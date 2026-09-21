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పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో భారత అథ్లెట్ల 'షేక్​హ్యాండ్'- ఆసియా క్రీడల్లో అరుదైన సన్నివేశం

ఆసియా గేమ్స్ 2026 : టేబుల్ టెన్నిస్​లో పాకిస్థాన్​పై విజయం సాధించిన భారత్ - రాణించిన సుదీర్థ, శ్రీజ, సింద్రేలా

Ind vs Pak HandShake
ఆసియా గేమ్స్ టేబుల్ టెన్నిస్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 1:42 PM IST

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Ind vs Pak HandShake : గత ఏడాది కాలంగా పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్ అనగానే ఏ క్రీడ అయినా హ్యాండ్​షేక్ కాంట్రవర్సీనే గుర్తొస్తుంది. 2025 ఏప్రిల్​లో పహల్గామ్​ ఉగ్రదాడి తర్వాత జరిగిన మహిళల, పురుషుల క్రికెట్​లో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో మన ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేయలేదు. అలాగే ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్​గా ఉన్న పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంలో మంత్రి మోహ్సిన్ నఖ్వీ చేతులమీదుగా ఆసియా కప్ స్వీకరించేందుకు కూడా టీమ్ఇండియా నిరాకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆసియా గేమ్స్​లో భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరిగింది.

పాక్​ను ఓడించి క్వార్టర్స్​కు
జపాన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల్లో మహిళల టేబుల్ టెన్నిస్ ఈవెంట్‌లో భారత్ ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు దూసుకెళ్లింది. సోమవారం చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​తో గ్రూఫ్ ఎఫ్​లో భాగంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. మూడు వ్యక్తిగత టైలలోనూ గెలిచి 3- 0 తేడాతో విజయాన్ని కైవసం చేసుకుంది. సుతీర్థ ముఖర్జీ- ఆకుల శ్రీజ- సింద్రేలా దాస్ త్రయం వరుస టైలలో అదరగొట్టారు. 11-3, 11-3, 11-4 తేడాతో గెలుపొందారు. అయితే పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్ అనగానే హ్యాండ్​షేక్ గుర్తొస్తుంది. ఈ మ్యాచ్​లోనూ ఆ సందర్భాన్ని మన ప్లేయర్లు ఎలా డీల్ చేస్తారో అని ఆసక్తి కలిగింది.

అయితే ఆసియా క్రీడల్లో తాజాగా జరిగిన టేబుల్ టెన్నిస్ కోర్టులో ఆసక్తికర సన్నివేశం కనిపించింది. మ్యాచ్ అనంతరం పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లకు భారత ప్లేయర్లు సుతీర్థ ముఖర్జీ, శ్రీజ షేక్​హ్యాండ్ ఇచ్చారు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. కాగా, ఇటీవల ముగిసిన హాకీ ప్రపంచ కప్‌లోనూ ఇలాంటి సన్నివేశమే కనిపించింది. ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్ అనంతరం భారత్- పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లు హైఫై ఇచ్చుకున్నారు.

భారత్ సంపూర్ణ ఆధిపత్యం
తొలుత సుతీర్థ ముఖర్జీ, తన ప్రతర్థి అలీనా ఖాన్​ను 11-3, 11-3, 11-4 వరుస సెట్లలో ఓడించి భారత్​కు ఆధిక్యం అందించింది. ఈమె పూర్తిగా ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ఈ సెట్​ను ముగించంది. తర్వాత సింద్రేలా దాస్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఆమె పాకిస్థాన్ క్రీడాకారిణి కల్సూమ్ ఖాన్‌ను వరుస గేమ్‌లలో (11-6, 11-7, 11-5) ఓడించింది. దీంతో భారత్‌కు 2-0 ఆధిక్యం దక్కింది. చివరగా శ్రీజ ఆకుల బరిలోకి దిగి భారత్ విజయాన్ని ఖాయం చేసింది. పాకిస్థాన్ క్రీడాకారిణి ఫాతిమా ఖాన్‌పై శ్రీజ 11-4, 11-4, 11-5 స్కోరుతో ఈజీగా విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో భారత్ ఈ టైను 3-0తో కైవసం చేసుకుంది.

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IND VS PAK HANDSHAKE CONTROVERSY
పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో హ్యాండ్​షేక్
ఆసియా గేమ్స్​లో ఇండియా పాకిస్థాన్
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