మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్- ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్
Published : October 30, 2025 at 10:49 PM IST
India vs Australia Women World Cup : మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. సెమీస్లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్ లీచ్ ఫీల్డ్ (119), ఎలీస్ పెర్రీ (77) చెలరేగడంతో 49.5 ఓవర్లలో 338 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు 48.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేధించింది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (127*), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (89) చెలరేగారు. కాగా నవంబర్ 2న ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాతో భారత్ తలపడనుంది.