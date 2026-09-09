ETV Bharat / sports

న్యూజిలాండ్‌లో టీమ్ఇండియా క్రేజ్ - 50,000+ టికెట్స్​ సేల్

రెండు వారాల్లోనే 50 వేల మార్క్ దాటిన టికెట్ సేల్స్ - క్రైస్ట్‌చర్చ్ రెండో టీ20కు ఇప్పటికే 75 శాతం బుకింగ్ - ఈడెన్ పార్క్‌లో అదనపు సీటింగ్ ఓపెన్ చేస్తున్న నిర్వాహకులు

India New Zealand 2026 Tour
టీమ్​ఇండియా (Source: ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India New Zealand 2026 Tour : న్యూజిలాండ్‌లో టీమ్ఇండియా టూర్‌కు టికెట్ల డిమాండ్ మొదటి నుంచే భారీగా ఉంది. టికెట్లు అమ్మకానికి వచ్చిన రెండు వారాల్లోనే 50 వేల మార్క్ దాటినట్లు న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ ప్రకటించింది. ఈ సేల్స్‌కు భారత్ పర్యటనే అసలు కారణమని బోర్డు తెలిపింది. అక్టోబర్ చివరి నుంచి మూడు ఫార్మాట్లలో భారత్, న్యూజిలాండ్ తలపడనున్నాయి. కొన్ని మ్యాచ్‌లు ఇప్పటికే సోల్డ్ అవుట్‌కు దగ్గరగా వెళ్లడంతో స్టేడియాల్లో అదనపు సీటింగ్ కూడా తెరవాల్సి వచ్చింది.

తొలి 48 గంటల్లోనే 26 వేలు
మొదట క్రికెట్ నేషన్ సభ్యులు, స్కై కస్టమర్లు, ఏఎన్‌జెడ్ కస్టమర్ల కోసం రెండు వారాల ప్రీ సేల్ విండో ఇచ్చారు. ఆగస్టు 24న క్రికెట్ నేషన్ ప్రీ సేల్ మొదలైన 48 గంటల్లోనే 26 వేల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ ప్రకటించింది. తర్వాత అభిమానుల కోసం కూడా టికెట్లను ఓపెన్ చేశారు. ముందుగానే సభ్యత్వం తీసుకున్న వారికి 15 శాతం డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చారు. భారత్ సిరీస్ కోసం టికెట్లపై డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేసిన బోర్డు, ఆగస్టులోనే అభిమానులను ప్రీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని కోరింది. పబ్లిక్ టికెట్ సేల్స్ మొదలైన తర్వాత కూడా బుకింగ్స్ వేగంగా సాగుతున్నాయి.

రెండో టీ20కు 75 శాతం బుకింగ్
క్రైస్ట్‌చర్చ్‌లోని హాగ్లీ ఓవల్‌లో అక్టోబర్ 24న జరిగే రెండో టీ20కు ఇప్పటికే 75 శాతం టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ మైదానంలో భారత్ టూర్ రెండు టీ20లు ఆడనుంది. అక్టోబర్ 22, 24 తేదీల్లో ఆ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. హాగ్లీ ఓవల్‌లో మ్యాచ్‌లకు ఎప్పుడూ కూడా భారీ స్థాయిలో ప్రేక్షకులు వస్తారని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ మార్కెటింగ్ హెడ్ టిమ్ ఎల్లిస్ చెప్పారు. కానీ ఒక మ్యాచ్‌కు ఇంత ముందుగానే మూడు వంతులకుపైగా టికెట్లు అమ్ముడవడం చాలా స్పెషల్ అని అన్నారు. సుమారు 9 వేల మంది సామర్థ్యం ఉన్న ఈ మైదానంలో నవంబర్ చివర్లో రెండో టెస్ట్ కూడా జరగనుంది.

