T20 వరల్డ్కప్ 2026 జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ- కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్
T20 వరల్డ్కప్ 2026- భారత్ జట్టు ఇదే
Published : December 20, 2025 at 2:23 PM IST
T20 World Cup India Squad : టీ20 ప్రపంచకప్నకు బీసీసీఐ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ మెగా టోర్నీకి సూర్యకుమార్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. గాయం కారణంగా ప్రపంచకప్ భారత జట్టులో గిల్కు చోటు దక్కలేదు. మొత్తం 15 మందితో జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది.
భారత జట్టు: సూర్యకుమార్(కెప్టెన్), అభిషేక్, సంజూ, తిలక్, హార్దిక్, శివమ్దూబే, అక్షర్పటేల్, రింకూ, బుమ్రా, హర్షిత్రాణా, అర్షదీప్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్చక్రవర్తి, వాషింగ్టన్ సుందర్, ఇషాన్కిషన్
