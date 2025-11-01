ICC ఫైనల్స్లో నాలుగోసారి సౌతాఫ్రికాతో ఢీ- మూడుసార్లు టీమ్ఇండియాదే విక్టరీ
ఐసీసీ ఈవెంట్ ఫైనల్స్లో నాలుగోసారి భారత్- సౌతాఫ్రికా పోటీ- హిస్టరీ ఏం చెబుతోంది?
Published : November 1, 2025 at 9:20 PM IST
Ind vs SA Final 2025 : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాతో టీమ్ఇండియా తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గి టైటిల్ ను దక్కించుకోవాలని ఇరుజట్లు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ లో ఏ జట్టు గెలిచినా తొలిసారి వన్డే ప్రపంచకప్ టైటిల్ గెలుచుకున్న టీమ్గా అవతరిస్తుంది. ఇరు జట్లు ఇప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా వరల్డ్ కప్ను సాధించకపోవడంతో ఈసారి కొత్త ఛాంపియన్ను చూడనున్నాం.
బలమైన ప్రత్యర్థే!
ప్రస్తుత ప్రపంచకప్లో సఫారీ జట్టు మంచి ఫామ్ లో ఉంది. గ్రూప్, సెమీస్ దశలో అదరగొట్టి ఫైనల్కు చేరుకుంది. టోర్నమెంట్లో దక్షిణాఫ్రికా ఒకే ఒక్క మ్యాచ్లో ఓడింది. అటు టీమ్ఇండియా కూడా బలంగానే ఉంది. కానీ, గ్రూప్ దశలో భారత్ వరుసగా మూడు ఓటములను చవిచూసింది. గ్రూప్ దశ చివరి మ్యాచ్లో కివీస్ను ఓడించి సెమీ ఫైనల్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంది. సెమీస్లో ఆసీస్ను ఓడించి ఫైనల్కు చేరుకుంది.
మనదే పైచేయి
ఇక ఆదివారం జరిగే ఫైనల్ పోరులో సఫారీ జట్టును ఢీకొట్టనుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు బలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఫైనల్స్లో ఆ జట్టుపై టీమ్ఇండియాదే పైచేయిగా ఉంది. ఇప్పటివరకు ఒకటికాదు రెండుకాదు ఏకండా మూడుసార్లు ఐసీసీ టోర్నీ ఫైనల్స్లో సౌతాఫ్రికాను భారత్ ఢీకొట్టింది. ఈ మూడింట్లోనూ టీమ్ఇండియానే గెలిచింది. మూడుసార్లూ సఫారీలకు ఎదురుదెబ్బే తగిలింది. మరి ఆ మూడు సందర్భాలేవంటే?
📍 Navi Mumbai— BCCI Women (@BCCIWomen) November 1, 2025
The #WomenInBlue are Geared 🆙 for the #CWC25 Final!#TeamIndia | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/fnGRS1cNXm
పురుషుల అండర్ 19 వరల్డ్ కప్
2008 పురుషుల అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మలేసియాలోని కౌలాలంపుర్లో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా- సౌతాఫ్రికా తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత జట్టు విజయం సాధించింది. భారత జట్టు తరఫున టాప్ స్కోరర్ తన్మయ్ శ్రీవాస్తవ (46). తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత ఓవర్లలో 159 పరుగులు చేసింది.
ఛేదనలో సఫారీ జట్టు తడబడింది. 8 వికెట్లు కోల్పోయి 103 పరుగులు మాత్రమే చేయగలింది. వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్ను తక్కువ ఓవర్లకు కుదించారు. అలాగే టార్గెట్ను తగ్గించారు. డక్ వర్త్ లూయిస్ పద్దతి ప్రకారం 115 పరుగుల లక్ష్యంతో దిగిన ప్రొటీస్ జట్టు 103 పరుగుల వద్దే ఆగిపోయింది. దీంతో 12 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. దీంతో టీమ్ఇండియా కుర్రాళ్లు విజేతలుగా నిలిచారు.
ఉత్కంఠ పోరులో తప్పని ఓటమి
బార్బడోస్లోని బ్రిడ్జ్ టౌన్ వేదికగా జరిగిన 2024 పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో టీమ్ఇండియా- దక్షిణాఫ్రికా జట్టు తలపడ్డాయి. ఈ ఉత్కంఠ పోరులో భారత్ 7 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 176 రన్స్ చేసింది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 59 బంతుల్లో 76 పరుగులు బాదాడు. అక్షర్ పటేల్ (47) కీలక ఇన్సింగ్ ఆడాడు. శివమ్ దూబె (27) ఫర్వాలేదనిపించాడు.
దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో కేశవ్ మహరాజ్ (2/23), నోకియా (2/26) రాణించారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ప్రొటీస్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 169 పరుగులే చేసింది. భారత బౌలర్లలో బుమ్రా (2/18), హార్దిక్ పాండ్య (3/20), అర్ష్ దీప్ సింగ్ (2/20) రాణించారు. ప్రొటీస్ బ్యాటర్లలో హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (52) భారత్ను భయపెట్టాడు. కాని చివర్లో వికెట్ల పడగొట్టి, ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచిన భారత్ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది.
మూడోసారీ పరాజయమే
2025 మహిళల అండర్ 19 టీ20 వరల్డ్ కప్లో టీమ్ఇండియా అమ్మాయిలు ఛాంపియన్లుగా నిలిచారు. తుది పోరులో దక్షిణాఫ్రికా నిర్దేశించిన 83 పరుగుల టార్గెట్ను ఒకే వికెట్ కోల్పోయి భారత జట్టు 11.2 ఓవర్లలో ఊదేశింది. ఓపెనర్ గొంగడి త్రిష (44 పరుగులు, మూడు వికెట్లు) ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో టీమ్ ఇండియా విజయంలో కీలకంగా వ్యవహరించింది. ఈ మ్యాచ్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసిన త్రిషకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.
ఇలా గతంలో ఐసీసీ ఈవెంట్లలో ఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాను ఢీకొట్టిన భారత్ విజేతగా నిలిచింది. ఇప్పుడు నాలుగోసారి తలపడేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈసారి మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ కావడంతో ఉత్కంఠ ఇంకా పెరుగుతోంది. టీమ్ఇండియా ఎలాగైనా సఫారీ జట్టును ఓడించి టైటిల్ పట్టేయాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
భారత్ తుది జట్టులో మార్పులు- ఫైనల్ నుంచి స్టార్ ప్లేయర్పై ఔట్!
టీమ్ఇండియాకు భారీ బొనాంజా- వరల్డ్కప్ గెలిస్తే రూ.125 కోట్లు ఇవ్వనున్న BCCI!