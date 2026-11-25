టాప్ ప్లేస్కు అత్యంత చేరువలో బుమ్రా- ICC ర్యాంకింగ్స్లో భారీ మార్పులు
ICC Rankings 2026 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు సత్తా చాటారు. బౌలింగ్లో బుమ్రా, బ్యాటింగ్లో గిల్, పంత్, జైస్వాల్ టాప్ 10లో ఉన్నారు.
Published : November 25, 2026 at 3:42 PM IST
టీమ్ఇండియా స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తాజా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో సత్తా చాటాడు. లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్లో మూడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్ ప్లేస్కు అత్యంత దగ్గరగా వచ్చాడు. ప్రస్తుతం బుమ్రా 856 రేటింగ్స్తో రెండో స్థానానికి దూసుకొచ్చాడు. అన్నే రేటింగ్స్తో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ బౌలర్ ఒలీ రాబిన్సన్ కూడా రెండో స్థానంలో బుమ్రాతో సంయుక్తంగా కొనసాగుతున్నాడు. ఇక 881 రేటింగ్స్తో ఆస్ట్రేలియా పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. ఇక టాప్ 10లో భారత్ నుంచి బుమ్రా ఒక్కడే ఉన్నాడు.
సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత టెస్టుల్లో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన బుమ్రా వెల్టింగ్టన్ మ్యాచ్లో సత్తా చాటాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో నాలుగు వికెట్లు నేలకూల్చిన అతడు రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. దీంతో రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి అతడు ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ముఖ్యంగా కీవీస్ ఓపెనర్ టామ్ లేథమ్ను రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ అతడే పెవిలియన్కు పంపించాడు. ఇక రెండు టెస్టులోనూ సత్తా చాటితే టాప్లోకి దూసుకొచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు.
Massive changes near the top of the Test rankings following recent #WTC27 contests in Wellington and Johannesburg 👀 https://t.co/JNaM0XAmjP— ICC (@ICC) November 25, 2026
టాప్ 5 బౌలర్లు
- మిచెల్ స్టార్కర్ (ఆస్ట్రేలియా) - 881 రేటింగ్స్
- జస్ప్రీత్ బుమ్రా (భారత్) - 856 రేటింగ్స్
- ఒలి రాబిన్సన్ (ఇంగ్లాండ్) - 856 రేటింగ్స్
- మార్కో యాన్సెన్ (సౌతాఫ్రికా) - 853 రేటింగ్స్
- మ్యాట్ హెన్రీ (న్యూజిలాండ్) - 846 రేటింగ్స్
బ్యాటింగ్లో వీళ్లు
మరోవైపు, ఇదే టెస్టులో బ్యాటింగ్లో రాణించిన టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ల ర్యాంకులు కూడా మెరుగుపడ్డాయి. 128 పరుగులతో రాణించిన వికెట్ కీపర్ రిషభ్ పంత్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని ఆరో ప్లేస్కు చేరుకున్నాడు. భారత్ నుంచి అతడిదే అత్యుత్తమ ర్యాంకు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మూడు స్థానాలు ఎగబాకి ఏడో స్థానానికి చేరుకోగా, యశస్వీ జైస్వాల్ ఐదు ప్లేస్లు మెరుగుపర్చుకొని తొమ్మిదో ర్యాంక్ సాధించాడు. భారత్ నుంది ఈ ముగ్గురు టాప్ 10లో ఉన్నారు. అలాగే శతకంతో అదరగొట్టిన కేఎల్ రాహుల్ నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 25వ ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు. 80 పరుగులతో ఆకట్టుకున్న దేవదత్ పడిక్కల్ 15 స్థానాలు ఎగబాకి 39వ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు.
టాప్ బ్యాటర్లు
- హ్యారీ బ్రూక్ (ఇంగ్లాండ్)- 861 రేటింగ్స్
- జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్) - 816 రేటింగ్స్
- టెంబా బవుమా (సౌతాఫ్రికా) - 807 రేటింగ్స్
- ట్రావిస్ హెడ్ (ఆస్ట్రేలియా) - 799 రేటింగ్స్
- స్టీవ్ స్మిత్ (ఆస్ట్రేలియా) - 790 రేటింగ్స్
- రిషభ్ పంత్ (భారత్) - 744 రేటింగ్స్
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 728 రేటింగ్స్
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