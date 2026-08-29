భారత్కు భారీ షాక్ - ఆసియా గేమ్స్ నుంచి నీరజ్ చోప్రా ఔట్
భారత్ పతక ఆశలకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ - ఆసియా క్రీడలకు దూరమైన నీరజ్ చోప్రా- ఎక్స్లో పోస్టు షేర్
Published : August 29, 2026 at 3:38 PM IST
2026 Asian Games : 2026 ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ పతక ఆశలకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్టార్ జావెలిన్ త్రోయర్ నీరజ్ చోప్రా గాయం కారణంగా 2026 సీజన్ మొత్తానికి దూరమవుతున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు షేర్ చేశాడు. వైద్య బృందంతో చర్చించిన తర్వాత ఆసియా క్రీడలతో సహా 2026 సీజన్లోని మిగిలిన పోటీలకు సైతం దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు నీరజ్ తెలిపాడు.
"దురదృష్టవశాత్తు, లుసానే డైమండ్ లీగ్ తర్వాత శిక్షణలో ఉన్నప్పుడు నా చీలమండ లిగమెంట్కు గాయమైంది. మా డాక్టర్ అండ్ మెడికల్ టీమ్తో చర్చించిన అనంతరం, ఈ సీజన్లో మిగిలిన పోటీలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఇది నిరాశ కలిగించే విషయం. ముఖ్యంగా నేను నా రిథమ్ అందుకునే దశలో ఉన్నానని భావిస్తున్న టైమ్లోనే ఇలా జరగడం బాధాకరం. కానీ ఆటంకాలు కూడా ప్రయాణంలో భాగమేనని అంటారు కదా. ఇప్పుడు నా దృష్టి పూర్తిగా కోలుకోవడం, మరింత బలంగా పునరాగమనం చేయడంపైనే ఉంది" అని నీరజ్ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నాడు.
August 29, 2026