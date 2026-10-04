'మన అమ్మాయిలు బంగారం'- పురుషుల కంటే మహిళా అథ్లెట్లకే ఎక్కువ గోల్డ్ మెడల్స్
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ పతకాలు- ఏ క్రీడలో ఎన్ని- ఏ క్రీడలో ఎక్కువ పతకాలు- కంప్లీట్ లిస్ట్
Published : October 4, 2026 at 6:28 PM IST
Asian Games Medals : సెప్టెంబర్ 19న జపాన్ వేదికగా ప్రారంభమైన 20వ ఆసియా క్రీడల సంబరాలు ఆదివారంతో అధికారికంగా ముగిశాయి. ముగింపు వేడుకల్లో భారత్ తరఫున నీరూ దండ ఫ్లాగ్ బేరర్గా వ్యవహరించింది. రెండు వారాలకు పైగా జరిగిన ఈ క్రీడల్లో భారత్ అథ్లెట్లు ఆయా క్రీడల్లో కలిపి మొత్తం 85 పతకాలు సాధించారు. మరి మన అథ్లెట్లు మొత్తం ఎన్ని క్రీడాంశాల్లో పతకాలు నెగ్గారు? ఏ క్రీడలో ఎక్కువ మెడల్స్ వచ్చాయి? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం!
నాలుగో స్థానంలో భారత్
85 మెడల్స్తో భారత్ పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. 21 పసిడి, 27 రజతం, 37 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 34 క్రీడా విభాగాల్లో పాల్గొన్న భారత్, 43 క్రీడాంశాల్లో 20 విభాగాల్లో కలిపి మన క్రీడాకారులు ఈ పతకాలు సాధించారు. ముఖ్యంగా ఆర్చరీ, బాక్సింగ్, హాకీ, క్రికెట్, రెజ్లింగ్, షూటింగ్, కబడ్డీ, స్క్వాష్ క్రీడలలో భారత అథ్లెట్లు అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చారు. కానీ, బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్ క్రీడాకారులు తీవ్రంగా నిరాశపరిచారు. బ్యాడ్మింటన్లో మనకు కేవలం ఒక పతకమే (టీమ్ ఈవెంట్లో) వచ్చింది. 2014 తర్వాత ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి. ఇక టెన్నిస్లో అయితే భారత్ ఒక్క పతకాన్ని కూడా సాధించలేకపోయింది.
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HERE IS OUT TEAM INDIA!!!! 🇮🇳🫶 https://t.co/O5X65955xL— The Khel India (@TheKhelIndia) October 4, 2026
భారత్ ఏ క్రీడలలో స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకుంది?
ఆర్చరీలో భారత్ అదరగొట్టింది. మన షూటర్లు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తూ ఏకంగా ఐదు స్వర్ణాలు ముద్దాడారు. ఈసారి భారత్కు అత్యధిక పసిడి పతకాలు వచ్చిన ఈవెంట్ ఆర్చరీనే. గోల్డ్సహా ఆర్చరీలో భారత్ మొత్తం తొమ్మిది పతకాలను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత షూటింగ్, బాక్సింగ్లలో మూడేసి స్వర్ణ పతకాలు లభించగా, క్రికెట్, హాకీ, కబడ్డీ, రెజ్లింగ్ విభాగాల్లో రెండేసి స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకుంది.
🇮🇳 SHOOTER NEERU DHANDA LEADS INDIA AT THE CLOSING CEREMONY The Asian Games Gold medallist Neeru proudly carries the Indian Tricolour as India’s flag-bearer at the Aichi-Nagoya Asian Games Closing Ceremony. ❤️ https://t.co/P1PArjyfB4— The Khel India (@TheKhelIndia) October 4, 2026
ఏయే క్రీడలో ఎన్నెన్ని పతకాలు?
|క్రీడ
|పసిడి
|రజతం
|కాంస్యం
|మొత్తం
|ఆర్చరీ
|5
|2
|2
|9
|అథ్లెటిక్స్
|1
|9
|14
|24
|బ్యాడ్మింటన్
|0
|0
|1
|1
|బాక్సింగ్
|3
|0
|3
|6
|క్రికెట్
|2
|0
|0
|2
|షూటింగ్
|3
|8
|4
|15
|రెజ్లింగ్
|2
|2
|2
|6
|హాకీ
|2
|0
|0
|2
|కబడ్డీ
|2
|0
|0
|2
|గోల్ఫ్
|1
|1
|0
|2
|స్క్వాష్
|0
|2
|3
|5
|సెయిలింగ్
|0
|1
|2
|3
|వెయిట్లిఫ్టింగ్
|0
|1
|0
|1
|వుషు
|0
|1
|0
|1
|కురాష్
|0
|0
|1
|1
|మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్
|0
|0
|1
|1
|రోయింగ్
|0
|0
|1
|1
|సెపాక్ తక్రో
|0
|0
|1
|1
|సాఫ్ట్ టెన్నిస్
|0
|0
|1
|1
|టేబుల్ టెన్నిస్
|0
|0
|1
|1
|మొత్తం
|21
|27
|37
|85
మహిళా అథ్లెట్లు భళా
ఈసారి క్రీడల్లో మహిళా అథ్లెట్లు సత్తా చాటారు. పురుష క్రీడాకారులతో సమానంగా వాళ్లు 38 పతకాలు సాధించారు. ఈసారి భారత్కు వచ్చిన 85 పతకాల్లో వ్యక్తిగత విభాగాల్లో పురుష, మహిళ అథ్లెట్లు సమానంగా 38 పతకాలు గెలిచారు. అయితే బంగారు పతకాల్లో చూసుకుంటే పురుషుల కంటే మహిళలే అత్యధికంగా సాధించారు. పురుషులు 7 గోల్డ్ మెడల్స్ నెగ్గగా, మహిళలు మాత్రం ఏకంగా 11 పసిడి పతకాలను ముద్దాడారు. ఇక మిక్స్ ఈవెంట్లలో 9 మెడల్స్ వచ్చాయి.
|స్వర్ణం
|రజతం
|కాంస్యం
|మొత్తం
|మహిళా అథ్లెట్లు
|11
|11
|16
|38
|పురుష అథ్లెట్లు
|07
|14
|17
|38
|మిక్స్డ్ ఈవెంట్లు
|03
|02
|04
|09
|మొత్తం
|21
|27
|37
|85
🚨IT’S OFFICIAL NOW, FOLKS! INDIAN TEAM HAS FINISHED 4TH IN THE MEDAL TALLY AT THE ASIAN GAMES 2026! 21 GOLD 🥇 27 SILVER 🥈 37 BRONZE Total - 85 Medals 🎖️ Uzbekistan finished 9th today in their last event - Equestrian (Individual Jumping). https://t.co/sqlQsShgcS— The Khel India (@TheKhelIndia) October 4, 2026
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