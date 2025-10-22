నీరజ్ చోప్రాకు ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ హోదా ప్రదానం- ఇప్పుడు అతడి శాలరీ ఎంతో తెలుసా?
నీరజ్ చోప్రాకు భారత సైన్యంలో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్గా హోదా ప్రదానం చేసిన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్
Published : October 22, 2025 at 3:59 PM IST
Neeraj Chopra Army Rank : భారత స్టార్ అథ్లెట్, ఒలింపిక్ బంగారు పతక విజేత నీరజ్ చోప్రాను భారత టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్గా నియమించారు. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ బుధవారం నీరజ్కు లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ హోదాను ప్రదానం చేశారు. రాజ్నాథ్ సింగ్ COAS జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది సమక్షంలో నీరజ్ ఈ గౌరవ హోదా అందుకున్నాడు. ఈ సమయంలో అతడి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. కాగా, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నీరజ్కు ఈ ఏడాది మే లో ఈ హోదాను ప్రకటించింది.
2016 నుంచి నీరజ్ చోప్రా భారత సైన్యంలో సుబేదార్గా వ్యవహరించాడు. అనంతరం నీరజ్ చోప్రాను కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పరమ విశిష్ట సేవా పతకం'తో సత్కరించింది. ఇప్పుడు లెఫ్టినెంట్ కర్నల్గా హోదా అందుకున్నాడు. ఇక అతడి స్పోర్ట్స్ ఎండార్స్మెంట్ కాకుండా ఆర్నీ కర్నల్గా హోదాలో అన్ని అలవెన్సులు కలిపి నీరజ్ నెలకు రూ. 2.12 లక్షల వరకూ శాలరీ అందుకుంటాడు! ఇక 2021లో నీరజ్ భారత అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారమైన 'మేజర్ ధ్యాన్చంద్ ఖేల్రత్న', 2022లో 'పదశ్రీ అవార్డు'ను అందుకున్నాడు.
#WATCH | Delhi | Olympic medallist javelin thrower Neeraj Chopra conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Indian Army, in the presence of Defence Minister Rajnath Singh and COAS General Upendra Dwivedi pic.twitter.com/bjLwuvoSLj— ANI (@ANI) October 22, 2025
కాగా, 2021 టోక్యో ఒలింపిక్స్లో నీరజ్ స్వర్ణ పతకం సాధించి రికార్డ్ సృష్టించాడు. ఆ తర్వాత 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్లో భారీ అంచనాలతో నీరజ్ బరిలోకి దిగాడు. అంచనాలు నిలబెట్టుకొని ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాడు. రెండోసారి కూడా గోల్డ్ మెడల్ ఖాయమని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ అథ్లెట్ అర్షద్ నదీమ్ నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురైంది. 92.97 మీటర్ల త్రోలో అర్షద్ గోల్డ్ నెగ్గగా, 89.45 మీటర్లతో నీరజ్ రెండో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.
Delighted to confer the insignia of Honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army upon Neeraj Chopra, India’s outstanding sportsperson and two-time Olympic medalist.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 22, 2025
Neeraj Chopra is an epitome of perseverance, patriotism and the Indian spirit of striving for… pic.twitter.com/PASbKS2fpM
వీళ్లకూ ఆ గౌరవం!
దేశానికి చేసిన విశిష్ట సేవలకు గుర్తింపుగా భారత సైన్యం ప్రత్యేక హోదాతో సత్కరిస్తుంది. నీరజ్ చోప్రా కంటే ముందు స్టార్ నటుడు మోహన్ లాల్, భారత మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ, సచిన్ పైలట్, కపిల్ దేవ్, అనురాగ్ ఠాకూర్, అభినవ్ బింద్రా ఈ గౌరవ హోదాను పొందారు.
నీరజ్ చోప్రా
- టోక్యో ఒలింపిక్స్లో 87.58 మీటర్ల జావెలిన్ త్రోతో బంగారు పతకం
- ఆసియా క్రీడలు 2018 (జకార్తా): బంగారు పతకం (88.06 మీటర్ల దూరం)
- కాన్ఫెడరేషన్ గేమ్స్ 2018: బంగారు పతకం
- ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లు 2022: రజత పతకం
- ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లు 2023 (బుడాపెస్ట్): బంగారు పతకం
- డైమండ్ లీగ్ 2022 : ఫైనల్ గెలిచిన మొదటి భారతీయుడు
Neeraj Chopra Career : కాగా, 1997 డిసెంబర్ 24న హరియాణా పానిపట్ జిల్లాలోని ఖంద్రా గ్రామంలో నీరజ్ జన్మించాడు. నీరజ్ తండ్రి సతీష్ కుమార్ ఒక రైతు, అతని తల్లి సరోజ్ దేవి గృహిణి. నీరజ్ 11 సంవత్సరాల వయస్సులోనే జావెలిన్ త్రోయింగ్ ప్రారంభించాడు. అతను పానిపట్ స్టేడియంలో కోచ్ జయవీర్ చౌదరి పర్యవేక్షణలో శిక్షణ పొందాడు. 2016లో పోలాండ్లో జరిగిన ప్రపంచ జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకం గెలుచుకోవడం ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యాడు.
ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్ : నిరాశ పర్చిన నీరజ్, సచిన్ జస్ట్ మిస్