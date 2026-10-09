టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ల ఊచకోత - వెస్టిండీస్ ముందు భారీ టార్గెట్
రాంచీ వేదికగా వెస్టిండీస్తో భారత్ రెండో టీ20లో తలపడుతోంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 20 ఓవర్లలో 249 పరుగులు చేసింది.
Published : October 9, 2026 at 8:58 PM IST
Ind vs WI 2nd T20 : వెస్టిండీస్తో రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టీ20లో భారత్ భారీ స్కోర్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సంజు శాంసన్ (82 పరుగులు, 41 బంతుల్లో) సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, తిలక్ వర్మ (44* పరుగులు, 18 బంతుల్లో) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో రోస్టన్ ఛేజ్ 3, షమర్ స్ర్పింగర్ 2 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
శాంసన్- ఇషాన్ ధనాధన్
టాస్ నెగ్గిన శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో అభిషేక్ శర్మ (20 పరుగులు), సంజు శాంసన్ క్రీజులో దిగారు. ఈ ఇద్దరు తొలి ఓవర్ నుంచే హిట్టింగ్ ఆడారు. అయితే 3.6 ఓవర్ వద్ద దూకుడు మీదున్న అభిషేక్ను రోస్టన్ చేజ్ పెవిలియన్కు పంపించాడు. అయితే ఈ తర్వాత వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్తో శాంసన్ భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ ఇద్దరూ వెండీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. దీంతో స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్ హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు.
మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ (43 పరుగులు, 22బంతుల్లో) కూడా అర్ధ శతకం వైపు దూసుకొచ్చాడు. అయితే 11.1 ఓవర్ వద్ద అతడిని ఛేజ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో రెండో వికెట్కు 97 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. ఈ ఇద్దరూ కేవలం 43 బంతుల్లోనే ఈ పార్ట్నర్షిప్ నిర్మించారు. అప్పటికి జట్టు స్కోర్ 139 పరుగులు. ఇక తర్వాత వచ్చిన శివమ్ దూబే (7) నిరాశ పర్చాడు. ఆ కాసేపటికే శాంసన్ భారీ షాక్కు ప్రయత్నించి స్ప్రింగర్ బౌలింగ్లో క్యాచౌట్ అయ్యాడు.
Solid partnership forming in the middle 🙌 Sanju Samson 🤝 Ishan Kishan Updates ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/reZjJ4YOHH— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
చివర్లో అయ్యర్- తిలక్!
డెత్ ఓవర్లలో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించే బాధ్యత అయ్యర్- తిలక్ వర్మ తీసుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ చివరి 5 ఓవర్లలో రఫ్పాడించారు. పోటీపడి మరీ బౌండరీలు బాదేశారు. 17వ ఓవర్లో 16 పరుగులు, 18వ ఓవర్లో 21 పరుగులు 19వ ఓవర్లో 11 పరుగులు వచ్చాయి. ఇక ఆఖరి ఓవర్లో తిలక్ వర్మ సిక్స్ల వర్షం కురిపించాడు. తొలి మూడు బంతులను స్టాండ్స్లోకి పంపించాడు. నాలుగో బంతికి సింగిల్ రాగా, ఐదో బంతికి అయ్యర్ (40 పరుగులు) ఔటయ్యాడు. చివరి బంతికి నమన్ ధీర్ ఫోర్ బాదడంతో ఈ ఓవర్లో భారత్కు 23 పరుగులు వచ్చాయి.
భారత్ తుది జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్
వెస్టిండీస్ తుది జట్టు : షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), కమిల్ పూరన్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రోవ్మాన్ పావెల్, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్, రోస్టన్ చేజ్, రొమారియో షెపర్డ్, గుడాకేష్ మోతీ, షమర్ స్ప్రింగర్, అకేల్ హోసేన్, షమర్ జోసెఫ్
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