఆటను తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశం లేకపోవడంతో కాసేపటికే అంపైర్లు మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
తాజా మ్యాచ్ రద్దవ్వడంతో భారత్ ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను 2-1తో కైవసం చేసుకుంది. తొలి మ్యాచ్ కూడా వర్షం కారణంగా రద్దు అవ్వగా, రెండో మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గింది. ఇక మూడు, నాలుగు టీ20ల్లో భారత్ వరుసగా విజయం సాధించింది. ఇవాళ బ్రిస్బేన్లో జరగుతున్న మ్యాచ్ కూడా వర్షం వల్ల ఫలితం తేలకుండానే ముగిసింది. టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా ఎంపికయ్యాడు.
అభిషేక్ సూపర్ రికార్డ్
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు ఓపెనర్లు అభిషేక్, గిల్ మంచి ఆరంభం అందించారు. 4.5 ఓవర్లలోనే జట్టు స్కోర్ 50 దాటించారు. అభిషేక్ 23, గిల్ 29 పరుగులు బాదారు. ఈ క్రమంలోనే అభిషేక్ పలు రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు. అరుదైన రికార్డుల్లో తన పేరు లిఖించుకున్నాడు. అవేంటంటే?
గతేడాది జులై 7న జింబాబ్వేపై అభిషేక్ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి భారత్కు పొట్టి ఫార్మాట్లో ఓపెనర్గా రాణిస్తున్నడు. ఇప్పటిదాకా 28 ఇన్నింగ్స్ల్లో 189.52 స్టైక్ రేట్తో అభిషేక్ 1012 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 6 హాఫ్ సెంచరీలు, 2 సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారత్ తరఫున టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా 1000 రన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఆటగాడిగా రికార్డు కొట్టాడు. తొలి ప్లేస్లో విరాట్ కోహ్లీ (27 ఇన్నింగ్స్) ఉన్నాడు.
T20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా 1000 రన్స్ పూర్తి చేసిన ప్లేయర్లు
- 27 - విరాట్ కోహ్లీ
- 28 - అభిషేక్ శర్మ
- 29 - కేఎల్ రాహుల్
- 31- సూర్యకుమార్ యాదవ్
- 40 - రోహిత్ శర్మ
