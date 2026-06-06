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గిల్, రాహుల్ సెంచరీలు - తొలి రోజు భారత్​దే డామినేషన్!

భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ ఏకైక టెస్టు- తొలి రోజు ముగిసిన ఆట- రాహుల్, గిల్ శతకాల మోత!- భారీ స్కోర్ దిశగా టీమ్ఇండియా

India vs Afghanistan
India vs Afghanistan (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 5:13 PM IST

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Ind vs Afg Test 2026 : ధర్శశాల వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్​తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో తొలి రోజు భారత్​దే ఆధిపత్యం. తొలి రోజు ముగిసేసరికి భారత్ 3 వికెట్ల నష్టానికి 368 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో శుభ్​మన్ గిల్ (103 పరుగులు), రిషభ్ పంత్ (50 పరుగులు) ఉన్నారు. కేఎల్ రాహుల్ (100) కూడా సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. సాయి సుదర్శన్ (81) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ 2, రహ్మన్ షరిఫి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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SHUBMAN GILL TEST CENTURIES
RISHABH PANT TEST RECORD
IND VS AFG TEST 2026

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