భారత్ x న్యూజిలాండ్ రెండో వన్డే- సెంచరీతో రాణించిన కేఎల్ రాహుల్- ముగిసిన టీమ్ఇండియా ఇన్నింగ్స్- కివీస్ లక్ష్యం ఎంతంటే?
Published : January 14, 2026 at 5:11 PM IST
India vs New Zealand : రాజ్కోట్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 284 పరుగులు చేసింది. కేఎల్ రాహుల్ (112*) సూపర్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. శుభ్మన్ గిల్ (56 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కివీస్ బౌలర్లలో క్రిస్టియన్ క్లర్క్ 3, కైల్ జెమీసన్, జాక్రీ, లెనెక్స్, మిచెల్ బ్రేస్వెల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
రాణించిన ఓపెనర్లు
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ తొలుత పరుగులు చేసేందుకు బాగా కష్టపడింది. ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ (24 పరుగులు), గిల్ నెమ్మదిగా ఆడారు. తొలి ఐదు ఓవర్లకు స్కోర్ 10 పరుగులే. ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరూ జోరు పెంచారు. బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. దీంతో 10 ఓవర్లకు టీమ్ఇండియా స్కోర్ 57-0కు చేరింది. ఇక ఓపెనర్లు గాడిలో పడ్డారనుకునేలోపు రోహిత్ను క్లార్క్ పెవిలియన్ చేర్చి షాకిచ్చాడు.
12.2 ఓవర్ వద్ద 70 పరుగుల తొలి వికెట్ భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. ఆ తర్వాత కోహ్లీతో గిల్ ఇన్నింగ్స్ను నడిపించాడు. హాఫ్ సెంచరీ అనంతరం జేమిసన్ బౌలింగ్లో గిల్ ఔటయ్యాడు. దీంతో 99కే ఓపెనర్లు పెవిలియన్ చేరారు. ఇక వరుసగా శ్రేయస్ అయ్యర్ (8), విరాట్ కోహ్లీ (23)ని క్లార్క్ ఔట్ చేసి తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాడు. ఈ దశలో కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజా (27) ఆచితూచి ఆడారు.
ఇన్నింగ్స్ సాఫీగా సాగుతుందనుకునేలోపు జడ్డూను బ్రేస్వెల్ పెవిలియన్కు పంపాడు. ఆ తర్వాత నితీశ్ కుమార్ (20) కూడా వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔట్ అయ్యాడు. కానీ, మరోవైపు రాహుల్ మాత్రం నిలకడగా ఆడుతూ స్కోర్ను పెంచాడు. ఈ క్రమంలోనే వన్డే కెరీర్లో ఎనిమిదో సెంచరీ అందుకున్నాడు.
💯— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
A KaLm and gritty century by @klrahul here in Rajkot off just 87 deliveries.
His 8th in ODIs 👏👏#TeamIndia #INDvNZ #2ndODI @IDFCfirstbank pic.twitter.com/DLBwZWBItx
తుది జట్లు
భారత్ - రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ కృష్ణ
న్యూజిలాండ్ - డెవాన్ కాన్వే, హెన్రీ నికోల్స్, విల్ యంగ్, డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మిచెల్ హే (వికెట్ కీపర్), మైకెల్ బ్రేస్వెల్ (కెప్టెన్), జాకరీ ఫౌల్క్స్, క్రిస్టియన్ క్లార్క్, కైల్ జేమీసన్, జేడెన్ లెనాక్స్