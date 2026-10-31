కివీస్తో వన్డే సిరీస్ : ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఔట్- కశ్మీర్ బౌలర్కు గోల్డెన్ ఛాన్స్
Prasidh Krishna Replacement : న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ రిప్లేస్మెంట్ను బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. అతడి స్థానంలో కశ్మీర్ పేసర్ చోటు దక్కించుకున్నాడు.
Published : October 31, 2026 at 1:39 PM IST
Ind vs NZ ODI Series 2026 Replacement : భారత్ - న్యూజిలాండ్ మధ్య ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ నవంబర్ 4న ప్రారంభం కానుంది. సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఈ సిరీస్లో ఆడనుండడంతో అందరి ఫోకస్ ఈ సిరీస్పైనే ఉండనుంది. అయితే ఈ సిరీస్కు ముందు టీమ్ఇండియాకు షాక్ తగిలింది. గాయం కారణంగా ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తొలి మూడు వన్డే మ్యాచ్లకు దూరమైనట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అతడి స్థానాన్ని కశ్మీర్ పేస్ బౌలర్ ఆకిబ్ నబీతో భర్తీ చేయనున్నట్లు బోర్డు ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేసింది.
ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోలేకపోవడంతో అతడిని వన్డే సిరీస్ నుంచి తప్పించాలని బీసీసీఐ నిర్ణయించింది. మొదటి మూడు వన్డేలకు ఎంపికైన ప్రసిద్ధ్ స్థానంలో ఇప్పుడు ఆకిబ్ నబీ జట్టులోకి వచ్చాడు. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఆకిబ్ ఇప్పటికే నాలుగు, ఐదో మ్యాచ్ల కోసం జట్టులో ఉన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఆకిబ్ సిరీస్ మొత్తానికి (ఐదు మ్యాచ్లకు) అందుబాటులో ఉంటాడు. దీంతో ఇది అతడికి గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు.
దేశవాళీ క్రికెట్లో జమ్ముకశ్మీర్ తరపున ఆకిబ్ నబీ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. దీంతో ఇటీవల వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లోనే అతడు టీమ్ఇండియాలో అరంగేట్రం చేశాడు. కానీ ఆ మ్యాచ్లో మాత్రం ఆకిబ్ ప్రభావం చూపించలేదు. ఒక్క వికెట్ కూడా తీయకుండానే 8.5 ఓవర్లు వేసి 84 పరుగులు ఇచ్చాడు (ఎకానమీ రేటు 9.50). అయితే ఆకిబ్ ప్రధానంగా స్వింగ్ బౌలర్ కావడంతో, న్యూజిలాండ్లోని పరిస్థితులు అతనికి అనుకూలించే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టు టీ20 సిరీస్ ఆడుతోంది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ను ఇప్పటికే 3-1తో కైవసం చేసుకుంది. ఆఖరి వన్డే నవంబర్ 01న జరగనుంది. ఈ సిరీస్ ముగిసిన మూడు రోజులకే టీమ్ఇండియా వన్డే ఫార్మాట్లోకి మారనుంది. కివీస్ గడ్డపై ఇప్పటికే టీ20 సిరీస్ను కైవసం చేసుకున్న భారత్ వన్డే సిరీస్ను కూడా గెలవాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగనుంది.