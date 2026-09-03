107 దాటుతారా?- ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ ముందున్న పెద్ద టార్గెట్ ఇదే!
హాంగ్జౌలో 107 పతకాలతో భారత్కు రికార్డు- సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు ఆసియా గేమ్స్- నీరజ్ చోప్రా లేకపోయినా బరిలో ఐదుగురు ఒలింపిక్ మెడలిస్టులు- క్రికెట్లో రెండు స్వర్ణాలను కాపాడుకునేందుకు భారత్
Published : September 3, 2026 at 11:56 AM IST
India Asian Games 2026 : జపాన్లోని ఐచి, నగోయా వేదికగా సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు ఆసియా గేమ్స్ జరగనున్నాయి. 45 దేశాలకు చెందిన క్రీడాకారులు 43 క్రీడల్లో పోటీపడనున్నారు. ఇక భారత్ గత ఆసియా గేమ్స్లో సాధించిన రికార్డును దాటుతుందా లేదా అనేది అందరిలో మెదులుతున్న ప్రశ్న. 2023 హాంగ్జౌ గేమ్స్లో భారత్ 28 స్వర్ణాలు, 38 రజతాలు, 41 కాంస్యాలతో మొత్తం 107 పతకాలు సాధించింది. ఆసియా గేమ్స్ చరిత్రలో భారత్కు ఇదే అత్యధికం. ఇప్పుడు జపాన్లో ఆ సంఖ్యను మరింత పెంచాలని భారత బృందం ఒక టార్గెట్ అయితే సిద్ధం చేసుకుంది. ఈసారి భారత్ నుంచి 503 మంది అథ్లెట్లు బరిలోకి దిగనుండగా, కోచ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్తో కలిపి మొత్తం భారత బృందం 768 మందితో జపాన్కు వెళ్లనుంది.
నీరజ్ లేడు ఐదుగురు ఒలింపిక్ మెడలిస్టులు
జావెలిన్ స్టార్ నీరజ్ చోప్రా ఈసారి ఆసియా గేమ్స్లో అందుబాటులో లేడు. చీలమండ గాయం కారణంగా ఆయన టోర్నీ నుంచి తప్పుకున్నాడు. అయితే భారత్ తరఫున ఇప్పటికే ఒలింపిక్ పతకాలు గెలిచిన ఐదుగురు క్రీడాకారులు బరిలో ఉన్నారు. బ్యాడ్మింటన్లో పీవీ సింధు, షూటింగ్లో మను భాకర్, బాక్సింగ్లో లవ్లీనా బోర్గోహైన్, రెజ్లింగ్లో అమన్ సెహ్రావత్, వెయిట్లిఫ్టింగ్లో మీరాబాయి చాను లిస్టులో ఉన్నారు. అథ్లెటిక్స్లో అవినాష్ సాబ్లే, గుల్వీర్ సింగ్, జ్యోతి యర్రాజీ, మురళీ శ్రీశంకర్, అను రాణి లాంటి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి.
క్రికెట్లో రెండు జట్లూ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లే
హాంగ్జౌలో భారత్ పురుషుల, మహిళల క్రికెట్లో రెండు స్వర్ణాలు గెలిచింది. ఈసారి పురుషుల జట్టుకు శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నారు. అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రాతో పాటు యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా జట్టులో ఉన్నాడు. మహిళల టీమ్ను హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నడిపించనున్నారు. స్మృతి మంధాన, షఫాలి వర్మ, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ కూడా స్క్వాడ్లో ఉన్నారు. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ హామ్స్ట్రింగ్ గాయంతో దూరం కావడంతో ఆమె స్థానంలో ప్రతికా రావల్కు అవకాశం వచ్చింది.
