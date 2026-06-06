గిల్, రాహుల్ సెంచరీలు - తొలి రోజు భారత్దే డామినేషన్!
భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ ఏకైక టెస్టు- తొలి రోజు ముగిసిన ఆట- రాహుల్, గిల్ శతకాల మోత!- భారీ స్కోర్ దిశగా టీమ్ఇండియా
Published : June 6, 2026 at 5:13 PM IST
Ind vs Afg Test 2026 : ధర్శశాల వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో తొలి రోజు భారత్దే ఆధిపత్యం. తొలి రోజు ముగిసేసరికి భారత్ 3 వికెట్ల నష్టానికి 368 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో శుభ్మన్ గిల్ (103 పరుగులు), రిషభ్ పంత్ (50 పరుగులు) ఉన్నారు. కేఎల్ రాహుల్ (100) కూడా సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. సాయి సుదర్శన్ (81) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ 2, రహ్మన్ షరిఫి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Sublime from the skipper! 👌— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
🎥 Glimpses of #TeamIndia Captain Shubman Gill's delightful shotmaking en route to his hundred! 👏
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/YdlpM0c0kP