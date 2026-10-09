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టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ల ఊచకోత - వెస్టిండీస్ ముందు భారీ టార్గెట్

రాంచీ వేదికగా వెస్టిండీస్​తో భారత్ రెండో టీ20లో తలపడుతోంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 20 ఓవర్లలో 249 పరుగులు చేసింది.

India vs West Indies
భారత్ వర్సెస్ వెస్టిండీస్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2026 at 8:58 PM IST

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Ind vs WI 2nd T20 : వెస్టిండీస్​తో రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టీ20లో భారత్ భారీ స్కోర్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సంజు శాంసన్ (82 పరుగులు, 41 బంతుల్లో) సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, తిలక్ వర్మ (44* పరుగులు, 18 బంతుల్లో) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో రోస్టన్ ఛేజ్ 3, షమర్ స్ర్పింగర్ 2 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

శాంసన్- ఇషాన్ ధనాధన్
టాస్ నెగ్గిన శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో అభిషేక్ శర్మ (20 పరుగులు), సంజు శాంసన్ క్రీజులో దిగారు. ఈ ఇద్దరు తొలి ఓవర్​ నుంచే హిట్టింగ్ ఆడారు. అయితే 3.6 ఓవర్ వద్ద దూకుడు మీదున్న అభిషేక్​ను రోస్టన్ చేజ్ పెవిలియన్​కు పంపించాడు. అయితే ఈ తర్వాత వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్​తో శాంసన్ భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ ఇద్దరూ వెండీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. దీంతో స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్ హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు.

మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ (43 పరుగులు, 22బంతుల్లో) కూడా అర్ధ శతకం వైపు దూసుకొచ్చాడు. అయితే 11.1 ఓవర్ వద్ద అతడిని ఛేజ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో రెండో వికెట్​కు 97 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. ఈ ఇద్దరూ కేవలం 43 బంతుల్లోనే ఈ పార్ట్​నర్​షిప్ నిర్మించారు. అప్పటికి జట్టు స్కోర్ 139 పరుగులు. ఇక తర్వాత వచ్చిన శివమ్ దూబే (7) నిరాశ పర్చాడు. ఆ కాసేపటికే శాంసన్ భారీ షాక్​కు ప్రయత్నించి స్ప్రింగర్ బౌలింగ్​లో క్యాచౌట్​ అయ్యాడు.

చివర్లో అయ్యర్- తిలక్!
డెత్ ఓవర్లలో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించే బాధ్యత అయ్యర్- తిలక్ వర్మ తీసుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ చివరి 5 ఓవర్లలో రఫ్పాడించారు. పోటీపడి మరీ బౌండరీలు బాదేశారు. 17వ ఓవర్లో 16 పరుగులు, 18వ ఓవర్లో 21 పరుగులు 19వ ఓవర్లో 11 పరుగులు వచ్చాయి. ఇక ఆఖరి ఓవర్లో తిలక్ వర్మ సిక్స్​ల వర్షం కురిపించాడు. తొలి మూడు బంతులను స్టాండ్స్​లోకి పంపించాడు. నాలుగో బంతికి సింగిల్ రాగా, ఐదో బంతికి అయ్యర్ (40 పరుగులు) ఔటయ్యాడు. చివరి బంతికి నమన్ ధీర్ ఫోర్ బాదడంతో ఈ ఓవర్లో భారత్​కు 23 పరుగులు వచ్చాయి.

భారత్ తుది జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్

వెస్టిండీస్ తుది జట్టు : షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), కమిల్ పూరన్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రోవ్‌మాన్ పావెల్, షెర్ఫేన్ రూథర్‌ఫోర్డ్, రోస్టన్ చేజ్, రొమారియో షెపర్డ్, గుడాకేష్ మోతీ, షమర్ స్ప్రింగర్, అకేల్ హోసేన్, షమర్ జోసెఫ్

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సంజు శాంసన్ టీ20 రికార్డ్స్
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