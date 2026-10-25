ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ : ఫైనల్లో ఓడిపోయిన సింధు
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ సూపర్ 750 టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో పీవీ సింధుకు నిరాశ ఎదురైంది. ఆమె టైటిల్ పోరులో ఓడిపోయింది.
Published : October 25, 2026 at 4:57 PM IST
PV Sindhu French Open Super 750 : భారత బ్యాడ్మింటర్ స్టార్ పీవీ సింధుకు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ సూపర్ 750 టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో నిరాశ ఎదురైంది. ఆదివారం హోరాహోరీగా జరిగిన టైటిల్ పోరులో సింధు ఓడిపోయింది. వరల్డ్ నెం 1 ఆన్ సె యంగ్ (కొరియా)ను ఫైనల్లో ఢీ కొట్టిన సింధు 21-16 11-21 12-21 పోరాడి ఓడిపోయింది. దీంతో జులైలో జపాన్ ఓపెన్ సూపర్ టైటిల్ నెగ్గిన సింధు ఇక్కడ రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
సెమీఫైనల్లో నెగ్గిన జోరుతో ఫైనల్ పోరును సింధు ఘనంగానే ఆరంభించింది. ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధిస్తూ తొలి సెట్ను 21-16 తేడాతో సింధు దక్కించుకుంది. అయితే తర్వాతి సెట్లో ఆన్ సె యంగ్ అద్భుతంగా పుంజుకుంది. సింధుకు గట్టి పోటీనిచ్చింది. 21-11 తేడాతో రెండో సెట్ను ఆన్ యంగ్ కైవసం చేసుకుంది. దీంతో మ్యాచ్పై ఉత్కంఠ పెరిగింది. ఫలితం కోసం మూడో సెట్ ఆడాల్సి వచ్చింది. ఇక ఈ రౌండ్లోనూ ఆన్ యంగ్ తన ప్రత్యర్థి సింధుపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఆట హోరాహోరీగా సాగినప్పటికీ 21-12 తేడాతో మూడో సెట్ను కూడా ఆన్ సె యంగ్ గెలుచుకుంది. దీంతో టైటిల్ ఆమె సొంతమైంది. సింధు రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. కాగా, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టైటిట్ నెగ్గడం ఆన్ సె యంగ్కు ఇది వరుసగా మూడోసారి. మరోవైపు, ఇప్పటిదాకా సింధుతో పోటీ పడిన 11సార్లు కూడా ఆన్ యంగ్ విజయం సాధించింది.
RUNNERS-UP OF FRENCH OPEN! 🥈 - India’s PV Sindhu 🇮🇳👏 https://t.co/Q42Of6nwGF— The Khel India (@TheKhelIndia) October 25, 2026
ఇంకా మెరుగుపడేందుకు ఛాన్స్ ఉంది : సింధు
మ్యాచ్ అనంతరం తన ఓటమిపై సింధు మాట్లాడింది. తన ఆటను మెరుగుపరచుకోవడానికి ఇంకా అవకాశం ఉందని చెప్పింది. అయితే ఈ ఫైనల్లో ఓడినప్పటికీ టోర్నీలో తన ప్రదర్శన పట్ల సంతృప్తిగానే ఉన్నట్లు తెలిపింది. "ఈ టోర్నీలో నా ప్రదర్శన పట్ల సంతోషంగానే ఉన్నాను. అయితే నేను ఇంకా మెరుగుపరచుకోవాల్సిన అంశాలు చాలానే ఉన్నాయి. మరింత బలంగా తిరిగొచ్చేందుకు కష్టపడతాను. ఈ మ్యాచ్లో ప్రతి పాయింట్ కోసం నేను పోరాడాను. అయితే డూ ఆర్ డై మూడో సెట్లో 8-5తో ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ లీడ్ను కొనసాగించాల్సింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ, ఆమె దానిని 11-9గా మార్చుకుంది. ఆ తర్వాత మేము కోర్టులు మారాము. అక్కడే మ్యాచ్ మలుపు తిరిగింది. అగ్రశ్రేణి క్రీడాకారులతో ఆడేటప్పుడు, ప్రతి పాయింట్ కోసం మనం వంద శాతం సామర్థ్యం పెట్టి ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఇది అంత సులభం కాదు. అయితే గెలుపోటములు ఆటలో భాగమే. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, మనం వాటిని నియంత్రించుకోవాలి" అని సింధు పేర్కొన్నారు.