ఈడెన్ పార్క్‌లో పై లెవల్ కూడా ఓపెన్
ఆక్లాండ్‌లోని ఈడెన్ పార్క్‌లో అక్టోబర్ 30న జరిగే నాలుగో టీ20కు కూడా భారీ డిమాండ్ వచ్చింది. దీంతో స్టేడియంలోని ఆరో లెవల్ సీటింగ్‌ను ప్రేక్షకుల కోసం తెరవాలని నిర్ణయించారు. భారత్ 2019లో న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు చివరిసారిగా ఈ భాగాన్ని ఓపెన్ చేశారు. ఇటీవలి కాలంలో 2015 మెన్స్ వన్డే వరల్డ్ కప్, 2018లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మెన్స్ టీ20 సమయంలో మాత్రమే ఈ ఆరో లెవల్‌ను ఉపయోగించినట్లు న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ తెలిపింది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ టాప్ లెవల్ సీట్లు అందుబాటులోకి రావడం ఉత్సాహంగా ఉందని ఎల్లిస్ చెప్పారు. ఆగస్టు చివర్లో వచ్చిన తొలి సేల్స్ అప్‌డేట్‌లోనే ఈడెన్ పార్క్ వైట్ బాల్ మ్యాచ్‌లకు ఎక్కువ బుకింగ్స్ వస్తున్నట్లు బోర్డు తెలిపింది.

అభిమానుల కోసం మరిన్ని ప్లాన్స్
భారత్ టూర్ చుట్టూ మ్యాచ్‌లతో పాటు మరికొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు టిమ్ ఎల్లిస్ వెల్లడించారు. స్టేడియాలకు వచ్చే అభిమానుల కోసం ప్రత్యేక యాక్టివేషన్స్ సిద్ధం చేస్తున్నామని, అన్ని వయసుల వాళ్లకు మంచి అనుభవం ఇవ్వాలనేలా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. మ్యాచ్ రోజున స్టేడియం లోపల కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉండనున్నట్లు తెలిపారు. న్యూజిలాండ్ హోమ్ సమ్మర్ ఈ భారత్ సిరీస్‌తోనే మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్‌లో న్యూజిలాండ్ మహిళల జట్టు బంగ్లాదేశ్‌తో మూడు టీ20లు, మూడు వన్డేలు ఆడనుంది. డిసెంబర్ 10న నెల్సన్‌లో ఆ సిరీస్ మొదలవుతుంది.

మొత్తం 12 మ్యాచ్‌లు
భారత్ పర్యటన అక్టోబర్ 22 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు సాగుతుంది. మొత్తం ఐదు టీ20లు, ఐదు వన్డేలు, రెండు టెస్టులు జరుగుతాయి. మ్యాచ్‌ల నెంబర్ పరంగా న్యూజిలాండ్‌కు వచ్చే ఒక జట్టు కోసం ఏర్పాటు చేసిన అతిపెద్ద ఇన్‌బౌండ్ టూర్ ఇదే అని న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ తెలిపింది. టీ20లు అక్టోబర్ 22, 24, 27, 30 తేదీలతో పాటు నవంబర్ 1న జరుగుతాయి.

వన్డే సిరీస్ నవంబర్ 4న ఆక్లాండ్‌లో మొదలై 7న వెల్లింగ్టన్, 10న హామిల్టన్, 13, 15 తేదీల్లో టౌరంగాలో కొనసాగుతుంది. తొలి టెస్ట్ నవంబర్ 19 నుంచి వెల్లింగ్టన్‌లోని బేసిన్ రిజర్వ్‌లో జరుగుతుంది. రెండో టెస్ట్ నవంబర్ 27 నుంచి క్రైస్ట్‌చర్చ్ హాగ్లీ ఓవల్‌లో మొదలై డిసెంబర్ 1తో భారత్ పర్యటన ముగుస్తుంది.

'మళ్లీ జీరో నుంచి మొదలుపెట్టాలి'- ఫైనల్​లో 270 కొట్టాక ఇషాన్ కిషన్ రియాక్షన్

క్రికెట్​లో రేర్ రికార్డు- 100కిలోమీటర్లు పరిగెత్తుకొచ్చి బౌలింగ్ చేసిన బౌలర్ - ఎందుకంటే?

TAGGED:

INDIA NEW ZEALAND TOUR
INDIA NEW ZEALAND CRICKET TICKETS
NEW ZEALAND HOME SUMMER 2026
EDEN PARK INDIA MATCH TICKETS
INDIA NEW ZEALAND 2026 TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.