ETV Bharat / sports

'మన అమ్మాయిలు బంగారం'- పురుషుల కంటే మహిళా అథ్లెట్లకే ఎక్కువ గోల్డ్ మెడల్స్

ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ పతకాలు- ఏ క్రీడలో ఎన్ని- ఏ క్రీడలో ఎక్కువ పతకాలు- కంప్లీట్ లిస్ట్

Asian Games Medals
భారత మహిళల హాకీ జట్టు (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games Medals : సెప్టెంబర్ 19న జపాన్ వేదికగా ప్రారంభమైన 20వ ఆసియా క్రీడల సంబరాలు ఆదివారంతో అధికారికంగా ముగిశాయి. ముగింపు వేడుకల్లో భారత్ తరఫున నీరూ దండ ఫ్లాగ్​ బేరర్​గా వ్యవహరించింది. రెండు వారాలకు పైగా జరిగిన ఈ క్రీడల్లో భారత్ అథ్లెట్లు ఆయా క్రీడల్లో కలిపి మొత్తం 85 పతకాలు సాధించారు. మరి మన అథ్లెట్లు మొత్తం ఎన్ని క్రీడాంశాల్లో పతకాలు నెగ్గారు? ఏ క్రీడలో ఎక్కువ మెడల్స్ వచ్చాయి? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం!

నాలుగో స్థానంలో భారత్
85 మెడల్స్​తో భారత్ పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. 21 పసిడి, 27 రజతం, 37 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 34 క్రీడా విభాగాల్లో పాల్గొన్న భారత్, 43 క్రీడాంశాల్లో 20 విభాగాల్లో కలిపి మన క్రీడాకారులు ఈ పతకాలు సాధించారు. ముఖ్యంగా ఆర్చరీ, బాక్సింగ్, హాకీ, క్రికెట్, రెజ్లింగ్, షూటింగ్, కబడ్డీ, స్క్వాష్ క్రీడలలో భారత అథ్లెట్లు అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చారు. కానీ, బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్ క్రీడాకారులు తీవ్రంగా నిరాశపరిచారు. బ్యాడ్మింటన్‌లో మనకు కేవలం ఒక పతకమే (టీమ్ ఈవెంట్‌లో) వచ్చింది. 2014 తర్వాత ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి. ఇక టెన్నిస్‌లో అయితే భారత్ ఒక్క పతకాన్ని కూడా సాధించలేకపోయింది.

    .

భారత్ ఏ క్రీడలలో స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకుంది?
ఆర్చరీలో భారత్ అదరగొట్టింది. మన షూటర్లు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తూ ఏకంగా ఐదు స్వర్ణాలు ముద్దాడారు. ఈసారి భారత్​కు అత్యధిక పసిడి పతకాలు వచ్చిన ఈవెంట్​ ఆర్చరీనే. గోల్డ్​సహా ఆర్చరీలో భారత్​ మొత్తం తొమ్మిది పతకాలను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత షూటింగ్, బాక్సింగ్‌లలో మూడేసి స్వర్ణ పతకాలు లభించగా, క్రికెట్, హాకీ, కబడ్డీ, రెజ్లింగ్ విభాగాల్లో రెండేసి స్వర్ణ పతకాలను గెలుచుకుంది.

ఏయే క్రీడలో ఎన్నెన్ని పతకాలు?

క్రీడపసిడిరజతంకాంస్యంమొత్తం
ఆర్చరీ 5 2 2 9
అథ్లెటిక్స్ 191424
బ్యాడ్మింటన్ 0011
బాక్సింగ్ 3036
క్రికెట్2002
షూటింగ్38415
రెజ్లింగ్2226
హాకీ2002
కబడ్డీ2002
గోల్ఫ్1102
స్క్వాష్0235
సెయిలింగ్0123
వెయిట్‌లిఫ్టింగ్0101
వుషు0101
కురాష్0011
మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్0011
రోయింగ్0011
సెపాక్ తక్రో0011
సాఫ్ట్ టెన్నిస్0011
టేబుల్ టెన్నిస్0011
మొత్తం21273785

మహిళా అథ్లెట్లు భళా
ఈసారి క్రీడల్లో మహిళా అథ్లెట్లు సత్తా చాటారు. పురుష క్రీడాకారులతో సమానంగా వాళ్లు 38 పతకాలు సాధించారు. ఈసారి భారత్​కు వచ్చిన 85 పతకాల్లో వ్యక్తిగత విభాగాల్లో పురుష, మహిళ అథ్లెట్లు సమానంగా 38 పతకాలు గెలిచారు. అయితే బంగారు పతకాల్లో చూసుకుంటే పురుషుల కంటే మహిళలే అత్యధికంగా సాధించారు. పురుషులు 7 గోల్డ్ మెడల్స్ నెగ్గగా, మహిళలు మాత్రం ఏకంగా 11 పసిడి పతకాలను ముద్దాడారు. ఇక మిక్స్​ ఈవెంట్లలో 9 మెడల్స్ వచ్చాయి.

స్వర్ణంరజతంకాంస్యంమొత్తం
మహిళా అథ్లెట్లు11111638
పురుష అథ్లెట్లు07141738
మిక్స్​డ్ ఈవెంట్లు03020409
మొత్తం21273785

ఆసియా గేమ్స్ : భారత్ ఖాతాలో 21 బంగారు పతకాలు- కంప్లీట్ మెడల్స్ లిస్ట్ ఇదే

'ధోనీ ఇచ్చిన సలహాతోనే భారత్​ను ఓడించాం!'- విండీస్ కెప్టెన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

TAGGED:

INDIA MEDALS IN ARCHERY EVENTS
క్రీడలవారీగా భారత్​కు వచ్చిన పతకాలు
అథ్లెటిక్స్​లో భారత్​కు పతకాలు
ఆసియా క్రీజల్లో ఎన్ని మెడల్స్
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.