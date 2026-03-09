ETV Bharat / sports

T20 వరల్డ్​ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్- 82.1 కోట్ల వ్యూయర్ షిప్​తో సరికొత్త రికార్డ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 10:22 AM IST

T20 World Cup Final Match Viewership : టీ20 వరల్డ్​ కప్​ ఫైనల్ మ్యాచ్ వ్యూయర్​పిష్​ పరంగా సరికొత్త రికార్డ్​ను సృష్టించింది. జియో హాట్‌ స్టార్‌లో గరిష్ఠంగా 82.1 కోట్ల మంది వీక్షించారు. 19వ ఓవర్​లో న్యూజిలాండ్ చివరి వికెట్ సమయంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని 74.5 కోట్ల మంది ఏకకాలంలో వీక్షించారు. మ్యాచ్ అనంతరం జరిగే ప్రైజ్ ప్రెజెంటేషన్ కార్యక్రమం ముగిసే సరికి వీక్షణలు 82.1 కోట్లకు చేరి రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.

మ్యాచ్‌కు ముందు నుంచే
ఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముంద నుంచే వీక్షకుల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. మ్యాచ్​కు ముందు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఆ సమయంలో హాలీవుడ్‌కు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ రికీ మార్టిన ప్రదర్శన ఇస్తున్న సమయంలో 2.1 కోట్ల మంది ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించారు. టాస్ నిర్వహించే సమయానికి ఈ సంఖ్య 4.2 కోట్లకు పెరిగింది. మ్యాచ్​ అనంతరం కార్యక్రమాలు ముగిసే సరికి వీక్షకుల సంఖ్య 82.1 కోట్లకు చేరింది. ఇంతకుముందు ఇండియా వర్సెస్​ ఇంగ్లాండ్​ సెమీఫైనల్​ జరిగిన మ్యాచ్​కు జియో హాట్​ స్టార్​లో గరిష్ఠంగా 6.05 కోట్ల మంది వీక్షించారు. ఇప్పుడు ఆ రికార్డ్​ను ఫైనల్ మ్యాచ్​ బ్రేక్​ చేసింది.

