పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో భారత అథ్లెట్ల 'షేక్హ్యాండ్'- ఆసియా క్రీడల్లో అరుదైన సన్నివేశం
ఆసియా గేమ్స్ 2026 : టేబుల్ టెన్నిస్లో పాకిస్థాన్పై విజయం సాధించిన భారత్ - రాణించిన సుదీర్థ, శ్రీజ, సింద్రేలా
Published : September 21, 2026 at 1:42 PM IST
Ind vs Pak HandShake : గత ఏడాది కాలంగా పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ అనగానే ఏ క్రీడ అయినా హ్యాండ్షేక్ కాంట్రవర్సీనే గుర్తొస్తుంది. 2025 ఏప్రిల్లో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత జరిగిన మహిళల, పురుషుల క్రికెట్లో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో మన ఆటగాళ్లు కరచాలనం చేయలేదు. అలాగే ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంలో మంత్రి మోహ్సిన్ నఖ్వీ చేతులమీదుగా ఆసియా కప్ స్వీకరించేందుకు కూడా టీమ్ఇండియా నిరాకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరిగింది.
పాక్ను ఓడించి క్వార్టర్స్కు
జపాన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల్లో మహిళల టేబుల్ టెన్నిస్ ఈవెంట్లో భారత్ ప్రీ-క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లింది. సోమవారం చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో గ్రూఫ్ ఎఫ్లో భాగంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. మూడు వ్యక్తిగత టైలలోనూ గెలిచి 3- 0 తేడాతో విజయాన్ని కైవసం చేసుకుంది. సుతీర్థ ముఖర్జీ- ఆకుల శ్రీజ- సింద్రేలా దాస్ త్రయం వరుస టైలలో అదరగొట్టారు. 11-3, 11-3, 11-4 తేడాతో గెలుపొందారు. అయితే పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ అనగానే హ్యాండ్షేక్ గుర్తొస్తుంది. ఈ మ్యాచ్లోనూ ఆ సందర్భాన్ని మన ప్లేయర్లు ఎలా డీల్ చేస్తారో అని ఆసక్తి కలిగింది.
అయితే ఆసియా క్రీడల్లో తాజాగా జరిగిన టేబుల్ టెన్నిస్ కోర్టులో ఆసక్తికర సన్నివేశం కనిపించింది. మ్యాచ్ అనంతరం పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లకు భారత ప్లేయర్లు సుతీర్థ ముఖర్జీ, శ్రీజ షేక్హ్యాండ్ ఇచ్చారు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కాగా, ఇటీవల ముగిసిన హాకీ ప్రపంచ కప్లోనూ ఇలాంటి సన్నివేశమే కనిపించింది. ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్ అనంతరం భారత్- పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లు హైఫై ఇచ్చుకున్నారు.
No issues with handshakes in India vs Pakistan table tennis— Kingshuk Kusari (@KusariKingshuk) September 21, 2026
Cricket should follow. But they wont. 🤦#AsianGames pic.twitter.com/oTDa5r5PI4
భారత్ సంపూర్ణ ఆధిపత్యం
తొలుత సుతీర్థ ముఖర్జీ, తన ప్రతర్థి అలీనా ఖాన్ను 11-3, 11-3, 11-4 వరుస సెట్లలో ఓడించి భారత్కు ఆధిక్యం అందించింది. ఈమె పూర్తిగా ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ఈ సెట్ను ముగించంది. తర్వాత సింద్రేలా దాస్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఆమె పాకిస్థాన్ క్రీడాకారిణి కల్సూమ్ ఖాన్ను వరుస గేమ్లలో (11-6, 11-7, 11-5) ఓడించింది. దీంతో భారత్కు 2-0 ఆధిక్యం దక్కింది. చివరగా శ్రీజ ఆకుల బరిలోకి దిగి భారత్ విజయాన్ని ఖాయం చేసింది. పాకిస్థాన్ క్రీడాకారిణి ఫాతిమా ఖాన్పై శ్రీజ 11-4, 11-4, 11-5 స్కోరుతో ఈజీగా విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో భారత్ ఈ టైను 3-0తో కైవసం చేసుకుంది.
🇮🇳 INDIAN WOMEN TEAM THRASH PAK 🇵🇰 3-0 IN TABLE TENNIS CLASH AT ASIAN GAMES!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
✅ Sutirtha Mukherjee 3-0
✅ Syndrela Das 3-0
✅ Sreeja Akula 3-0
Our Girls didn’t event loose a single set, totally dominated everywhere! 💪
WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥 https://t.co/gRJ21SxyFy pic.twitter.com/eUhJrbFKsx