TEAM INDIA T20 WORLD CUP JOURNEY
TEAM INDIA T20 WORLD CUP JOURNEY (Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 9:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India T20 World Cup Journey : క్రికెట్ ప్రపంచంలో టీ20 ఫార్మాట్​కు ఉన్న ఆదరణ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. తక్కువ టైమ్​లో ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే ఈ మెగా టోర్నీలో టీమిండియా ప్రస్థానం చాలా డిఫరెంట్ గా సాగింది. కొన్నిసార్లు ఆకాశమంత ఎత్తులో ఉంటే.. ఇంకొన్ని సార్లు ఊహించని ఓటములతో కిందకు పడిపోయింది. పరుగుల వరద పారించినా.. వికెట్లు కూల్చినా మనోళ్ల తర్వాతే ఎవరైనా అనిపించినా ఐసీసీ మొదటి టీ20 ట్రోఫీ గెలిచిన తరువాత మాత్రం మళ్ళీ చాలా టైమ్ పట్టింది. 2007లో ధోనీ సేన సృష్టించిన వండర్ నుంచి 2024లో రోహిత్ శర్మ కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించిన విక్టరీ వరకు అసలు టీమ్ఇండియా ప్రయాణం ఎలా సాగింది అనే వివరాల్లోకి పరిశీలిద్దాం.

2007లో యువ భారత్ సృష్టించిన సంచలనం
2007లో సౌత్ ఆఫ్రికా వేదికగా జరిగిన మొదటి టీ20 వరల్డ్ కప్ ఒక మర్చిపోలేని జ్ఞాపకం. సచిన్, రాహుల్, గంగూలీ శకం ముగింపు తరువాత సీనియర్ ఆటగాళ్లు లేకుండా, ఎంఎస్ ధోనీ సారథ్యంలో యువ జట్టు బరిలోకి దిగింది. అంచనాలు ఏమాత్రం లేని స్థితి నుంచి అద్భుత ప్రదర్శనతో ఫైనల్ చేరింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఆ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉత్కంఠకు పరాకాష్ట. చివరి ఓవర్​లో శ్రీశాంత్ పట్టిన ఆ క్యాచ్ భారత్‌ను మొదటిసారి టీ20 విశ్వవిజేతగా నిలబెట్టింది. ఈ విజయమే భారత్​లో ఐపీఎల్ వంటి భారీ లీగ్ రావడానికి, టీ20 ఫార్మాట్ ప్రాచుర్యం పొందడానికి పునాది వేసింది.

2009, 2010 ఊహించని అపజయం
మొదటి టీ20 వరల్డ్ కప్ విజయం తరువాత టీమ్​ఇండియాకు పెద్దగా కలిసి రాలేదు. వరుసగా సీనియర్లు ఫామ్ కోల్పోవడం కూడా జరిగింది. 2009లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా, సెమీస్ చేరడంలో విఫలమైంది. అలాగే 2010లో వెస్ట్ ఇండీస్​లో జరిగిన టోర్నీలో కూడా రెండో రౌండ్‌లోనే ఇంటిదారి పట్టింది. ఈ రెండు టోర్నీల్లోనూ అంచనాలు భారీగా ఉన్నా, ఫలితాలు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రాలేదు.

2014 ఫైనల్ వరకు వెళ్లి!
2012లో శ్రీలంక వేదికగా జరిగిన టోర్నీలో భారత్ సెమీఫైనల్ చేరుతుందనుకున్నా, కేవలం కొద్ది తేడాతో ఆ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకుంది. ఇక 2014లో భారత్ తన ప్రతాపం చూపించింది. అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఫైనల్ వరకు దూసుకెళ్లింది. కానీ టైటిల్ పోరులో శ్రీలంక చేతిలో ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓటమి పాలై రన్నరప్‌గా మిగిలిపోయింది. ఈ ఓటమి అప్పట్లో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్‌ను చాలా బాధించింది. అప్పటికే వన్డే వరల్డ్ కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ గెలిచిన భారత్, ఈ కప్పు కూడా గెలుస్తుందని అందరూ ఆశించారు. కానీ అనుకున్నట్లు జరగలేదు.

