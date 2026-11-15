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2031 వరల్డ్ కప్ కో-హోస్ట్​గా భారత్​

India to stage 2029 Champions Trophy : 2029 ఐసీసీ పురుషుల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. 2031 ఐసీసీ పురుషుల క్రికెట్ ప్రపంచకప్‌కు బంగ్లాదేశ్‌తో కలిసి ఆతిథ్య బాధ్యతలను పంచుకోనుంది.

India to stage 2029 Champions Trophy
ICC T20 ప్రపంచ కప్ 2026 ట్రోఫీతో భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు. (X/ @BCCI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2026 at 8:56 PM IST

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2029 ఐసీసీ పురుషుల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. అలాగే 2031 ఐసీసీ పురుషుల క్రికెట్ ప్రపంచకప్‌కు బంగ్లాదేశ్‌తో కలిసి ఆతిథ్య బాధ్యతలను పంచుకోనుంది. 2035 వరకు జరగనున్న పలు అంతర్జాతీయన టోర్నమెంట్‌ల షెడ్యూల్, క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసిసి) బోర్డు ఆమోదించడంతో ఈ నిర్ణయం ఖరారయ్యింది. ఇండోనేసియాలోని బాలిలో ఆదివారం జరిగిన ఐసీసీ బోర్డు సమావేశాల్లో ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ఐసీసీ ఒక మీడియా ప్రకటనలో తెలిపింది. 2029 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అక్టోబర్ 9 నుంచి 28 వరకు జరగనుండగా, భారత్, బంగ్లాదేశ్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న 2031 వన్డే ప్రపంచ కప్ అక్టోబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 23 వరకు జరగనుంది.

TAGGED:

INDIA TO STAGE 2029 CHAMPIONS
2031 ODI WORLD CUP

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