2025 అండర్ 19 ఆసియా కప్- సెమీస్లో శ్రీలంకపై విజయంతో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్
Published : December 19, 2025 at 7:15 PM IST
Ind vs Sl U19 Asia Cup : 2025 అండర్ 19 ఆసియా కప్లో యూవ భారత్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. తాజాగా దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన సెమీఫైనల్- 1లో శ్రీలంకపై టీమ్ఇండియా 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 139 పరుగుల టార్గెట్ను టీమ్ఇండియా 2 వికెట్లు కోల్పోయి 18 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. విహాన్ (61* పరుగులు), ఆరోన్ (54* పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు.
అయితే వర్షం కారణంగా 50 ఓవర్ల మ్యాచ్ను 20 ఓవర్లకు కుదించారు. ఇందులో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 20ఓవర్లకు 8 వికెట్లకు 138 పరుగులు చేసింది. భారత బౌలర్లలో కనిశ్ కనీశ్ చౌహాన్ , హెనిల్ పటేల్ చెరో 2 వికెట్లు దక్కించుకోగా, కిషన్, దీపేశ్, ఖిలాన్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
పాకిస్థాన్ కూడా
మరోవైపు సెమీఫైనల్ -2లో బంగ్లాదేశ్- పాకిస్థాన్ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ 8 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 122 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాక్ 16.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓపెనర్ సమీర్ మిన్హాస్ (69 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఉస్మాన్ ఖాన్ (27) ఫర్వాలేదనిపించాడు. దీంతో పాక్ కూడా ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది.
భారత్- పాకిస్థాన్
భారత్, పాకిస్థాన్ యువ జట్లు రెండూ ఫైనల్కు అర్హత సాధించడంతో తుదిపోరుపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య డిసెంబర్ 21న దుబాయ్ వేదికగా ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. కాగా, ఇదే టోర్నీలో లీగ్ దశలో ఇప్పటికే పాక్పై భారత్ నెగ్గింది. ఫైనల్లోనూ పాక్ను ఓడించి యువ భారత్ కప్పును ముద్దాడాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.