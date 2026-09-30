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భారత్​కు మరో గోల్డ్​మెడల్ - ఆర్చరీలో 'డబుల్ ధమాకా'

మిక్స్​డ్ ఆర్చరీలో భారత్​కు గోల్డ్​మెడల్ - ఈ విజయంతో 2028 ఒలింపిక్స్​కు కూడా అర్హత సాధించిన భారత్

Archery Team Gold Medal
చికిత- సాహిల్ (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 10:03 AM IST

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Asian Games India Gold Medal : ఆసియా క్రీడల్లో ఆర్చరీలో భారత్​కు రెండో గోల్డ్ మెడల్ దక్కింది. ఆర్చరీ కాంపౌడ్ మిక్స్​డ్ టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత షూటర్లు సాహిల్ రాజేశ్ జాదవ్- చికిత తనిపర్తి పసిడి ముద్దాడారు. ఫైనల్​లో సౌత్ కొరియాను ఢీ కొట్టిన మన టీమ్ షూట్ ఆఫ్​లో విజయం సాధించింది.

డబుల్ ధమాకా
ఈ విజయంతో గోల్డ్ దక్కించుకోవడమే కాకుండా 2028 లాస్ ఏంజిలెస్​ ఒలింపిక్స్​కు కూడా అర్హత సాధించింది. దీంతో ఒలింపిక్స్‌లో 'కాంపౌండ్ టీమ్ ఆర్చరీ'కి అర్హత సాధించిన మొట్టమొదటి జట్టుగా భారత్ నిలిచింది. కాగా, ఈ పోటీకిముందు ఆర్చరీ కాంపౌండ్ మహిళల టీమ్ ఈవెంట్​లో భారత త్రయం కూడా స్వర్ణ పతకం అందుకుంది. జ్యోతి సురేఖ, చికితా, ప్రీతికాతో కూడిన భారత త్రయం చైనాను ఓడించి గోల్డ్ ముద్దాడారు.

ఆసియా క్రీడల్లో ఓవరాల్​గా భారత్‌కు ఇది ఎనిమిదో స్వర్ణం పతకం. ఇక భారత్ ఖాతాలో మరో 21 రజతాలు, 26 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. మొత్తం ఇప్పటిదాకా భారత్​కు 55 పతకాలు వచ్చాయి.

బాక్సింగ్​లో కాంస్యం
బాక్సింగ్​లో భారత్​కు కాంస్య పతకం దక్కింది. బాక్సర్ ప్రియా ఘంఘాస్ సెమీఫైనల్ 60 కేజీల విభాగం​లో చైనాకు చెందిన యంగ్ చెంగ్యూపై 1-4 తేడాతో ఓడిపోయారు. దీంతో కాంస్యంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

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ARCHERY TEAM GOLD
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