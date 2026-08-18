ఫస్ట్ టెస్ట్: సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో టీమ్ఇండియా ఆలౌట్- లంక టార్గెట్ ఎంతంటే?
శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో భాగంగా రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఆలౌట్ అయిన భారత్
Published : August 18, 2026 at 2:49 PM IST
India Vs Srilanka First Test : శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్లో భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్ అయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో 462 పరుగులు చేసిన టీమ్ఇండియా, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 193 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. దీంతో ఇప్పుడు శ్రీలంక విజయం సాధించాలంటే 372 పరుగులుగా చేయాల్సి ఉంది.
భారత్, శ్రీలంక తొలి టెస్ట్ నాలుగో రోజు ఆటను అంపైర్లు పావుగంట ముందుగానే ప్రారంభించారు. అయితే ఆట ప్రారంభమైన కొద్ది సేపటికే భారత్కు గట్టి షాక్ తగిలింది. తొలి ఓవర్లోనే యశస్వి జైస్వాల్ (0) డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. అసిత బౌలింగ్లో వికెట్ కీపర్కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. దీనితో కేఎల్ రాహుల్, దేవదత్ పడిక్కల్ జాగ్రత్తగా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ప్రభాత్ జయసూర్య వేసిన బాల్కు భారీ షాట్ కొట్టబోయి, మిడాన్లో ఉన్న సబ్స్టిట్యూట్ ఫీల్డర్ మిలాన్ చేతికి కేఎల్ రాహుల్ (35) చిక్కాడు. ఆ తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (8) తక్కువ పరుగులకే వికెట్ల మందు దొరికిపోయాడు. ఆ తర్వాత దేవదత్ పడిక్కల్ (44) ఔటయ్యాడు. దీనితో లంచ్ బ్రేక్ సమయానికి భారత్ 4 వికెట్ల నష్టానికి 116 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.
పెవిలియన్కు క్యూ కట్టారు!
లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత భారత్కు మళ్లీ గట్టి షాక్ తగిలింది. సెకండ్ సెషన్ రెండో ఓవర్లోనే ధ్రువ్ జురెల్ (7) ఔట్ అయ్యాడు. అయితే ఇక్కడ కొంత డ్రామా జరిగింది. అసిత ఫెర్నాండో వేసిన బంతిని ఆడేందుకు ధ్రువ్ ప్రయత్నించగా, అది వికెట్ కీపర్ చేతిలోకి వెళ్లింది. శ్రీలంక ఆటగాళ్లు క్యాచ్ ఔట్ కోసం అప్పీల్ చేసినప్పటికీ, అంపైర్ నాటౌట్ ఇచ్చాడు. దీనితో వాళ్లు డీఆర్ఎస్ తీసుకోగా, బంతి బ్యాట్ను తగినట్లు స్పష్టంగా కనిపించింది. దీనితో భారత్ ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. మరోవైపు అర్ధసెంచురీ (66) సాధించిన రిషభ్ పంత్, రాహిరు కుమార వేసిన బంతి ఆడబోయి వికెట్ కీపర్కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ఆ తర్వాత రవీంద్ర జడేజా (9), మానవ్ సుతార్ (9), కుల్దీప్ యాదవ్ (5), ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (2) త్వరగానే ఔట్ అయ్యారు. దీనితో భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్లో 193 పరుగులకే అలౌట్ అయ్యింది. మొదటి మ్యాచ్లో వచ్చిన లీడ్ 178 పరుగులు కలుపుకుని శ్రీలంక ముందు 372 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. ఇక శ్రీలంక బౌలర్లలో అసిత ఫెర్నాండో 4, ప్రభాత్ సూర్య 3, లాహిరు కుమార 2, కేశర సువంత 1 చొప్పున తీశారు. ఇక శ్రీలంక తరఫున ఫీల్డింగ్ చేస్తూ గాయపడిన చండిమల్ స్థానంలో కంకషన్ సబ్గా వచ్చిన పసిందు సూరి బండారా, ఫీల్డింగ్తోపాటు ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ కూడా చేయనున్నాడు.
భారత్ గెలిచే ఛాన్స్ ఉందా?
నాలుగేళ్ల కిందట పాకిస్థాన్ ఇదే పిచ్పై 342 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. అంతకుముందు ఇక్కడ అత్యధిక లక్ష్యఛేదన 268 పరుగులు మాత్రమే. ఇప్పుడు వాటి కంటే భారత్ ఇచ్చిన లక్ష్యం (372 పరుగులు) పెద్దది కాబట్టి, భారత్ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తే గెలిచే అవకాశం ఉంది.
రిషభ్ పంత్ రికార్డ్
మరోవైపు టీమ్ ఇండియా ఆటగాడు రిషభ్ పంత్ చరిత్ర సృష్టించాడు. భారత టెస్టు చరిత్రలో ఎవరికీ సాధ్యం కాని విధంగా, టెస్టుల్లో ఏకంగా 100 సిక్సులు కొట్టి అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ రెండో ఇన్నింగ్స్లో తన 20వ అర్ధశతకం (66) పూర్తి చేశాడు. ఇందులో 2 సిక్సులు ఉన్నాయి. అతని తర్వాత స్థానాల్లో మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (90), రోహిత్ శర్మ (88) ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆడుతున్నవారిలో రవీంద్ర జడేజా (82) సిక్సులు కొట్టి, రిషభ్ పంత్కు సమీపంలో ఉన్నాడు.
అంతర్జాతీయంగా చూసుకుంటే, టెస్టుల్లో 100 సిక్సుల మైలురాయిని దాటివారిలో ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ బెన్ స్ట్రోక్స్ (138), బ్రెండన్ మెక్కల్లమ్ (108), ఆడమ్ గిల్క్రిస్ట్ (100), రిషభ్ పంత్ (100) ఉన్నారు. అయితే అత్యంత వేగంగా (కేవలం 51 టెస్టుల్లోనే) ఈ ఫీట్ సాధించిన వారిలో రిషభ్ ముందు ఉన్నాడు. అతనికి ఇంకా చాలా కెరీర్ ఉంది కనుక మిగతా రికార్డులను బద్దలుగొట్టే ఛాన్స్ చాలా ఉంది.
అర్జున అవార్డులను ప్రకటించిన కేంద్రం- ఈసారి ఎవరికంటే?
ఆ విమర్శలే నన్ను మార్చేశాయి- అతడ్ని చూసే బౌలర్గా మారాను : అశ్విన్