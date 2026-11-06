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ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా భారత్ - ప్రైజ్​మనీ ఎంతో తెలుసా?

Hockey Champions Trophy 2026 : భారత్ హాకీ జట్టు ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2026 ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. జపాన్​తో తాజాగా జరిగిన ఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా 4-1 తేడాతో విజయం సాధించింది.

Hockey Champions Trophy
భారత హాకీ జట్టు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2026 at 10:35 AM IST

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ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీ టోర్నమెంట్ టైటిల్​ను భారత జట్టు రికార్డు స్థాయిలో ఆరోసారి కైవసం చేసుకుంది. మొహాలీ వేదికగా గురువారం జపాన్​తో జరిగిన పురుషుల హాకీ ఫైనల్​లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్ 4 -1 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో భారత్ ​జట్టు హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. గత రెండు ఎడిషన్లలోనూ టీమ్ఇండియా (2023, 2024) విజేతగా నిలిచింది. మొత్తం మీద ఆసియా టోర్నీ టైటిల్ నెగ్గడం భారత్​కు ఆరోసారి. భారత జట్టు గతంలో 2011, 2016, 2018, 2023, 2024 ఎడిషన్లలో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. మరే ఇతర జట్టు ఇన్నేసిసార్లు కప్పు అందుకోలేదు.

కాగా, మ్యాచ్ ప్రారంభమైన తొలి ఐదు నిమిషాల్లోనే జపాన్ గోల్ సాధించింది. కజుమాసా మాట్సుమోటో ఫీల్డ్ గోల్ సాధించాడు. దీంతో ప్రత్యర్థికి ఘనమైన ఆరంభం దక్కింది. ఈ స్కోర్​ను సమం చేసేందుకు భారత్ ఎంతగానో ప్రయత్నించింది. అయినప్పటికీ చాలాసేపు వెనుకంజలోనే కొనసాగింది. మూడో క్వార్టర్‌ 42వ నిమిషం వద్ద శిలానంద్‌ లక్రా పెనాల్టీ కార్నర్‌ను గోల్​గా మలిచి స్కోర్​ను 1-1తో సమం చేశాడు. ఈ ఉత్సాహంలో టీమ్ఇండియా బలంగా పుంజుకుంది. సెకండాఫ్​లో మూడు గోల్స్​ చేసి తిరుగులేని ఆధిత్యం సాధించింది. దిల్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ (48వ నిమిషం), జుగ్‌రాజ్‌ (53వ నిమిషం), వివేక్‌ సాగర్‌ (54వ నిమిషం) స్వల్ప వ్యవధిలోనే వరుసగా గోల్స్ చేసి భారత్​కు 4-1 లీడ్ ఇచ్చారు. ఆఖర్లో ప్రత్యర్థి జపాన్​ను గోల్ చేయకుండా భారత్ సమర్థంగా అడ్డుకుంది. చివరిదాకా అదే పోరాటాన్ని ప్రదర్శించి భారత్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.

ప్రైజ్​మనీ ఎంతంటే?
ఈ టోర్నీలో ఘన విజయం సాధించిన భారత హాకీ జట్టుకు హాకీ ఇండియా నగదు బహుమతిని ప్రకటించింది. విజేతగా నిలిచిన టీమ్ఇండియాలో ప్రతి క్రీడాకారుడికి రూ. 3 లక్షలు, అలాగే సహాయక సిబ్బందిలో ఒక్కొక్కరికి రూ. 1.5 లక్షల చొప్పున ప్రైజ్​మనీని అందజేయనున్నట్లు తెలిపింది. దీంతోపాటు ఆసియా కౌన్సిల్ నుంచి టోర్నీ విజేతకు రూ.10 లక్షలు ప్రైజ్​మనీ ఉంటుదని సమాచారం!

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