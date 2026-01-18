ETV Bharat / sports

'ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ చూశా- రోజూ నాన్న దగ్గరకెళ్లి ఏడ్చేవాడిని!'- హర్షిత్ రాణా

వన్డే క్రికెట్​లో రాణిస్తున్న హర్షిత్ రాణా- అయితే కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఒడుదొడుకులు, వైఫల్యాలు- ఎలా ఎదుర్కొన్నది వెల్లడించిన యంగ్ పేసర్

Harshit Rana
Harshit Rana (Source ; Associated Press)
Harshit Rana Career : టీమ్ఇండియా యంగ్ పేసర్ హర్షిత్ రాణా కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఎన్నో వైఫల్యాలు ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో తాను చాలా ఇబ్బంది పడ్డానని అన్నాడు. ఈ క్రమంలో ప్రతి రోజు తన తండ్రి ముందు ఏడ్చేవాడినని చెప్పాడు. అయితే ఆ ఒడుదొడుకులు ఎలా అధిగమించాడో కూడా వివరంగా చెప్పుకొచ్చాడు. ఇటీవల ఓ స్పోర్ట్స్ వెబ్​సైట్​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హర్షిత్ ఈ కామెంట్స్ చేశాడు.

'వైఫల్యాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో ఇప్పుడు నాకు తెలుసు. కానీ పదేళ్ల కిందట పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది. అప్పుడు నేను ట్రయల్స్​కు వెళ్లేవాడిని. కానీ, జట్టులో ఎంపిక అయ్యేవాడిని కాదు. దీంతో ఇంటికి తిరిగొచ్చాక ప్రతి రోజు మా నాన్న ముందు ఏడ్చేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు ఆ మనస్థత్వం మారింది. ఏ పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోగలను అనే నమ్మకం నాకు ఏర్పడింది. ప్రతీదీ నేను హ్యాండిల్ చేయగలనన్న విశ్వాసం ఉంది. ఆ విధంగా మా నాన్నే నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నారు' అని హర్షిత్ రాణా అన్నాడు.

అలాగే సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ షేర్ చేసుకోవడం, వాళ్లతో కలిసి ఆడడంపైనా హర్షిత్ చెప్పుకొచ్చాడు. నెట్స్​లో వాళ్లిద్దరికీ బౌలింగ్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ సవాలే అని అన్నాడు. 'నేను సులభంగానే బౌలింగ్ చేసినప్పటికీ రోహిత్, విరాట్ నెట్స్​కు వస్తే పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుంది. నెట్స్​లో వాళ్లిద్దరికీ బౌలింగ్ చేయడం సవాల్​తో కూడుకున్నది. వాళ్లు నన్ను ఛాలెంజ్ చేస్తుంటారు. నేనూ ఆ సమయంలో నా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను' అని రాణా చెప్పుకొచ్చాడు.

రాణా, 2024లో టీమ్ఇండియా తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత వన్డే, జట్టులో వరుసగా చోటు దక్కించుకుంటున్నాడు. అయితే ప్రారంభంలో అతడు పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. దీంతో గంభీర్​కు ఇష్టమైన ఆటగాడు కాబట్టే అతడికి జట్టులో చోటు దక్కుంతుందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇదే విషయంలో హర్షిత్ ట్రోలింగ్​కు కూడా గురయ్యాడు. అయితే క్రమంగా హర్షిత్ తనను తాను మెరుగుపర్చుకుంటున్నాడు. వరుస సిరీస్​ల్లో వికెట్లు తీస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నాడు.

అరుదైన ఘనత
తాజాగా న్యూజిలాండ్​తో మూడో వన్డేలో హర్షిత్ అరుదైన ఘతన సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 14 వన్డేల్లో 6.22 ఎకనమీతో 26 వికెట్ల పడగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో 14 వన్డేల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన భారత బౌలర్లో మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో మాజీ క్రికెటర్ అజిత్ అగార్కర్ 32 వికెట్లతో టాప్​లో ఉన్నాడు. అదే సమయంలో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా 24 వికెట్ల పడగొట్టాడు. ఈ లెక్కన బుమ్రాను హర్షిత్ అధిగమించినట్లే!

వన్డేల్లో తొలి 14 మ్యాచ్​ల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు తీసిన టీమ్ఇండియా బౌలర్లు

  • 32 - అజిత్ అగార్కర్
  • 27 - ఇర్ఫాన్ పఠాన్
  • 26 - హర్షిత్ రాణా
  • 25 - ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
  • 24 - రవిచంద్రన్ అశ్విన్
  • 24 - జస్ప్రీత్ బుమ్రా

Harshit IPL Career : ఇక హర్షిత్ ఐపీఎల్​ కెరీర్ విషయానికొస్తే, ఈ లీగ్​లో 2022లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. నాలుగు సీజన్లుగా ఒకే జట్టుకు ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా 33 మ్యాచ్​ల్లో 40 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2026 సీజన్​లోనూ హర్షిత్ కేకేఆర్ తరపునే బరిలోకి దిగనున్నాడు.

