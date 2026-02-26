విధ్వంసం సృష్టించిన భారత్ - జింబాబ్వే ముంగిట భారీ టార్గెట్!

ETV Bharat / sports

Published : February 26, 2026 at 8:52 PM IST

India vs Zimbabwe : చెన్నై చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా బింబాబ్వేతో జరిగుతున్న మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్ సాధించింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 256 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ (55 పరుగులు), హార్దిక్ పాండ్య (50* పరుగులు), తిలక్ వర్మ (44* పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (38 పరుగులు), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (33 పరుగులు) జింబాబ్వే బౌలర్లలో రిచర్డ్ ఎంగరవ, బ్లెస్సింగ్స్ ముజర్బాని, మపోస, సికందర్ రజా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

రెండో అత్యధిక స్కోర్
కాగా, ఈ మ్యాచ్​తో భారత్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో రెండో అత్యధిక స్కోర్ నమోదు చేసిన జట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ (254-6)ను భారత్ అధిగమించింది. ఇక పొట్టి కప్పు టోర్నీలో అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన జట్టుగా శ్రీలంక టాప్​లో కొనసాగుతోంది. లంక 2007లో కెన్యాపై 260 స్కోర్ చేసింది.

  • వరల్డ్​కప్​లో అత్యధిక స్కోర్లు
    260-6 పరుగులు - శ్రీలంక vs కెన్యా - 2007
  • 256-6 పరుగులు- భారత్ vs జింబాబ్వే- 2026
  • 254-6 పరుగులు - వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే- 2026
  • 235-5 పరుగులు - ఐర్లాండ్ vs ఒమన్- 2026
  • 230-8 పరుగులు- ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా- 2016

టాప్ 5 స్కోర్లలో మూడు ఈ వరల్డ్​కప్​లో నమోదైనవే కావడం విశేషం.

భారత్​ హైయ్యెస్ట్ స్కోర్!
టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో భారత్​కు ఇదే అత్యధిక స్కోర్ కావడం విశేషం. 2007 ఎడిషన్​లో టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్​పై 218 పరుగులు స్కోర్ చేసింది. అప్పట్నుంచి ఇదే భారత్​కు పొట్టి కప్పు టోర్నీలో హైయ్యెస్ట్ స్కోర్. తాజా మ్యాచ్​తో భారత్ గత స్కోర్ 218-4ను అధిగమించింది.

