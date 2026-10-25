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ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ : ఫైనల్​లో ఓడిపోయిన సింధు

ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ సూపర్ 750 టోర్నమెంట్ ఫైనల్​లో పీవీ సింధుకు నిరాశ ఎదురైంది. ఆమె టైటిల్ పోరులో ఓడిపోయింది.

PV SINDHU
PV సింధు (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2026 at 4:57 PM IST

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PV Sindhu French Open Super 750 : భారత బ్యాడ్మింటర్ స్టార్ పీవీ సింధుకు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ సూపర్ 750 టోర్నమెంట్ ఫైనల్​లో నిరాశ ఎదురైంది. ఆదివారం హోరాహోరీగా జరిగిన టైటిల్ పోరులో సింధు ఓడిపోయింది. వరల్డ్ నెం 1 ఆన్ సె యంగ్​ (కొరియా)ను ఫైనల్​లో ఢీ కొట్టిన సింధు 21-16 11-21 12-21 పోరాడి ఓడిపోయింది. దీంతో జులైలో జపాన్ ఓపెన్ సూపర్ టైటిల్ నెగ్గిన సింధు ఇక్కడ రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

సెమీఫైనల్​లో నెగ్గిన జోరుతో ఫైనల్​ పోరును సింధు ఘనంగానే ఆరంభించింది. ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధిస్తూ తొలి సెట్​ను 21-16 తేడాతో సింధు దక్కించుకుంది. అయితే తర్వాతి సెట్​లో ఆన్‌ సె యంగ్‌ అద్భుతంగా పుంజుకుంది. సింధుకు గట్టి పోటీనిచ్చింది. 21-11 తేడాతో రెండో సెట్​ను ఆన్ యంగ్ కైవసం చేసుకుంది. దీంతో మ్యాచ్​పై ఉత్కంఠ పెరిగింది. ఫలితం కోసం మూడో సెట్ ఆడాల్సి వచ్చింది. ఇక ఈ రౌండ్​లోనూ ఆన్ యంగ్​ తన ప్రత్యర్థి సింధుపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఆట హోరాహోరీగా సాగినప్పటికీ 21-12 తేడాతో మూడో సెట్​ను కూడా ఆన్‌ సె యంగ్‌ గెలుచుకుంది. దీంతో టైటిల్ ఆమె సొంతమైంది. సింధు రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. కాగా, ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ బ్యాడ్మింటన్ టైటిట్‌ నెగ్గడం ఆన్‌ సె యంగ్​కు ఇది వరుసగా మూడోసారి. మరోవైపు, ఇప్పటిదాకా సింధుతో పోటీ పడిన 11సార్లు కూడా ఆన్ యంగ్​ విజయం సాధించింది.

ఇంకా మెరుగుపడేందుకు ఛాన్స్ ఉంది : సింధు
మ్యాచ్ అనంతరం తన ఓటమిపై సింధు మాట్లాడింది. తన ఆటను మెరుగుపరచుకోవడానికి ఇంకా అవకాశం ఉందని చెప్పింది. అయితే ఈ ఫైనల్లో ఓడినప్పటికీ టోర్నీలో తన ప్రదర్శన పట్ల సంతృప్తిగానే ఉన్నట్లు తెలిపింది. "ఈ టోర్నీలో నా ప్రదర్శన పట్ల సంతోషంగానే ఉన్నాను. అయితే నేను ఇంకా మెరుగుపరచుకోవాల్సిన అంశాలు చాలానే ఉన్నాయి. మరింత బలంగా తిరిగొచ్చేందుకు కష్టపడతాను. ఈ మ్యాచ్​లో ప్రతి పాయింట్ కోసం నేను పోరాడాను. అయితే డూ ఆర్ డై మూడో సెట్​లో 8-5తో ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ లీడ్​ను కొనసాగించాల్సింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ, ఆమె దానిని 11-9గా మార్చుకుంది. ఆ తర్వాత మేము కోర్టులు మారాము. అక్కడే మ్యాచ్ మలుపు తిరిగింది. అగ్రశ్రేణి క్రీడాకారులతో ఆడేటప్పుడు, ప్రతి పాయింట్​ కోసం మనం వంద శాతం సామర్థ్యం పెట్టి ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఇది అంత సులభం కాదు. అయితే గెలుపోటములు ఆటలో భాగమే. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, మనం వాటిని నియంత్రించుకోవాలి" అని సింధు పేర్కొన్నారు.

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