డే 2 కంప్లీట్- భారత్ భారీ స్కోర్- అఫ్గాన్ను దెబ్బకొట్టిన అరంగేట్ర బౌలర్
ముల్లాన్పుర్ టెస్టు మ్యాచ్- ముగిసిన రెండో రోజు ఆట- ఆధిక్యంలో భారత్
Published : June 7, 2026 at 5:39 PM IST
Ind vs Afg Test : భారత్- అప్గానిస్థాన్ ముల్లాన్ఫుర్ టెస్టులో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసేసమయానికి అఫ్గానిస్థాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 113-5 (39.5 ఓవర్లు) స్కోర్తో ఉంది. ప్రస్తుతం క్రీజులో రహ్మత్ షా (43 పరుగులు) ఉన్నాడు. అఫ్గానిస్థాన్ ఇంకా 451 పరుగుల వెనుకంజలో కొనసాగుతోంది. భారత బౌలర్లలో అరంగేట్ర ప్లేయర్ మానవ్ సుతార్ 3, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు 368 ఓవర్నైట్ స్కోర్తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 564 పరుగులకు డిక్లేర్డ్ చేసింది. గిల్ (126), రాహుల్ (100) సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. సాయి సుదర్శన్ (81), రిషభ్ పంత్ (81), వాషింగ్టన్ సుందర్ (52) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లలో మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ 6 వికెట్లతో ఆకట్టుకున్నాడు. హష్మతుల్లా షాహిదీ, రహ్నాన్ షఫీ ఒక్కో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.