ETV Bharat / sports

ఇండియా మ్యాప్​ వివాదం- క్షమాపణలు చెప్పిన గ్లాస్గో రెస్టారెంట్​

భారత్ అసంపూర్తి మ్యాప్​పై బాక్సర్ లవ్లీనా ఫిర్యాదు- క్షమాపణలు చెప్పిన గ్లాస్గో రెస్టారెంట్​- ఆ తర్వాత ఇన్​స్టా అకౌంట్ డిలీట్​

Boxer Lovlina Borgohain
Boxer Lovlina Borgohain (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India Map Row : కశ్మీర్​, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు లేకుండా నాప్​కిన్​పై భారత మ్యాప్​ను ముద్రించిన గ్లాస్గో రెస్టారెంట్​ సోమవారం క్షమాపణలు చెప్పింది. అంతేకాదు తమ లోగోను మారుస్తామని ప్రకటించింది. క్షమాపణలు చెప్పిన వెంటనే, సదరు రెస్టారెంట్​ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్ ఖాతాను డిలీట్ చేసింది. భారత బాక్సర్​ లవ్లీనా బోర్గోహైన్​ ఆ రెస్టారెంట్​ లోగోపై భారతదేశ మ్యాప్ తప్పుగా ఉందని, కశ్మీర్​తోపాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు లేవని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో సదరు రెస్టారెంట్ ఈ దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంది.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
కామన్వెల్త్ గేమ్స్​లో 10 పతకాలు (7 స్వర్ణాలు, 3 రజతాలు) సాధించిన భారత బాక్సింగ్ బృందం 'మిస్టరర్ సింగ్స్​ ఇండియా, ది హోమ్ ఆఫ్ కర్రీ' అనే రెస్టారెంట్​కు వెళ్లింది. అయితే ఆ రెస్టారెంట్​లోని నాప్​కిన్​పై ముద్రించిన భారత మ్యాప్​లో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు లేవని బాక్స్​ లవ్లీనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.

"దయచేసి దీనిని తప్పుగా భావించవద్దు. ఇది నాకు బాధ కలిగించింది. భారతదేశ మ్యాప్​లో మన ఈశాన్య ప్రాంతం లేదు. అవును, బయట ప్రదర్శించిన మ్యాప్​లో కూడా ఈశాన్య ప్రాంతం లేకుండా చేశారు. భారత ఈశాన్య ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తిగా, ఇది నాకు నిజంగా బాధ కలిగిస్తుంది. నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇంతే. దయచేసి దీనిని సరిదిద్దండి. చాలా ధన్యవాదాలు."
- లవ్లీనా, భారత బాక్సర్​

కశ్మీర్​ కూడా లేదు!
మరో విషయం ఏమిటంటే, ఆ నాప్​కిన్​పై ముద్రించిన ఇండియా మ్యాప్​లో కశ్మీర్ కూడా లేదు. ​దీనిపై భారత బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్ మండిపడింది. తర్వాత ఈ మ్యాప్ వివాదంపై స్కాట్లాండ్​లోని భారత ఎంబసీ కూడా స్పందించింది.

బీఎఫ్​ఐ హెచ్చరిక
ఒలింపిక్ పతక విజేత లవ్లీనా బోర్గోహెయిన్ మహిళల 75 కేజీల విభాగంలో రజత పతకాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమె అసంపూర్తి భారత మ్యాప్​పై వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరానికి భారత బాక్సింగ్ సమాఖ్య (బీఎఫ్ఐ) అధ్యక్షుడు అజయ్ సింగ్ మద్దతు ప్రకటించారు. ఆ నాప్కిన్స్‌పై ముద్రించిన మ్యాప్‌లో కేవలం ఈశాన్య రాష్ట్రాలే కాకుండా, కశ్మీర్ కూడా లేదని మండిపడ్డారు. భారతదేశ పటాన్ని తప్పుల తడకగా ముద్రించడం, ప్రదర్శించడంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే సదరు రెస్టారెండ్​ యాజమాన్యం ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. భారత నిజమైన సరిహద్దులు స్పష్టంగా తెలిసేలా ఇండియా మ్యాప్​ను వెంటనే సరిచేయాలని ఆయన కోరారు. సోషల్ మీడియాలోనూ సదరు రెస్టారెంట్​పై విమర్శల వర్షం కురిసింది. దీనితో సదరు రెస్టారెంట్​ తాజాగా క్షమాపణలు చెప్పడంతోపాటు తమ ఇన్​స్టాగ్రామ్ ఖాతాను డిలీట్ చేసింది. లోగోను కూడా మారుస్తామని ప్రకటించింది.

"మా భారతీయ వారసత్వం, మూలాల పట్ల 'మిస్టర్ సింగ్స్ ఇండియా ' ఎంతో గర్వపడుతుంది. దాదాపు 32 ఏళ్లుగా మేము భారతీయులకు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నవారికి సేవలు అందిస్తున్నాం. మేము భారతదేశపు తప్పుడు మ్యాప్​ను ప్రదర్శించినందుకు బేషరతుగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. దీనిని సరిదిద్దడానికి మేము తక్షణ చర్యలు తీసుకంటాం. మరోసారి మా హృదయపూర్వక క్షమాపణలు. మేము ఎవరినీ బాధపెట్టాలని అనుకోలేదు. పైగా భారతీయ బృందానికి గర్వంగా సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నాము" అని సదరు రెస్టారెంట్ పేర్కొంది.

లోగో మారుస్తాం!
"సరైన మ్యాప్​తో మేము లోగోను మారుస్తాం. కామన్వెల్త్ గేమ్స్​లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించిన తర్వాత టీమ్ ఇండియాకు సేవ చేయడం మాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం, అదృష్టం. క్రీడాకారులు, అతిథులు అందరూ ఆ సాయంత్రాన్ని ఎంతగానో ఆస్వాదించారు. ఈ జ్ఞాపకాలు మాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి" అని సదరు రెస్టారెంట్​ ఓ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

గ్లాస్గోలో ఘనంగా ముగిసిన కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌​- 2030లో మన అహ్మదాబాద్​లోనే- భారత్‌కు జెండా, బ్యాటన్‌ అందజేత

కామన్వెల్త్ రింగ్‌లో భారత్ బాక్సింగ్ పంచ్- 39 పతకాలతో మన అథ్లెట్స్ అదుర్స్

TAGGED:

INDIA MAP CONTROVERSY
GLASGOW APOLOGISES TO INDIA
BOXER LOVLINA ON INDIA MAP
GLASGOW RESTAURANT DELETES INSTA
INDIA MAP ROW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.