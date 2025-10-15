పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో టీమ్ఇండియా హ్యాండ్షేక్- కాంట్రవర్సీ ముగిసినట్లేనా?
షేక్ హ్యాండ్ వివాదాన్ని ముగించిన భారత్- పాక్ - ఏ మ్యాచ్లో తెలుసా?
Published : October 15, 2025 at 11:07 AM IST
India Pakistan HandShake Controversy : 2025 ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్తో భారత్ గ్రూప్ దశ, సూపర్ 4, పైనల్ సహా మూడుసార్లు తలపడింది. అలాగే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహిళ వన్డే వరల్డ్కప్లోనూ ఇండో-పాక్ మ్యాచ్ జరిగింది. అయితే అటు ఆసియా కప్లోగానీ, రీసెంట్గా ముగిసిన మహిళల వరల్డ్కప్లోగానీ ప్లేయర్లు షేక్హ్యాండ్ ఇచ్చుకోలేదు. పురుషుల ట్రెండ్నే మహిళలు కూడా కొనసాగించి కరచాలనం చేయలేదు. కానీ, తాజాగా జరిగిన ఓ మ్యాచ్లో మాత్రం భారత ఆటగాళ్లు పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లకు షేక్హ్యాండ్ ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య క్రికెట్ మైదానంలో మొదలైన 'నో హ్యాండ్షేక్' వివాదానికి చివరకు హాకీ మ్యాచ్తో ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లు కనిపిస్తోంది! ప్రస్తుతం మలేషియాలోని జోహోర్ బహ్రూలో సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ జరుగుతుంది. ఇందులో జూనియర్ హాకీ ప్లేయర్లు పోటీ పడతారు. ఈ టోర్నీలోనే భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు ముందు, మ్యాచ్ తర్వాత జూనియర్ ఆటగాళ్లు మ్యాచ్ ఒకరితో ఒకరు చేతులు కలిపారు.
ఈ టోర్నమెంట్లో అక్టోబర్ 14 మంగళవారం రెండు జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్లో డ్రా గా ముగిసింది. హోరాహోరీగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్ 3- 3తో డ్రా అయ్యింది. ఈ ఫలితంతో భారత జట్టు మూడు మ్యాచ్లలో రెండు విజయాలు, ఒక డ్రాతో పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి చేరింది. ప్రస్తుతం భారత్ ఖాతాలో 7 పాయింట్లు ఉన్నాయి. మరోవైపు, పాకిస్థాన్ ఒక విజయం, ఒక ఓటమి, ఒక డ్రా తో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. పాకిస్థాన్కు 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి.
𝐀 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐰𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 14, 2025
India bounce back from 0–1 down to share the spoils in a 3–3 thriller against Pakistan. 🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/Yxd1KVSDTo
'నో హ్యాండ్షేక్' వివాదం అప్పుడే మొదలైంది?
గతనెల జరిగిన ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లకు భారత్ క్రికెటర్లు కరచాలనం చేయలేదు. ఆ టోర్నీలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు 'ఆపరేషన్ సిందూర్' నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లతో షేక్హ్యాండ్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. అంతేకాదు, తమ విజయాన్ని పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాలకు అంకితం చేసింది. అంతేకాదు ఈ టోర్నీలో విజేతగా నిలిచిన భారత్ ఏసీసీ చైర్మన్ అయిన పాకిస్థాన్ హోం మినిస్టర్ మొహ్సిన్ నక్వీ చేతుల నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోవడానికీ నిరాకరించారు.
దీంతో ట్రోఫీ తీసుకొని ఎసీసీ ఛైర్మన్ నక్వీ వెళ్లిపోయారు. ఆ ట్రోఫీ ఇంకా భారత్కు అందలేదు. ప్రస్తుతం దీనిపై వివాదం ముదురుతోంది. నక్వీ తీరుపై ఐసీసీలో బీసీసీఐ ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ కాంట్రవర్సీ ఇంకా కొనసాగుతోంది. టీమ్ఇండియా చేతుల్లోకి ఆ ట్రోఫీ ఎప్పుడు వస్తుందో చూడాలి. ఇక మరోవైపు అదే విధానాన్ని భారత మహిళా క్రికెటర్లు కూడా కొనసాగించారు. 2025 మహిళా ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లతో చేతులు కలపలేదు.
ఇక ముగిసినట్లేనా?
భారత్– పాకిస్థాన్ జూనియర్ హాకీ జట్ల మధ్య సుల్తాన్ జోహోర్ కప్ పోరు పూర్తిగా క్రీడాస్ఫూర్తితో సాగింది. జాతీయ గీతాల అనంతరం ఆటగాళ్లు ఒకరికి ఒకరు హై- ఫైవ్ ఇచ్చుకున్నారు. అలాగే 3- 3తో మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా చేతులు కలిపారు. దీంతో ఈ వివాదానికి ఇక్కడితో పుల్ స్టాప్ పడినట్లైనా? అని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరి ఇకపై భారత్- పాక్ మధ్య జరగనున్న మ్యాచ్లు జరిగేదాక దీనిపై క్లారిటీ రానట్లే!
