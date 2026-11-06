ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా భారత్ - ప్రైజ్మనీ ఎంతో తెలుసా?
Hockey Champions Trophy 2026 : భారత్ హాకీ జట్టు ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2026 ఛాంపియన్గా నిలిచింది. జపాన్తో తాజాగా జరిగిన ఫైనల్లో టీమ్ఇండియా 4-1 తేడాతో విజయం సాధించింది.
Published : November 6, 2026 at 10:35 AM IST
ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీ టోర్నమెంట్ టైటిల్ను భారత జట్టు రికార్డు స్థాయిలో ఆరోసారి కైవసం చేసుకుంది. మొహాలీ వేదికగా గురువారం జపాన్తో జరిగిన పురుషుల హాకీ ఫైనల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ 4 -1 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో భారత్ జట్టు హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. గత రెండు ఎడిషన్లలోనూ టీమ్ఇండియా (2023, 2024) విజేతగా నిలిచింది. మొత్తం మీద ఆసియా టోర్నీ టైటిల్ నెగ్గడం భారత్కు ఆరోసారి. భారత జట్టు గతంలో 2011, 2016, 2018, 2023, 2024 ఎడిషన్లలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. మరే ఇతర జట్టు ఇన్నేసిసార్లు కప్పు అందుకోలేదు.
కాగా, మ్యాచ్ ప్రారంభమైన తొలి ఐదు నిమిషాల్లోనే జపాన్ గోల్ సాధించింది. కజుమాసా మాట్సుమోటో ఫీల్డ్ గోల్ సాధించాడు. దీంతో ప్రత్యర్థికి ఘనమైన ఆరంభం దక్కింది. ఈ స్కోర్ను సమం చేసేందుకు భారత్ ఎంతగానో ప్రయత్నించింది. అయినప్పటికీ చాలాసేపు వెనుకంజలోనే కొనసాగింది. మూడో క్వార్టర్ 42వ నిమిషం వద్ద శిలానంద్ లక్రా పెనాల్టీ కార్నర్ను గోల్గా మలిచి స్కోర్ను 1-1తో సమం చేశాడు. ఈ ఉత్సాహంలో టీమ్ఇండియా బలంగా పుంజుకుంది. సెకండాఫ్లో మూడు గోల్స్ చేసి తిరుగులేని ఆధిత్యం సాధించింది. దిల్ప్రీత్ సింగ్ (48వ నిమిషం), జుగ్రాజ్ (53వ నిమిషం), వివేక్ సాగర్ (54వ నిమిషం) స్వల్ప వ్యవధిలోనే వరుసగా గోల్స్ చేసి భారత్కు 4-1 లీడ్ ఇచ్చారు. ఆఖర్లో ప్రత్యర్థి జపాన్ను గోల్ చేయకుండా భారత్ సమర్థంగా అడ్డుకుంది. చివరిదాకా అదే పోరాటాన్ని ప్రదర్శించి భారత్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
BACK-TO-BACK CHAMPIONS! INDIA DEFEND THEIR CROWN! 🇮🇳🏆 Team India are crowned champions of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 after a commanding 4-1 victory over Japan in the Final! The defending champions deliver when it matters most to retain their title on home soil! Their record-extending 6th ACT title! #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026
ప్రైజ్మనీ ఎంతంటే?
ఈ టోర్నీలో ఘన విజయం సాధించిన భారత హాకీ జట్టుకు హాకీ ఇండియా నగదు బహుమతిని ప్రకటించింది. విజేతగా నిలిచిన టీమ్ఇండియాలో ప్రతి క్రీడాకారుడికి రూ. 3 లక్షలు, అలాగే సహాయక సిబ్బందిలో ఒక్కొక్కరికి రూ. 1.5 లక్షల చొప్పున ప్రైజ్మనీని అందజేయనున్నట్లు తెలిపింది. దీంతోపాటు ఆసియా కౌన్సిల్ నుంచి టోర్నీ విజేతకు రూ.10 లక్షలు ప్రైజ్మనీ ఉంటుదని సమాచారం!
REWARD FOR THE CHAMPIONS!🏆🇮🇳 Celebrating Indian Men’s Team’s title win at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026, Hockey India announces a cash reward of ₹3 lakhs for each player and ₹1.5 lakhs for each member of the support staff in recognition of their triumph! 👏🇮🇳 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 5, 2026