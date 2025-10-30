ETV Bharat / sports

ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన భారత్‌- సెమీస్​లో ఆస్ట్రేలియాపై విజయం

మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌- ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన భారత్‌

India vs Australia Women World Cup
India vs Australia Women World Cup (PTI)
Published : October 30, 2025 at 10:49 PM IST

India vs Australia Women World Cup : మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌లో టీమ్​ఇండియా ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. సెమీస్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్​ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆసీస్‌ లీచ్ ఫీల్డ్ (119), ఎలీస్ పెర్రీ (77) చెలరేగడంతో 49.5 ఓవర్లలో 338 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు 48.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేధించింది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ (127*), హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ (89) చెలరేగారు. కాగా నవంబర్‌ 2న ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాతో భారత్‌ తలపడనుంది.

