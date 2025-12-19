ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
India Squad T20 World Cup 2026 : క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణం రానే వచ్చింది. 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్​కు సమయం దగ్గరపడుతున్న వేళ, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమ్ఇండియా తన అస్త్రశస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఈ మెగా టోర్నీలో బరిలోకి దిగే భారత జట్టు కూర్పు ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరెవరికి ఛాన్స్ దక్కుతుంది? అనే ప్రశ్నలకు రేపు సమాధానం దొరకనుంది. ముంబయిలోని బీసీసీఐ హెడ్ క్వార్టర్స్​లో శనివారం జరగబోయే అత్యంత కీలకమైన సమావేశంపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పడింది. కేవలం ద్వైపాక్షిక సిరీస్ కోసమే కాకుండా, ప్రపంచ కప్​ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఎంపిక జరగనుండటంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

ముంబయి వేదికగా కీలక భేటీ
సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే భారత సెలెక్టర్లు ముంబయిలో సమావేశం కానున్నారు. డిసెంబర్ 20న జరగనున్న ఈ భేటీలో న్యూజిలాండ్​తో జరగబోయే హోమ్ సిరీస్​కు, అలాగే 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్​కు సంబంధించిన జట్టును ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ సమావేశం అనంతరం కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ మీడియా ముందుకు వచ్చి వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. అహ్మదాబాద్​లో సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్ ముగించుకుని సూర్య నేరుగా ముంబయి చేరుకోనున్నాడు.

చరిత్ర సృష్టిస్తారా?
భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్​లో టీమ్ఇండియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా బరిలోకి దిగనుంది. క్రికెట్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ జట్టూ టీ20 వరల్డ్ కప్ టైటిల్​ను వరుసగా రెండుసార్లు నెగ్గలేదు. దీంతో ఈసారి ఆ రికార్డు సృష్టించాలని సూర్య సేన పట్టుదలగా ఉంది. జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్​తో జరగబోయే మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20ల సిరీసే ప్రపంచ కప్​కు ముందు భారత్​కు ఆఖరి సన్నాహక సమరం కానుంది. అందుకే ఈ ఎంపిక చాలా కీలకం.

గిల్​ ప్లేస్​పై సందేహాలు!
జట్టులో చాలావరకు స్థానాలు ఖరారైనప్పటికీ, కొన్ని స్లాట్స్ విషయంలో మాత్రం ఇంకా సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా వైస్ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆసియా కప్ సమయంలో వైస్ కెప్టెన్​గా ఎంపికైన గిల్, పొట్టి ఫార్మాట్​లో మాత్రం తడబడుతున్నాడు. అతని కోసం సంజు శాంసన్​ను బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​లో మార్చడం లేదా పక్కన పెట్టడం వంటివి జరిగాయి. దీనికి తోడు లఖ్​నవూ టీ20కి ముందు గిల్ మెడ గాయంతో ఇబ్బంది పడ్డాడు. దీంతో అతను ఫిట్ నెస్ సాధిస్తాడా? లేద సెలెక్టర్లు కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటారా? అనేది చూడాలి.

న్యూజిలాండ్ సిరీస్​ను టీమ్ఇండియా వరల్డ్ కప్ సన్నాహకాల్లో చివరి అంకంలో భాగంగా చూస్తోంది. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఆటగాళ్ల ఫామ్​ను బట్టి పటిష్టమైన జట్టును తయారు చేయాలని మేనేజ్​మెంట్ భావిస్తోంది. ఈ ఎంపికలో సీనియర్లకు విశ్రాంతి ఇస్తారా? లేక యువకులకు పెద్దపీట వేస్తారా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఏది ఏమైనా రేపు సాయంత్రానికల్లా వరల్డ్ కప్ భారత జట్టుపై ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.

