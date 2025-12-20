ETV Bharat / sports

T20 వరల్డ్​కప్ 2026 జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ- కెప్టెన్​గా సూర్యకుమార్

T20 వరల్డ్​కప్ 2026- భారత్​ జట్టు ఇదే

T20 World Cup India Squad
T20 World Cup India Squad (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 2:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup India Squad : టీ20 ప్రపంచకప్‌నకు బీసీసీఐ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ మెగా టోర్నీకి సూర్యకుమార్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. గాయం కారణంగా ప్రపంచకప్‌ భారత జట్టులో గిల్‌కు చోటు దక్కలేదు. మొత్తం 15 మందితో జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది.

భారత జట్టు: సూర్యకుమార్(కెప్టెన్), అభిషేక్, సంజూ, తిలక్, హార్దిక్, శివమ్‌దూబే, అక్షర్‌పటేల్, రింకూ, బుమ్రా, హర్షిత్‌రాణా, అర్షదీప్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్‌చక్రవర్తి, వాషింగ్టన్‌ సుందర్, ఇషాన్‌కిషన్

TAGGED:

T20 WORLD CUP INDIA SQUAD
T20 WORLD CUP INDIA SQUAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.