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ఫస్ట్ టెస్ట్: సెకండ్ ఇన్నింగ్స్​లో టీమ్​ఇండియా ఆలౌట్- లంక టార్గెట్ ఎంతంటే?

శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో భాగంగా రెండో ఇన్నింగ్స్​లో ఆలౌట్​ అయిన భారత్

India Vs Srilanka First Test
ఇండియా వర్సెస్​ శ్రీలంక (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 2:49 PM IST

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India Vs Srilanka First Test : శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌లో భారత్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌ కంప్లీట్ అయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 462 పరుగులు చేసిన టీమ్​ఇండియా, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 193 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. దీంతో ఇప్పుడు శ్రీలంక విజయం సాధించాలంటే 372 పరుగులుగా చేయాల్సి ఉంది.

భారత్​, శ్రీలంక తొలి టెస్ట్​ నాలుగో రోజు ఆటను అంపైర్లు పావుగంట ముందుగానే ప్రారంభించారు. అయితే ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది సేపటికే భారత్​కు గట్టి షాక్ తగిలింది. తొలి ఓవర్​లోనే యశస్వి జైస్వాల్​ (0) డకౌట్​గా వెనుదిరిగాడు. అసిత బౌలింగ్​లో వికెట్ కీపర్​కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. దీనితో కేఎల్ రాహుల్​, దేవదత్​ పడిక్కల్​ జాగ్రత్తగా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ప్రభాత్​ జయసూర్య వేసిన బాల్​కు భారీ షాట్ కొట్టబోయి, మిడాన్​లో ఉన్న సబ్​స్టిట్యూట్ ఫీల్డర్ మిలాన్ చేతికి కేఎల్ రాహుల్ (35) చిక్కాడు. ఆ తర్వాత క్రీజ్​లోకి వచ్చిన కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్​ (8) తక్కువ పరుగులకే వికెట్ల మందు దొరికిపోయాడు. ఆ తర్వాత దేవదత్ పడిక్కల్​ (44) ఔటయ్యాడు. దీనితో లంచ్​ బ్రేక్ సమయానికి భారత్​ 4 వికెట్ల నష్టానికి 116 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.

పెవిలియన్​కు క్యూ కట్టారు!
లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత భారత్​కు మళ్లీ గట్టి షాక్ తగిలింది. సెకండ్ సెషన్​ రెండో ఓవర్​లోనే ధ్రువ్​ జురెల్​ (7) ఔట్ అయ్యాడు. అయితే ఇక్కడ కొంత డ్రామా జరిగింది. అసిత ఫెర్నాండో వేసిన బంతిని ఆడేందుకు ధ్రువ్ ప్రయత్నించగా, అది వికెట్ కీపర్​ చేతిలోకి వెళ్లింది. శ్రీలంక ఆటగాళ్లు క్యాచ్​ ఔట్ కోసం అప్పీల్​ చేసినప్పటికీ, అంపైర్​ నాటౌట్ ఇచ్చాడు. దీనితో వాళ్లు డీఆర్​ఎస్​ తీసుకోగా, బంతి బ్యాట్​ను తగినట్లు స్పష్టంగా కనిపించింది. దీనితో భారత్​ ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. మరోవైపు అర్ధసెంచురీ (66) సాధించిన రిషభ్​ పంత్​, రాహిరు కుమార వేసిన బంతి ఆడబోయి వికెట్​ కీపర్​కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఆ తర్వాత రవీంద్ర జడేజా (9), మానవ్ సుతార్​ (9), కుల్​దీప్ యాదవ్​ (5), ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (2) త్వరగానే ఔట్​ అయ్యారు. దీనితో భారత్​ రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 193 పరుగులకే అలౌట్​ అయ్యింది. మొదటి మ్యాచ్​లో వచ్చిన లీడ్​ 178 పరుగులు కలుపుకుని శ్రీలంక ముందు 372 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. ఇక శ్రీలంక బౌలర్లలో అసిత ఫెర్నాండో 4, ప్రభాత్ సూర్య 3, లాహిరు కుమార 2, కేశర సువంత 1 చొప్పున తీశారు. ఇక శ్రీలంక తరఫున ఫీల్డింగ్ చేస్తూ గాయపడిన చండిమల్ స్థానంలో కంకషన్ సబ్​గా వచ్చిన పసిందు సూరి బండారా, ఫీల్డింగ్​తోపాటు ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ కూడా చేయనున్నాడు.

భారత్ గెలిచే ఛాన్స్​ ఉందా?
నాలుగేళ్ల కిందట పాకిస్థాన్ ఇదే పిచ్​పై 342 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. అంతకుముందు ఇక్కడ అత్యధిక లక్ష్యఛేదన 268 పరుగులు మాత్రమే. ఇప్పుడు వాటి కంటే భారత్​ ఇచ్చిన లక్ష్యం (372 పరుగులు) పెద్దది కాబట్టి, భారత్ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తే గెలిచే అవకాశం ఉంది.

రిషభ్​ పంత్ రికార్డ్​
మరోవైపు టీమ్ ఇండియా ఆటగాడు రిషభ్ పంత్ చరిత్ర సృష్టించాడు. భారత టెస్టు చరిత్రలో ఎవరికీ సాధ్యం కాని విధంగా, టెస్టుల్లో ఏకంగా 100 సిక్సులు కొట్టి అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్​ రెండో ఇన్నింగ్స్​లో తన 20వ​ అర్ధశతకం (66) పూర్తి చేశాడు. ఇందులో 2 సిక్సులు ఉన్నాయి. అతని తర్వాత స్థానాల్లో మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (90), రోహిత్ శర్మ (88) ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆడుతున్నవారిలో రవీంద్ర జడేజా (82) సిక్సులు కొట్టి, రిషభ్​ పంత్​కు సమీపంలో ఉన్నాడు.

అంతర్జాతీయంగా చూసుకుంటే, టెస్టుల్లో 100 సిక్సుల మైలురాయిని దాటివారిలో ఇంగ్లాండ్​ మాజీ కెప్టెన్​ బెన్ స్ట్రోక్స్​ (138), బ్రెండన్​ మెక్​కల్లమ్ (108), ఆడమ్ గిల్​క్రిస్ట్​ (100), రిషభ్ పంత్​ (100) ఉన్నారు. అయితే అత్యంత వేగంగా (కేవలం 51 టెస్టుల్లోనే) ఈ ఫీట్ సాధించిన వారిలో రిషభ్​ ముందు ఉన్నాడు. అతనికి ఇంకా చాలా కెరీర్ ఉంది కనుక మిగతా రికార్డులను బద్దలుగొట్టే ఛాన్స్​ చాలా ఉంది.

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