ETV Bharat / sports

అండర్-19 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన భారత్

అండర్-19 వన్డే ప్రపంచ కప్- సెమీఫైనల్​లో భారత్ విజయం

File Photo: India U19 Cricket Team
File Photo: India U19 Cricket Team (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 8:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Vs Afghanistan U19 : అండర్-19 వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో భారత్‌ వరుస విజయాలతో అదరగొడుతోంది. అఫ్గానిస్థాన్‌తో జరిగిన సెమీస్‌లో ఘన విజయం నమోదు చేసి ఫైనల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. 311 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 41.1 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్ల నష్టానికి ఛేదించింది. ఆరోన్‌ జార్జి (115) సెంచరీతో చెలరేగగా, వైభవ్‌ సూర్యవంశి 68, ఆయూష్‌ మాత్రే 62 పరుగులు చేశారు. అంతకుముందు అఫ్గాన్ షినోజాదా, ఉజైరుల్లా సెంచరీలతో టీమ్ఇండియాకు భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. శుక్రవారం జరిగే ఫైనల్‌లో భారత్‌.. ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడనుంది.

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN SCORES
IND VS AFG U19 2ND SEMI FINAL
ICC UNDER 19 WORLD CUP 2026
INDIA VS AFGHANISTAN U19

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.