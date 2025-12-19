T20 వరల్డ్కప్ భారత్ జట్టు ప్రకటనపై BCCI క్లారిటీ- ఆనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడంటే?
2026 టీ20 వరల్డ్కప్ జట్టు ఎంపిక- వైస్ కెప్టెన్ గిల్ ఎంపికపై ఉత్కంఠ- జట్టుపై రేపే క్లారిటీ
Published : December 19, 2025 at 3:37 PM IST
India Squad T20 World Cup 2026 : క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తరుణం రానే వచ్చింది. 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్కు సమయం దగ్గరపడుతున్న వేళ, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమ్ఇండియా తన అస్త్రశస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఈ మెగా టోర్నీలో బరిలోకి దిగే భారత జట్టు కూర్పు ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరెవరికి ఛాన్స్ దక్కుతుంది? అనే ప్రశ్నలకు రేపు సమాధానం దొరకనుంది. ముంబయిలోని బీసీసీఐ హెడ్ క్వార్టర్స్లో శనివారం జరగబోయే అత్యంత కీలకమైన సమావేశంపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పడింది. కేవలం ద్వైపాక్షిక సిరీస్ కోసమే కాకుండా, ప్రపంచ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఎంపిక జరగనుండటంతో సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
ముంబయి వేదికగా కీలక భేటీ
సౌతాఫ్రికాతో సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే భారత సెలెక్టర్లు ముంబయిలో సమావేశం కానున్నారు. డిసెంబర్ 20న జరగనున్న ఈ భేటీలో న్యూజిలాండ్తో జరగబోయే హోమ్ సిరీస్కు, అలాగే 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్కు సంబంధించిన జట్టును ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ సమావేశం అనంతరం కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ మీడియా ముందుకు వచ్చి వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. అహ్మదాబాద్లో సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్ ముగించుకుని సూర్య నేరుగా ముంబయి చేరుకోనున్నాడు.
చరిత్ర సృష్టిస్తారా?
భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్లో టీమ్ఇండియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగనుంది. క్రికెట్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ జట్టూ టీ20 వరల్డ్ కప్ టైటిల్ను వరుసగా రెండుసార్లు నెగ్గలేదు. దీంతో ఈసారి ఆ రికార్డు సృష్టించాలని సూర్య సేన పట్టుదలగా ఉంది. జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్తో జరగబోయే మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20ల సిరీసే ప్రపంచ కప్కు ముందు భారత్కు ఆఖరి సన్నాహక సమరం కానుంది. అందుకే ఈ ఎంపిక చాలా కీలకం.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆
A dominant performance capped by an unbeaten campaign 💪
Congratulations to #TeamIndia on winning #AsiaCup2025 🇮🇳 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#Final pic.twitter.com/n9fYeHfByB
గిల్ ప్లేస్పై సందేహాలు!
జట్టులో చాలావరకు స్థానాలు ఖరారైనప్పటికీ, కొన్ని స్లాట్స్ విషయంలో మాత్రం ఇంకా సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా వైస్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆసియా కప్ సమయంలో వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికైన గిల్, పొట్టి ఫార్మాట్లో మాత్రం తడబడుతున్నాడు. అతని కోసం సంజు శాంసన్ను బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్చడం లేదా పక్కన పెట్టడం వంటివి జరిగాయి. దీనికి తోడు లఖ్నవూ టీ20కి ముందు గిల్ మెడ గాయంతో ఇబ్బంది పడ్డాడు. దీంతో అతను ఫిట్ నెస్ సాధిస్తాడా? లేద సెలెక్టర్లు కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటారా? అనేది చూడాలి.
న్యూజిలాండ్ సిరీస్ను టీమ్ఇండియా వరల్డ్ కప్ సన్నాహకాల్లో చివరి అంకంలో భాగంగా చూస్తోంది. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఆటగాళ్ల ఫామ్ను బట్టి పటిష్టమైన జట్టును తయారు చేయాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది. ఈ ఎంపికలో సీనియర్లకు విశ్రాంతి ఇస్తారా? లేక యువకులకు పెద్దపీట వేస్తారా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఏది ఏమైనా రేపు సాయంత్రానికల్లా వరల్డ్ కప్ భారత జట్టుపై ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.
A moment that led to glory for #TeamIndia! ✨🏆
In just 50 days, the #MenInBlue gear up to repeat history at the #T20WorldCup 2026! 💙🔥👀#T20WorldCup starts 7 FEB! pic.twitter.com/UCcNSkvSc1
