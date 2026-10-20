జింబాబ్వేపై 92 పరుగులతో భారత్ ఘనవిజయం- టీ20 సిరీస్ క్లీన్స్వీప్
జింబాబ్వేతో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. అంతేకాదు 3-0 తేడాలో ఈ సిరీస్ను భారత్ క్లీన్స్వీప్ చేసింది.
జింబాబ్వేపై 92 రన్స్ తేడాతో భారత్ ఘనవిజయం (BCCIWOMEN)
Published : October 20, 2026 at 10:29 PM IST
India vs Zimbabwe T20 Series : జింబాబ్వేతో జరిగిన టీ20 సిరీస్ను భారత మహిళల జట్టు క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. మంగళవారం జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో టీమిండియా 92 రన్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 217 పరుగుల లక్ష్యఛేదనకు దిగిన జింబాబ్వే నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 124/7 పరుగులు చేసింది. షార్నే మయర్స్ 60, బిజా 44 పరుగులు చేశారు. మిగతా బ్యాటర్లెవరూ అంతగా రాణించలేదు. భారత బౌలర్లలో నందనీ శర్మ 3 వికెట్లు, క్రాంతి గౌడ్, అరుంధతీ రెడ్డి, నిక్కీ ప్రసాద్, దీప్తి శర్మ చెరో వికెట్ చొప్పున తీశారు. నందనీ శర్మ మ్యాచ్ చివరి ఓవర్లో 2 వికెట్లు తీసింది.