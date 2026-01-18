'ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ చూశా- రోజూ నాన్న దగ్గరకెళ్లి ఏడ్చేవాడిని!'- హర్షిత్ రాణా
వన్డే క్రికెట్లో రాణిస్తున్న హర్షిత్ రాణా- అయితే కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఒడుదొడుకులు, వైఫల్యాలు- ఎలా ఎదుర్కొన్నది వెల్లడించిన యంగ్ పేసర్
Published : January 18, 2026 at 7:34 PM IST
Harshit Rana Career : టీమ్ఇండియా యంగ్ పేసర్ హర్షిత్ రాణా కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఎన్నో వైఫల్యాలు ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో తాను చాలా ఇబ్బంది పడ్డానని అన్నాడు. ఈ క్రమంలో ప్రతి రోజు తన తండ్రి ముందు ఏడ్చేవాడినని చెప్పాడు. అయితే ఆ ఒడుదొడుకులు ఎలా అధిగమించాడో కూడా వివరంగా చెప్పుకొచ్చాడు. ఇటీవల ఓ స్పోర్ట్స్ వెబ్సైట్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హర్షిత్ ఈ కామెంట్స్ చేశాడు.
'వైఫల్యాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో ఇప్పుడు నాకు తెలుసు. కానీ పదేళ్ల కిందట పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది. అప్పుడు నేను ట్రయల్స్కు వెళ్లేవాడిని. కానీ, జట్టులో ఎంపిక అయ్యేవాడిని కాదు. దీంతో ఇంటికి తిరిగొచ్చాక ప్రతి రోజు మా నాన్న ముందు ఏడ్చేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు ఆ మనస్థత్వం మారింది. ఏ పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోగలను అనే నమ్మకం నాకు ఏర్పడింది. ప్రతీదీ నేను హ్యాండిల్ చేయగలనన్న విశ్వాసం ఉంది. ఆ విధంగా మా నాన్నే నన్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నారు' అని హర్షిత్ రాణా అన్నాడు.
అలాగే సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ షేర్ చేసుకోవడం, వాళ్లతో కలిసి ఆడడంపైనా హర్షిత్ చెప్పుకొచ్చాడు. నెట్స్లో వాళ్లిద్దరికీ బౌలింగ్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ సవాలే అని అన్నాడు. 'నేను సులభంగానే బౌలింగ్ చేసినప్పటికీ రోహిత్, విరాట్ నెట్స్కు వస్తే పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుంది. నెట్స్లో వాళ్లిద్దరికీ బౌలింగ్ చేయడం సవాల్తో కూడుకున్నది. వాళ్లు నన్ను ఛాలెంజ్ చేస్తుంటారు. నేనూ ఆ సమయంలో నా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను' అని రాణా చెప్పుకొచ్చాడు.
First-ball wicket for Harshit Rana! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 18, 2026
Two early wickets, and #TeamIndia are off to a fiery start in Indore 😍#INDvNZ | 3rd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/CixSjUFkhU pic.twitter.com/ggtyZEdHR9
రాణా, 2024లో టీమ్ఇండియా తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత వన్డే, జట్టులో వరుసగా చోటు దక్కించుకుంటున్నాడు. అయితే ప్రారంభంలో అతడు పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. దీంతో గంభీర్కు ఇష్టమైన ఆటగాడు కాబట్టే అతడికి జట్టులో చోటు దక్కుంతుందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇదే విషయంలో హర్షిత్ ట్రోలింగ్కు కూడా గురయ్యాడు. అయితే క్రమంగా హర్షిత్ తనను తాను మెరుగుపర్చుకుంటున్నాడు. వరుస సిరీస్ల్లో వికెట్లు తీస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నాడు.
అరుదైన ఘనత
తాజాగా న్యూజిలాండ్తో మూడో వన్డేలో హర్షిత్ అరుదైన ఘతన సాధించాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 14 వన్డేల్లో 6.22 ఎకనమీతో 26 వికెట్ల పడగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో 14 వన్డేల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన భారత బౌలర్లో మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో మాజీ క్రికెటర్ అజిత్ అగార్కర్ 32 వికెట్లతో టాప్లో ఉన్నాడు. అదే సమయంలో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా 24 వికెట్ల పడగొట్టాడు. ఈ లెక్కన బుమ్రాను హర్షిత్ అధిగమించినట్లే!
వన్డేల్లో తొలి 14 మ్యాచ్ల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు తీసిన టీమ్ఇండియా బౌలర్లు
- 32 - అజిత్ అగార్కర్
- 27 - ఇర్ఫాన్ పఠాన్
- 26 - హర్షిత్ రాణా
- 25 - ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
- 24 - రవిచంద్రన్ అశ్విన్
- 24 - జస్ప్రీత్ బుమ్రా
Harshit IPL Career : ఇక హర్షిత్ ఐపీఎల్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, ఈ లీగ్లో 2022లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. నాలుగు సీజన్లుగా ఒకే జట్టుకు ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా 33 మ్యాచ్ల్లో 40 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2026 సీజన్లోనూ హర్షిత్ కేకేఆర్ తరపునే బరిలోకి దిగనున్నాడు.
