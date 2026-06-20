సెంచరీతో అదరగొట్టిన యశస్వి- మూడో వన్డేలో భారత్ విజయం- అఫ్గాన్తో వన్డే సిరీస్ క్లీన్స్వీప్
మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం
IND Vs AFG (IANS)
Published : June 20, 2026 at 8:05 PM IST
IND Vs AFG ODI : అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్ను భారత్ 3-0తో క్లీన్స్వీప్ చేసింది. చెపాక్ స్టేడియంలో శనివారం జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 219 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్, 28.4 ఓవర్లలో ఒక వికెట్ కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించింది. యశస్వి జైస్వాల్ 110, రోహిత్ 79 పరుగులు చేశారు.