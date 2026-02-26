విధ్వంసం సృష్టించిన భారత్ - జింబాబ్వే ముంగిట భారీ టార్గెట్!
Published : February 26, 2026 at 8:52 PM IST
India vs Zimbabwe : చెన్నై చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా బింబాబ్వేతో జరిగుతున్న మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా భారీ స్కోర్ సాధించింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 256 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ (55 పరుగులు), హార్దిక్ పాండ్య (50* పరుగులు), తిలక్ వర్మ (44* పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (38 పరుగులు), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (33 పరుగులు) జింబాబ్వే బౌలర్లలో రిచర్డ్ ఎంగరవ, బ్లెస్సింగ్స్ ముజర్బాని, మపోస, సికందర్ రజా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
రెండో అత్యధిక స్కోర్
కాగా, ఈ మ్యాచ్తో భారత్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో రెండో అత్యధిక స్కోర్ నమోదు చేసిన జట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ (254-6)ను భారత్ అధిగమించింది. ఇక పొట్టి కప్పు టోర్నీలో అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన జట్టుగా శ్రీలంక టాప్లో కొనసాగుతోంది. లంక 2007లో కెన్యాపై 260 స్కోర్ చేసింది.
- వరల్డ్కప్లో అత్యధిక స్కోర్లు
260-6 పరుగులు - శ్రీలంక vs కెన్యా - 2007
- 256-6 పరుగులు- భారత్ vs జింబాబ్వే- 2026
- 254-6 పరుగులు - వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే- 2026
- 235-5 పరుగులు - ఐర్లాండ్ vs ఒమన్- 2026
- 230-8 పరుగులు- ఇంగ్లాండ్ vs సౌతాఫ్రికా- 2016
టాప్ 5 స్కోర్లలో మూడు ఈ వరల్డ్కప్లో నమోదైనవే కావడం విశేషం.
భారత్ హైయ్యెస్ట్ స్కోర్!
టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో భారత్కు ఇదే అత్యధిక స్కోర్ కావడం విశేషం. 2007 ఎడిషన్లో టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్పై 218 పరుగులు స్కోర్ చేసింది. అప్పట్నుంచి ఇదే భారత్కు పొట్టి కప్పు టోర్నీలో హైయ్యెస్ట్ స్కోర్. తాజా మ్యాచ్తో భారత్ గత స్కోర్ 218-4ను అధిగమించింది.
