సెమీఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ- ఫైనల్​లో భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్

2025 అండర్ 19 ఆసియా కప్- సెమీస్​లో శ్రీలంకపై విజయంతో ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన భారత్

Asia Cup
Asia Cup (Source : BCCI 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 7:15 PM IST

1 Min Read
Ind vs Sl U19 Asia Cup : 2025 అండర్ 19 ఆసియా కప్​లో యూవ భారత్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. తాజాగా దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన సెమీఫైనల్​- 1లో శ్రీలంకపై టీమ్ఇండియా 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 139 పరుగుల టార్గెట్​ను టీమ్ఇండియా 2 వికెట్లు కోల్పోయి 18 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. విహాన్‌ (61* పరుగులు), ఆరోన్‌ (54* పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు.

అయితే వర్షం కారణంగా 50 ఓవర్ల మ్యాచ్‌ను 20 ఓవర్లకు కుదించారు. ఇందులో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన శ్రీలంక 20ఓవర్లకు 8 వికెట్లకు 138 పరుగులు చేసింది. భారత బౌలర్లలో కనిశ్ కనీశ్ చౌహాన్ , హెనిల్ పటేల్ చెరో 2 వికెట్లు దక్కించుకోగా, కిషన్, దీపేశ్, ఖిలాన్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

పాకిస్థాన్​ కూడా
మరోవైపు సెమీఫైనల్ -2లో బంగ్లాదేశ్‌- పాకిస్థాన్ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ 8 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 122 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాక్ 16.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓపెనర్ సమీర్ మిన్హాస్ (69 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఉస్మాన్ ఖాన్ (27) ఫర్వాలేదనిపించాడు. దీంతో పాక్​ కూడా ఫైనల్​కు అర్హత సాధించింది.

భారత్- పాకిస్థాన్
భారత్, పాకిస్థాన్ యువ జట్లు రెండూ ఫైనల్​కు అర్హత సాధించడంతో తుదిపోరుపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య డిసెంబర్‌ 21న దుబాయ్‌ వేదికగా ఫైనల్‌ మ్యాచ్​ జరగనుంది. కాగా, ఇదే టోర్నీలో లీగ్ దశలో ఇప్పటికే పాక్​పై భారత్ నెగ్గింది. ఫైనల్​లోనూ పాక్​ను ఓడించి యువ భారత్ కప్పును ముద్దాడాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

IND VS SL U19 ASIA CUP
2025 U19 ASIA CUP

