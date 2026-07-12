వరుస ఓటములు- ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కోల్పోయిన భారత్
ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం కోల్పోయిన భారత్- టీ20 ఫార్మాట్లో 1600 రోజులకు పైగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగిన భారత్- టీ20లో భారత్ను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానానికి చేరిన ఇంగ్లాండ్
ICC T20 India Ranking (AP News)
Published : July 12, 2026 at 10:09 AM IST
ICC T20 India Ranking : ఐసీసీ ప్రకటించిన తాజా టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో భారత్కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీ20 ఫార్మాట్లో 1600 రోజులకు పైగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న టీమ్ఇండియా తన ర్యాంకును కోల్పోయింది. వరుసగా ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ జట్లతో టీ20 సిరీస్లు కోల్పోయిన భారత్ రెండో స్థానికి పడిపోయింది. భారత్ను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానానికి ఇంగ్లాండ్ చేరింది. అయితే ఐసీసీ టీ20 బ్యాటర్లలో 1, 2 ర్యాంకుల్లో ఉన్న ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ కొనసాగుతున్నారు.