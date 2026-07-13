'ఎలాంటి డౌట్ లేదు- వాళ్లు 2027 వరల్డ్కప్ ప్లాన్స్లో ఉంటారు'- రో-కోపై గిల్ కామెంట్స్
ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్- తొలి మ్యాచ్కు ముందు ప్రెస్ కాన్పరెన్స్లో పాల్గొన్న కెప్టెన్ గిల్- రోహిత్ విరాట్ ఫ్యూచర్పై కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : July 13, 2026 at 10:14 PM IST
Ind vs eng ODI 2026 : వరుసగా రెండు టీ20 సిరీస్లు కోల్పోయిన టీమ్ఇండియా ఇప్పుడు వన్డే సిరీస్కు సిద్ధమైంది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత్ మూడు వన్డే మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ మంగళవారం ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఆడనుండడంతో అభిమానులు సిరీస్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్న టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ రోహిత్, విరాట్పై కీలక కామెంట్స్ చేశాడు.
సీనియర్లు రోహిత్- విరాట్ కోహ్లీపైనే ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఈ ఇద్దరు వచ్చే ఏడాది వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీంతో కొద్ది రోజులుగా వీళ్ల వన్డే భవిష్యత్పై చర్చ కొనసాగుతూనే ఉంది. అనేకమంది మాజీలు వీళ్ల కెరీర్పై కామెంట్స్ చేశారు. ఈ క్రమంలో శుభ్మన్ రో-కో వన్డే ఫ్యూచర్పై కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. వాళ్లు 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నీ కోసం తమ (బీసీసీఐ- టీమ్ మేనేజ్మెంట్) ప్లాన్లో ఉన్నారని అన్నాడు. దశాబ్ద కాలంగా ఈ ఇద్దరు సీనియర్లు టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ లైనప్కు వెన్నుముకగా నిలుస్తున్నారని కొనియాడాడు. వాళ్లు ఇప్పటికీ తమ జట్టులో అత్యంత కీలక ప్లేయర్లుగా ఉన్నారని ఇంగ్లాండ్తో తొలి వన్డేకు ముందు జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో గిల్ పేర్కొన్నాడు.
'రోహిత్ భాయ్, విరాట్ భాయ్ గత దశాబ్ద కాలంగా మా జట్టుకు బ్యాక్బోన్గా ఉన్నారు. ఇప్పటికీ వాళ్లు మా జట్టులో కీలక ఆటగాళ్లే. వాళ్ల అనుభవం, నైపుణ్యం నిస్సందేహంగా మా జట్టుకు ఎంతో విలువైనవి. గత దశాబ్ద కాలంలో వివిధ పరిస్థితుల్లో అనేక మ్యాచ్లు, టోర్నమెంట్లలో నిలకడగా ఆడిన తీరును మనమంతా చూశాం. అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు ఉన్న జట్టులో, ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంపై మంచి అవగాహన లభిస్తుంది. ఎందుకంటే అటువంటి పరిస్థితులను గతంలో అనేకసార్లు ఎదుర్కొని మంచి, చెడు ఫలితాలను చూసి ఉంటారు. కాబట్టి, ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండగలిగే సామర్థ్యం అలవాటు పడుతుంది. ఏ జట్టుకైనా అనుభవం అనేది చాలా కీలకం' అని గిల్ అన్నాడు.
"They've been the backbone of the Indian batting line-up." 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2026
🗣️ Shubman Gill perfectly sums up the RoKo effect! 💙#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY, 2:30 PM | LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/9GlhcGeY9p
అంతేకాకుండా 2027 వరల్డ్కప్ సౌతాఫ్రికాలో జరగనుంది. ఈ క్రమంలో 50 ఓవర్ల ప్రపంచ కప్ కోసం అనువైన జట్టు కూర్పు గురించి, అక్కడి పరిస్థితులపై అపార అనుభవం ఉన్న కోహ్లీతో తాను ఇప్పటికే చర్చించినట్లు గిల్ తెలిపాడు. 'మేం (గిల్- కోహ్లీ) జట్టు కూర్పు గురించి ప్రాక్టీస్ సమయంలో చర్చించుకున్నాం. దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు ఏ కూర్పు అత్యుత్తమంగా ఉంటుంది? ప్రస్తుతం జట్టులో లేకపోయినా, భవిష్యత్తులో మాకు ఉపయోగపడే ఆటగాళ్లు ఎవరున్నారు? బౌలర్లు, ఆల్రౌండర్లు, స్పిన్నర్లు ఎవరున్నారు? ఇలాంటి విషయాలన్నింటి గురించీ మేం మాట్లాడుకున్నాం" అని గిల్ పేర్కొన్నాడు.
Shubman Gill said, “I had discussions with Virat Bhai about India’s young talent pool, the team combination and the planning for the ODI World Cup, including which players are there who may not be in team now but can help us in the future”. pic.twitter.com/hlmMcU1Bow— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 13, 2026
బుమ్రా వస్తున్నాడు!
అలాగే కొంత బ్రేక్ తర్వాత జట్టులోకి వస్తున్న బుమ్రా ఈ సిరీస్లో మంచి ప్రదర్శన ఇస్తాడని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ సిరీస్ అతడి కమ్బ్యాక్కు మంచిగా ఉపయోగపడుతుందని అన్నాడు. అలాగే మంచి ప్రదర్శన చేసి ఈ సిరీస్ను దక్కించుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. కాగా, పర్యటనలో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్తో భారత్ మూడు వన్డే సిరీస్లు ఆడనుంది. మంగళవారం ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత ఇదే నెల 16, 19 తేదీల్లో తర్వాతి రెండు మ్యాచ్లు ఉంటాయి. తొలి, మూడో మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు, రెండో వన్డే సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
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