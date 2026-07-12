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వరుస ఓటములు- ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కోల్పోయిన భారత్​

ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో అగ్రస్థానం కోల్పోయిన భారత్- టీ20 ఫార్మాట్‌లో 1600 రోజులకు పైగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగిన భారత్- టీ20లో భారత్‌ను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానానికి చేరిన ఇంగ్లాండ్‌

ICC T20 India Ranking
ICC T20 India Ranking (AP News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 10:09 AM IST

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ICC T20 India Ranking : ఐసీసీ ప్రకటించిన తాజా టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో భారత్​కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీ20 ఫార్మాట్‌లో 1600 రోజులకు పైగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న టీమ్​ఇండియా తన ర్యాంకును కోల్పోయింది. వరుసగా ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్‌ జట్లతో టీ20 సిరీస్‌లు కోల్పోయిన భారత్ రెండో స్థానికి పడిపోయింది. భారత్‌ను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానానికి ఇంగ్లాండ్ చేరింది. అయితే ఐసీసీ టీ20 బ్యాటర్లలో 1, 2 ర్యాంకుల్లో ఉన్న ఇషాన్‌ కిషన్‌, అభిషేక్‌ శర్మ కొనసాగుతున్నారు.

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ICC T20 INDIA RANKING
ICC T20 INDIA RANKING

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