ETV Bharat / sports

ICC ఫైనల్స్​లో నాలుగోసారి సౌతాఫ్రికాతో ఢీ- మూడుసార్లు టీమ్ఇండియాదే విక్టరీ

ఐసీసీ ఈవెంట్ ఫైనల్స్​లో నాలుగోసారి భారత్- సౌతాఫ్రికా పోటీ- హిస్టరీ ఏం చెబుతోంది?

India vs South Africa
India vs South Africa (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 9:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Final 2025 : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్‌ ఫైనల్​లో దక్షిణాఫ్రికాతో టీమ్ఇండియా తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గి టైటిల్ ను దక్కించుకోవాలని ఇరుజట్లు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ లో ఏ జట్టు గెలిచినా తొలిసారి వన్డే ప్రపంచకప్ టైటిల్ గెలుచుకున్న టీమ్​గా అవతరిస్తుంది. ఇరు జట్లు ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా వరల్డ్ కప్​ను సాధించకపోవడంతో ఈసారి కొత్త ఛాంపియన్​ను చూడనున్నాం.

బలమైన ప్రత్యర్థే!
ప్రస్తుత ప్రపంచకప్​లో సఫారీ జట్టు మంచి ఫామ్ లో ఉంది. గ్రూప్, సెమీస్ దశలో అదరగొట్టి ఫైనల్​కు చేరుకుంది. టోర్నమెంట్‌లో దక్షిణాఫ్రికా ఒకే ఒక్క మ్యాచ్​లో ఓడింది. అటు టీమ్ఇండియా కూడా బలంగానే ఉంది. కానీ, గ్రూప్ దశలో భారత్​ వరుసగా మూడు ఓటములను చవిచూసింది. గ్రూప్ దశ చివరి మ్యాచ్​లో కివీస్​ను ఓడించి సెమీ ఫైనల్ బెర్త్​ను ఖరారు చేసుకుంది. సెమీస్​లో ఆసీస్​ను ఓడించి ఫైనల్​కు చేరుకుంది.

మనదే పైచేయి
ఇక ఆదివారం జరిగే ఫైనల్ పోరులో సఫారీ జట్టును ఢీకొట్టనుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు బలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఐసీసీ టోర్నమెంట్​ ఫైనల్స్​లో ఆ జట్టుపై టీమ్ఇండియాదే పైచేయిగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఒకటికాదు రెండుకాదు ఏకండా మూడుసార్లు ఐసీసీ టోర్నీ ఫైనల్స్​లో సౌతాఫ్రికాను భారత్ ఢీకొట్టింది. ఈ మూడింట్లోనూ టీమ్ఇండియానే గెలిచింది. మూడుసార్లూ సఫారీలకు ఎదురుదెబ్బే తగిలింది. మరి ఆ మూడు సందర్భాలేవంటే?

పురుషుల అండర్ 19 వరల్డ్ కప్
2008 పురుషుల అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మలేసియాలోని కౌలాలంపుర్​లో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా- సౌతాఫ్రికా తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత జట్టు విజయం సాధించింది. భారత జట్టు తరఫున టాప్ స్కోరర్ తన్మయ్ శ్రీవాస్తవ (46). తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత ఓవర్లలో 159 పరుగులు చేసింది.

ఛేదనలో సఫారీ జట్టు తడబడింది. 8 వికెట్లు కోల్పోయి 103 పరుగులు మాత్రమే చేయగలింది. వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్​ను తక్కువ ఓవర్లకు కుదించారు. అలాగే టార్గెట్​ను తగ్గించారు. డక్ వర్త్ లూయిస్ పద్దతి ప్రకారం 115 పరుగుల లక్ష్యంతో దిగిన ప్రొటీస్ జట్టు 103 పరుగుల వద్దే ఆగిపోయింది. దీంతో 12 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. దీంతో టీమ్ఇండియా కుర్రాళ్లు విజేతలుగా నిలిచారు.

ఉత్కంఠ పోరులో తప్పని ఓటమి
బార్బడోస్‌లోని బ్రిడ్జ్‌ టౌన్‌ వేదికగా జరిగిన 2024 పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా- దక్షిణాఫ్రికా జట్టు తలపడ్డాయి. ఈ ఉత్కంఠ పోరులో భారత్​ 7 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 176 రన్స్ చేసింది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్‌ కోహ్లీ 59 బంతుల్లో 76 పరుగులు బాదాడు. అక్షర్‌ పటేల్‌ (47) కీలక ఇన్సింగ్ ఆడాడు. శివమ్‌ దూబె (27) ఫర్వాలేదనిపించాడు.

దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో కేశవ్‌ మహరాజ్‌ (2/23), నోకియా (2/26) రాణించారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ప్రొటీస్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 169 పరుగులే చేసింది. భారత బౌలర్లలో బుమ్రా (2/18), హార్దిక్‌ పాండ్య (3/20), అర్ష్‌ దీప్‌ సింగ్‌ (2/20) రాణించారు. ప్రొటీస్ బ్యాటర్లలో హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ (52) భారత్‌ను భయపెట్టాడు. కాని చివర్లో వికెట్ల పడగొట్టి, ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచిన భారత్ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది.

మూడోసారీ పరాజయమే
2025 మహిళల అండర్ 19 టీ20 వరల్డ్‌ కప్​లో టీమ్‌ఇండియా అమ్మాయిలు ఛాంపియన్లుగా నిలిచారు. తుది పోరులో దక్షిణాఫ్రికా నిర్దేశించిన 83 పరుగుల టార్గెట్​ను ఒకే వికెట్‌ కోల్పోయి భారత జట్టు 11.2 ఓవర్లలో ఊదేశింది. ఓపెనర్ గొంగడి త్రిష (44 పరుగులు, మూడు వికెట్లు) ఆల్‌ రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో టీమ్ ఇండియా విజయంలో కీలకంగా వ్యవహరించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసిన త్రిషకు ప్లేయర్ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కింది.

ఇలా గతంలో ఐసీసీ ఈవెంట్లలో ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాను ఢీకొట్టిన భారత్​ విజేతగా నిలిచింది. ఇప్పుడు నాలుగోసారి తలపడేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈసారి మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్ కావడంతో ఉత్కంఠ ఇంకా పెరుగుతోంది. టీమ్ఇండియా ఎలాగైనా సఫారీ జట్టును ఓడించి టైటిల్​ పట్టేయాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

భారత్​ తుది జట్టులో మార్పులు- ఫైనల్​ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్​పై ఔట్!

టీమ్ఇండియాకు భారీ బొనాంజా- వరల్డ్​కప్ గెలిస్తే రూ.125 కోట్లు ఇవ్వనున్న BCCI!

TAGGED:

WOMENS WC FINAL 2025
IND VS SA WOMENS HEAD TO HEAD
IND VS SA FINAL LIVE 2025
WOMENS WORLD CUP FILAN OTT
WORLD CUP FINAL 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.