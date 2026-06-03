కివీస్ టూర్ షెడ్యూల్ ఔట్- రోహిత్, విరాట్ కెరీర్లో ఇదే ఆఖరి పర్యటన!
భారత్ x న్యూజిలాండ్ సిరీస్ షెడ్యూల్ ప్రకటన- 40 రోజుల లాంగ్ టూర్- మూడు ఫార్మాట్లలో 12 మ్యాచ్లు !
Published : June 3, 2026 at 4:09 PM IST
Ind vs NZ Series 2026 : భారత్ క్రికెట్ జట్టు న్యూజిలాండ్ పర్యటన ఫుల్ షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో టీమ్ఇండియా కివీస్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్లో ఆతిథ్య జట్టుతో భారత్ వన్డే, టీ20, టెస్టు సిరీస్లు ఆడనుంది. ఈ సిరీస్లకు సంబంధించిన ఫుల్ షెడ్యూల్, తేదీలను న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు అధికారికంగా బుధవారం ప్రకటించింది. మరి ఈ పర్యటనలో ఏ సిరీస్ ఎప్పుడెప్పుడు జరగనుందంటే?
లాంగెస్ట్ టూర్
ఈ పర్యటన అక్టోబర్ - డిసెంబర్ మధ్యలో దాదాపు 40 రోజులు జరగనుంది. న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ హిస్టరీలోనే ఇది అతి పెద్ద క్రికెట్ టూర్ కానుంది. గతంలో ఏ జట్టుకు కూడా కివీస్ ఇంత సుదీర్ఘ కాలం ఆతిథ్యం ఇవ్వలేదు. దీంతో ఈ టూర్కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. అలాగే ఇది ఇరుదేశాల మధ్య నెలకొన్న 100ఏళ్ల క్రీడా సంబంధాలకు నిదర్శనంగా నిలువనుంది.
టెస్టులతో షురూ
టీ20 సిరీస్తో ఈ పర్యటన ప్రారంభం కానుంది. 2026 అక్టోబర్ 27 న తొలి టీ20తో ఈ టూర్ షురూ అవుతుంది. ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో భారత్- కివీస్ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఆ తర్వాత ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఆడనున్నాయి. ఈ సిరీస్కు భారత స్టార్ క్రికెటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ బరిలో దిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక చివరగా టెస్టు సిరీస్తో ఈ పర్యటన ముగుస్తుంది. ఇరు జట్లు మధ్య రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఉన్నాయి.
భారత న్యూజిలాండ్ పర్యటన పూర్తి షెడ్యూల్
టీ20 సిరీస్
- తొలి T20- అక్టోబర్ 22- క్రైస్ట్చర్చ్
- రెండో T20- అక్టోబర్ 24- క్రైస్ట్చర్చ్
- మూడో T20- అక్టోబర్ 27- వెల్లింగ్టన్
- నాలుగో T20- అక్టోబర్ 30- ఆక్లాండ్
- ఐదో T20- నవంబర్ 1- హామిల్టన్
వన్డే సిరీస్
- తొలి వన్డే- నవంబర్ 4- ఆక్లాండ్
- రెండో వన్డే- నవంబర్ 7- వెల్లింగ్టన్
- మూడో వన్డే- నవంబర్ 10- హామిల్టన్
- నాలుగో వన్డే- నవంబర్ 13-మౌంట్ మాంగనుయి
- ఐదో వన్డే - నవంబర్ 15- మౌంట్ మాంగనుయి
టెస్టు సిరీస్
- తొలి టెస్టు - నవంబర్ 19-23- వెల్లింగ్టన్
- రెండో టెస్టు - నవంబర్ 27 - డిసెంబర్ 01- క్రైస్ట్చర్చ్
ఇలా 40 రోజులపాటు సాగనున్న ఈ పర్యటనలో భారత్ ఆతిథ్య కివీస్తో 5 వేదికల్లో మొత్తం 12 మ్యాచ్లు ఆడనుంది.
26 matches, 8 cities and a mega tour from India 👌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 3, 2026
The 2026-27 International Schedule is here!
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ఆరేళ్ల తర్వాత
అయితే కివీస్ గడ్డపై ఆరేళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా టెస్టు సిరీస్ ఆడనుంది. 2019లో న్యూజిలాండ్లో భారత్ చివరిసారిగా టెస్టు మ్యాచ్ ఆడింది. ఇక 2022 తర్వాత ఆ దేశంలో భారత్ ఆడుతున్న తొలి వైట్ బాల్ సిరీస్ కూడా ఇదే కావడం విశేషం. 2022 నవంబర్లో కివీస్లో టీమ్ఇండియా వన్డే సిరీస్ ఆడింది. మరోవైపు స్టార్లు రోహిత్, విరాట్కు తమ కెరీర్లో ఇదే ఆఖరి న్యూజిలాండ్ పర్యటన అయ్యే అవకాశం ఉంది.