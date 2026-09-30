భారత్కు మరో గోల్డ్మెడల్ - ఆర్చరీలో 'డబుల్ ధమాకా'
మిక్స్డ్ ఆర్చరీలో భారత్కు గోల్డ్మెడల్ - ఈ విజయంతో 2028 ఒలింపిక్స్కు కూడా అర్హత సాధించిన భారత్
Published : September 30, 2026 at 10:03 AM IST
Asian Games India Gold Medal : ఆసియా క్రీడల్లో ఆర్చరీలో భారత్కు రెండో గోల్డ్ మెడల్ దక్కింది. ఆర్చరీ కాంపౌడ్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లో భారత షూటర్లు సాహిల్ రాజేశ్ జాదవ్- చికిత తనిపర్తి పసిడి ముద్దాడారు. ఫైనల్లో సౌత్ కొరియాను ఢీ కొట్టిన మన టీమ్ షూట్ ఆఫ్లో విజయం సాధించింది.
డబుల్ ధమాకా
ఈ విజయంతో గోల్డ్ దక్కించుకోవడమే కాకుండా 2028 లాస్ ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్కు కూడా అర్హత సాధించింది. దీంతో ఒలింపిక్స్లో 'కాంపౌండ్ టీమ్ ఆర్చరీ'కి అర్హత సాధించిన మొట్టమొదటి జట్టుగా భారత్ నిలిచింది. కాగా, ఈ పోటీకిముందు ఆర్చరీ కాంపౌండ్ మహిళల టీమ్ ఈవెంట్లో భారత త్రయం కూడా స్వర్ణ పతకం అందుకుంది. జ్యోతి సురేఖ, చికితా, ప్రీతికాతో కూడిన భారత త్రయం చైనాను ఓడించి గోల్డ్ ముద్దాడారు.
ఆసియా క్రీడల్లో ఓవరాల్గా భారత్కు ఇది ఎనిమిదో స్వర్ణం పతకం. ఇక భారత్ ఖాతాలో మరో 21 రజతాలు, 26 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. మొత్తం ఇప్పటిదాకా భారత్కు 55 పతకాలు వచ్చాయి.
@LA28 We will be there!!!! 🔥🥹 https://t.co/JqbGK6hzNk— The Khel India (@TheKhelIndia) September 30, 2026
బాక్సింగ్లో కాంస్యం
బాక్సింగ్లో భారత్కు కాంస్య పతకం దక్కింది. బాక్సర్ ప్రియా ఘంఘాస్ సెమీఫైనల్ 60 కేజీల విభాగంలో చైనాకు చెందిన యంగ్ చెంగ్యూపై 1-4 తేడాతో ఓడిపోయారు. దీంతో కాంస్యంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.