2016, 2021, స్వదేశంలో సెమీస్ గండం, దుబాయ్‌లో షాక్
2016లో ఆతిథ్యమిచ్చిన భారత్ వరల్డ్ కప్‌లో ఫేవరెట్‌ జట్టుగా బరిలోకి దిగింది. అయితే సెమీఫైనల్‌లో వెస్ట్ ఇండీస్ మన కలలను చిదిమేసింది. ముంబైలో జరిగిన ఆ పోరులో విండీస్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలిచి భారత్‌ను టోర్నీ నుంచి పంపించేసింది. ఆ తర్వాత కరోనా వల్ల విరామం రావడంతో 2021లో దుబాయ్‌లో టోర్నీ జరిగింది. ఈ ఎడిషన్ భారత్‌కు ఒక పీడకల లాంటిది. కనీసం సెమీస్ కూడా చేరకుండానే గ్రూప్ స్టేజ్‌లోనే భారత్ వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. అలాగే సూపర్ 12లో పాకిస్థాన్ చేతిలో మొదటిసారి వరల్డ్ కప్​లో ఓడిపోవడం ఫ్యాన్స్‌కు అస్సలు మింగుడు పడలేదు.

2022 ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఘోర పరాభవం
ఆస్ట్రేలియా వేదికగా జరిగిన 2022 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ సెమీఫైనల్ వరకు బాగానే ఆడింది. కానీ అడిలైడ్ ఓవల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సెమీస్‌లో టీమ్ఇండియా దారుణంగా విఫలమైంది. పది వికెట్ల తేడాతో భారత్‌ను చిత్తు చేసిన ఇంగ్లాండ్, ఫైనల్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. ఈ ఘోర ఓటమి తర్వాత టీమ్ఇండియా టీ20 టీమ్ లో భారీ మార్పులు మొదలయ్యాయి. సీనియర్లను పక్కన పెట్టి కుర్రాళ్లకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఇక్కడి నుండే మొదలైంది. కెప్టెన్ గా రోహిత్ శర్మపై విమర్శలు వచ్చినా, ఆయన మళ్ళీ టీమ్ ను పునర్మించే పనిలో పడ్డారు.

17 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత మళ్లీ విశ్వవిజేతగా భారత్
చివరికి 2024లో టీమ్ఇండియా మళ్ళీ తన విశ్వరూపం చూపించింది. అమెరికా, వెస్ట్ ఇండీస్ వేదికగా జరిగిన టోర్నీలో భారత్ అజేయంగా నిలిచింది. 17 ఏళ్ల టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆశను నెరవేస్తూ ఫైనల్‌లో సౌత్ ఆఫ్రికాపై ఏడు పరుగుల స్వల్ప తేడాతో ఉత్కంఠభరిత విజయం సాధించింది. రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో భారత్ అందుకున్న ఈ విజయం క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాలు ఈ ఫార్మాట్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో ఈ కప్పు వారికి ఒక గొప్ప వీడ్కోలుగా మారింది. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా గర్వంగా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా 2026 వరల్డ్ కప్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది.

2026 వరల్డ్ కప్- యువ భారత్ ముందున్న అసలైన సవాలు
రాబోయే 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ భారత్‌కు ఎంతో కీలకం. ఎందుకంటే రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు లేకుండా భారత్ ఎదుర్కోబోతున్న మొదటి మెగా టోర్నీ ఇది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో టీమ్​ఇండియా దాదాపు కొత్త రూపం సంతరించుకుంది. అభిషేక్ శర్మ, సంజా శాంసన్ తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్ వంటి యువ బ్యాటర్లు జట్టులో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. శివమ్ ధూభే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్ వంటి ఆల్‌రౌండర్లతో పాటు బుమ్రా, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వంటి బౌలర్లు జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నారు. సీనియర్లు లేని లోటును ఈ యువ రక్తం ఎలా భర్తీ చేస్తుందో చూడాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

