ఆసీస్తో రెండో వన్డే- రోహిత్, విరాట్ ఈసారైనా?
భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా రెండో వన్డే- టీమ్ఇండియాలో మార్పులు?
Published : October 22, 2025 at 6:35 PM IST
Ind vs Aus 2nd ODI : ఆస్ర్టేలియాతో జరుగుతున్న మూడు వన్డేల సిరీస్లో తొలి వన్డేలో ఓటమి పాలైన భారత్ కీలకమైన రెండో వన్డేకు సిద్ధమైంది. గురువారం అడిలైడ్ వేదికగా ఇరుజట్లు మధ్య రెండో వన్డే జరగనుంది. తొలి మ్యాచ్లో అన్ని విభాగాల్లో విఫలమైన భారత్ ఈ మ్యాచ్లో గెలుపే లక్ష్యంగా నెట్స్లో చెమటోడుస్తుంది. సిరీస్లో నిలవాంటే భారత్కు ఈ మ్యాచ్లో విజయం తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్పై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
భారీ స్కోర్లు!
ఈ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఓవల్ పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలం కావడంతో భారీ స్కోర్లు నమోదు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకునే చేసే అవకాశం ఉంది. మ్యాచ్ సాగే కొద్దీ పిచ్ స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా మారనుంది. తొలి వన్డేకు అంతరాయం కలిగించిన వర్షం రెండో వన్డేలోనూ ప్రభావం చూపే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అడిలైడ్లో ప్రస్తుతం వర్షాలు పడుతున్న నేపథ్యంలో మ్యాచ్పై అభిమానుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. మ్యాచ్ రోజు వర్షం ముప్పు తక్కువగానే ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.
భారత జట్టులో మార్పులు?
ఒత్తిడిలో బరిలోకి దిగుతున్న టీమ్ఇండియా తుది జట్టులో పలు మార్పులు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫామ్లో ఉన్న కుల్దీప్ యాదవ్ తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో వాషింగ్టన్ సుందర్పై వేటు పడనుంది. అయితే నితీశ్ కుమార్ రెడ్డిని తప్పించి కుల్దీప్ను జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ, నితీశ్ బ్యాటింగ్లో ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉండడం అతడికి కలిసొచ్చే అంశం. ఇక తొలి వన్డేలో విఫలమైన హర్షిత్ రాణా స్థానంలో ప్రసిద్ధ్కృష్ణకు జట్టులో స్థానం కల్పించవచ్చు.
📍Adelaide Oval 🏟️#TeamIndia in the zone ahead of the 2⃣nd #AUSvIND ODI 💪 pic.twitter.com/3hPrAZuRY5— BCCI (@BCCI) October 22, 2025
రో-కో ఈసారైనా?
టీమ్ఇండియా స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ తొలి మ్యాచ్లో తీవ్రంగా నిరాశపర్చారు. రోహిత్ 8 పరుగులు బాదితే, విరాట్ అసలు పరుగుల ఖాతానే తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో ఈ మ్యాచ్లోనైనా సీనియర్లు రాణించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. కెప్టెన్గా, బ్యాటర్గా శుభ్మన్ గిల్ కూడా రాణించాల్సి ఉంది. శ్రేయాస్ అయ్యర్ గాడిన పడాల్సి ఉండగా కేఎల్ రాహుల్, అక్షర్ పటేల్ ఫామ్ కొనసాగించాలి. పేసర్లు మహమ్మద్ సిరాజ్, అర్షదీప్ సింగ్లు రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది.
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐬 🔛#TeamIndia players grinding it out in Adelaide ahead of the 2️⃣nd #AUSvIND ODI 💪 pic.twitter.com/IhAs5IeUEI— BCCI (@BCCI) October 21, 2025
ఆసీస్లోనూ మార్పులు!
మరోవైపు, ప్రత్యర్థి ఆస్ర్టేలియా తుది జట్టులోనూ మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. తొలి వన్డేకు దూరమైన స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా, అలెక్స్ కేరీ తిరిగి జట్టుతో కలిశారు. వీరిద్దరూ తుది జట్టులో ఆడడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. దీంతో మాథ్యూ షార్ట్, మిచెల్ ఓవెన్ బెంచ్కు పరిమితం కానున్నారు. కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ అదిరే ఫామ్లో ఉండడం ఆ జట్టుకు అతిపెద్ద బలం. ట్రావిస్ హెడ్ ఫామ్లోకి వస్తే ఆసీస్కు తిరుగుండదు. అటు జోష్ హేజిల్వుడ్, మిచెల్ స్టార్క్, నాథన్ ఎలిస్తో కూడిన బౌలింగ్ విభాగం మరోసారి భారత్ బ్యాటర్లకు సవాల్ విసరనుంది. మ్యాచ్ ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
టీమ్ఇండియా తుది జట్టు (అంచనా) : రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్, సుందర్/కుల్దీప్, నితీశ్ కుమార్, హర్షిత్ రాణా, అర్షదీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్
రో-కో ఎప్పుడు రిటైర్ అయినా వారి లెగసీకి ఏం కాదు: టీమ్ఇండియా మాజీ కోచ్
కుల్దీప్ యాదవ్ను ఆడించకపోవడంతో నిరుత్సాహానికి గురయ్యా : మహ్మద్ కైఫ్