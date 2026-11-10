వర్షంతో భారత్, న్యూజిలాండ్ మూడో వన్డే రద్దు- 2-0 ఆధిక్యంలో టీమ్ఇండియా
India vs New Zealand 3rd ODI : హామిల్టన్ వేదికగా జరగాల్సిన న్యూజిలాండ్- భారత్ మూడో వన్డే మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది.
భారత్, న్యూజిలాండ్ మూడో వన్డే రద్దు (X/ BCCI)
Published : November 10, 2026 at 11:55 AM IST
న్యూజిలాండ్- భారత్ మధ్య జరగాల్సిన మూడో వన్డే మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దయింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఉదయం 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉన్నా, వరుణుడి అంతరాయంతో 9 గంటలకు టాస్ పడింది. అయితే, టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. కనీసం 20 ఓవర్ల ఆటైనా సాధ్యపడుతుందని అంతా భావించినా, ఆ అవకాశం లేకుండా పోయింది. చివరికి మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తూ అంపైర్లు నిర్ణయించారు. దీంతో ఐదు వన్డేల సిరీస్ను టీమ్ఇండియా కోల్పోదు. ఇప్పటికే 2-0 ఆధిక్యంలో భారత్ ఉంది. మిగతా రెండింట్లో ఒక్కటి గెలిచినా సిరీస్ సొంతమవుతుంది. ఆఖరి మ్యాచుల్లో ఓడినా అప్పుడు ఇరు జట్లు సమంగా నిలుస్తాయి.