ఆసియా గేమ్స్ : నేరుగా నాకౌట్కు దూసుకెళ్లిన భారత క్రికెట్ జట్లు- పోటీ ఫార్మాట్ ఇదే
2026 ఆసియా గేమ్స్- నేరుగా క్వార్టర్స్కు అర్హత సాధించిన టీమ్ఇండియా జట్లు- క్రికెట్ విభాగంలో భారత్ జట్లపై భారీ ఆశలు
Published : July 24, 2026 at 3:55 PM IST
Asia Games Cricket : 2026 ఆసియా క్రీడల్లో భారత పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ జట్లు నేరుగా నాకౌట్ (క్వార్టర్ ఫైనల్) రౌండ్కు అర్హత సాధించాయి. ఈ క్రీడల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లుగా బరిలోకి దిగుతున్న పురుష, మహిళల జట్లు టాప్ సీడ్లుగాక్వార్టర్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించాయి. వీటితో పాటు పురుషుల విభాగంలో బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ జట్లు కూడా నేరుగా నాకౌట్కు అర్హత సాధించాయి. జపాన్ వేదికగా సెప్టెంబర్లో ఆసియా గేమ్స్ జరగనున్నాయి. నగోయాలో క్రికెట్ పోటీలను టీ20 ఫార్మాట్లో నిర్వహించనున్నారు.
పురుషుల క్వాలిఫికేషన్
భారత్ సహా బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ జట్లు నాకౌట్కు వెళ్లడంతో మిగిలిన నాలుగు బెర్తుల కోసం ఆరు జట్లు పోటీ పడనున్నాయి. ఇందులో హాంకాంగ్ చైనా, మలేసియా, ఒమన్, అఫ్గానిస్థాన్, జపాన్, నేపాల్ జట్లు ఉన్నాయి. వీటిని రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. ఒక్కో గ్రూప్లో మూడేసి టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు గ్రూపుల్లో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు టాప్- 8కు అర్హత సాధిస్తాయి.
Sticks up 🏑 Hockey pools have been drawn for the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026!— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) July 24, 2026
MEN'S
Pool A: India | Japan | Republic of Korea | Bangladesh | Sri Lanka | Indonesia
Pool B: Pakistan | Malaysia | People's Republic of China | Oman | Uzbekistan | Thailand pic.twitter.com/CpK1GZ6Lyn
- గ్రూప్ A - అఫ్గానిస్థాన్, జపాన్, నేపాల్
- గ్రూప్ B - హాంకాంగ్ చైనా, మలేసియా, ఒమన్
- సెప్టెంబర్ 28న భారత్ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్
- అక్టోబర్ 1న సెమీ ఫైనల్స్, 3న కాంస్య పతక మ్యాచ్
- అదే రోజు గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్ ఉంటుంది
క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ల షెడ్యూల్
- భారత్ vs క్వాలిఫయర్స్
- పాకిస్థాన్ vs క్వాలిఫయర్స్
- శ్రీలంక vs క్వాలిఫయర్స్
- బంగ్లాదేశ్ vs క్వాలిఫయర్స్
మహిళల పోటీల షెడ్యూల్
ఇక మహిళల విభాగంలో 8 జట్లకు డైరెక్ట్ నాకౌట్ విధానంలో మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఈ మ్యాచ్లు సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 22 వరకు జరగనున్నాయి. క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో జపాన్తో భారత్, బంగ్లాదేశ్తో చైనా, శ్రీలంకతో మలేసియా, పాకిస్థాన్తో థాయ్లాండ్ తలపడనున్నాయి.
Here's the format for the men's event in the 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 this year ⤵️ https://t.co/yjymZmrGD2 pic.twitter.com/Ep60efQf3p— Cricbuzz (@cricbuzz) July 24, 2026
- భారత్ vs జపాన్
- బంగ్లాదేశ్ vs చైనా
- శ్రీలంక vs మలేసియా
- పాకిస్థాన్ vs థాయిలాండ్
భారత జట్లకు స్వర్ణాలు
గత ఆసియా క్రీడ (2023)ల్లో పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో భారత్ స్వర్ణ పతకాలు గెలుచుకుంది. పురుషుల ఫైనల్లో అఫ్గానిస్థాన్తో తలపడాల్సి ఉంటే, వర్షం కారణంగా ఆ మ్యాచ్ రద్దయ్యింది. అయితే మెరుగైన ర్యాంకింగ్ ఆధారంగా భారత్ జట్టుకు స్వర్ణం పతకం దక్కింది. ఇక మహిళల విభాగంలో టీమ్ఇండియా ఫైనల్లో శ్రీలంకను 19 పరుగుల తేడాతో ఓడించి పసిడి పతకం ముద్దాడింది. ఇక ఈసారి కూడా ఆసియా క్రీడల్లో భారత క్రికెట్ జట్లు భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. అక్కడ కూడా స్వర్ణ పతకం సాధిస్తాయని అంచనాలు ఉన్నాయి.
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this September 👏#AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcN— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్
కాగా, ఆసియా గేమ్స్లో క్రికెట్ ఆటను నిర్వహించడం ఇది నాలుగోసారి కావడం విశేషం. అంతకుముందు 2010, 2014, 2023లో క్రికెట్ ఆటను నిర్వహించారు.
ఆసియా క్రీడలు - భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు - శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), రవి బిష్ణోయ్, అభిషేక్ శర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సంజు శాంసన్, అక్షర్ పటేల్, హర్షిత్ రాణా, ఇషాన్ కిషన్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్షదీప్ సింగ్, శివమ్ దూబే, వరుణ్ చక్రవర్తి, వైభవ్ సూర్యవంశీ
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