హాకీలో గెలిస్తే ఒలింపిక్స్కు
హాకీ టోర్నీకి ఈసారి మరో ప్రాధాన్యం కూడా ఉంది. పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో స్వర్ణం గెలిచే జట్లు 2028 లాస్ ఏంజెలెస్ ఒలింపిక్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. పురుషుల జట్టుకు హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ కెప్టెన్. హార్దిక్ సింగ్, మన్ప్రీత్ సింగ్, అమిత్ రోహిదాస్, అభిషేక్ కూడా జట్టులో ఉన్నారు. మహిళల టీమ్కు సలీమా టేటే నాయకత్వం వహించనున్నారు. సవితా పునియా, నవనీత్ కౌర్, లాల్రెమ్సియామి, దీపిక కూడా ఎంపికయ్యారు. అందుకే హాకీలో పతకంతో పాటు ఒలింపిక్ బెర్త్ కూడా భారత్ ముందున్న మరో టార్గెట్.
గేమ్స్కు ముందు కొన్ని ఎదురుదెబ్బలు
స్క్వాడ్ ఎంపిక సమయంలో భారత్కు కొన్ని సమస్యలు కూడా ఎదురయ్యాయి. రెజ్లర్లు ముకుల్ దహియా, దీపాంశు డోపింగ్ ఉల్లంఘనల కారణంగా జట్టు నుంచి బయటకు వెళ్లారు. షూటర్ గౌరవ్ కుమార్ మసూరి కూడా డోపింగ్ కేసుతో చోటు కోల్పోగా, అతని స్థానంలో ఆకాశ్ భరద్వాజ్ను తీసుకున్నారు. స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ సెలెక్షన్ నిబంధనలను అందుకోలేదని షో జంపింగ్ జట్టును కూడా గేమ్స్ నుంచి తప్పించారు. టెన్నిస్లో సహజ యమలపల్లి, వైష్ణవి అడ్కర్, వైదేహి చౌదరి పేర్లు జట్టులో లేకుండా పోయాయి.
ఇతర ఈవెంట్లలో భారత్ తరఫున వీళ్లు
- లక్ష్యసేన్: బ్యాడ్మింటన్ పురుషుల సింగిల్స్, టీమ్ ఈవెంట్
- సాత్విక్సాయిరాజ్ రాంకిరెడ్డి, చిరాగ్ శెట్టి: పురుషుల డబుల్స్, టీమ్ ఈవెంట్
- రుద్రాంక్ష్ పాటిల్: షూటింగ్ 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్, 50 మీటర్ల రైఫిల్ త్రీ పొజిషన్స్
- ఈషా సింగ్: 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్, 25 మీటర్ల పిస్టల్
- సచిన్ సివాచ్: బాక్సింగ్ పురుషుల 60 కిలోల విభాగం
- అనాహత్ సింగ్: స్క్వాష్ మహిళల సింగిల్స్, టీమ్ ఈవెంట్
- అభయ్ సింగ్: స్క్వాష్ పురుషుల సింగిల్స్, టీమ్ ఈవెంట్
- జోష్నా చినప్ప: స్క్వాష్ మిక్స్డ్ డబుల్స్, మహిళల టీమ్ ఈవెంట్
- అదితి అశోక్, దీక్షా దాగర్: గోల్ఫ్ మహిళల వ్యక్తిగత స్ట్రోక్ ప్లే, టీమ్ ఈవెంట్
- ధీరజ్ బొమ్మదేవర: ఆర్చరీ పురుషుల రికర్వ్, టీమ్ ఈవెంట్
- జ్యోతి సురేఖ వెన్నం: ఆర్చరీ మహిళల కాంపౌండ్, టీమ్ ఈవెంట్
- అంకిత భకత్: ఆర్చరీ మహిళల రికర్వ్, టీమ్ ఈవెంట్
ఈ లిస్టుతో పాటు మరెన్నో క్రీడల్లో భారత ఆటగాళ్లు బరిలోకి దిగనున్నారు. ఈసారి ఆసియా గేమ్స్ కోసం భారత్ నుంచి మొత్తం 503 మంది అథ్లెట్లకు స్పోర్ట్స్ మినిస్ట్రీ అనుమతి ఇచ్చింది. వీరిలో 269 మంది పురుషులు, 234 మంది మహిళలు ఉన్నారు. కోచ్లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్, కంటింజెంట్ అధికారులను కూడా కలిపితే భారత బృందం మొత్తం 768 మందితో జపాన్కు వెళ్లనుంది. 36 క్రీడా విభాగాల్లో భారత అథ్లెట్లు పోటీపడనున్నారు.
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