భారత్ ఘోర ఓటమి- 244 పరుగుల తేడాతో కివీస్ భారీ విజయం
India vs New Zealand 4th ODI: న్యూజిలాండ్తో నాలుగో వన్డేలో భారత్ ఓడిపోయింది. మ్యాట్
Published : November 13, 2026 at 2:04 PM IST
సొంతగడ్డపై వన్డే సిరీస్లో న్యూజిలాండ్ ఎట్టకేలకు గెలుపు రుచి చూసింది. బే ఓవల్ వేదికగా శుక్రవారం జరిగిన నాలుగో వన్డేలో భారత్పై న్యూజిలాండ్ 244 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. కివీస్ నిర్దేశించిన 334 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో భారత్ పూర్తిగా తేలిపోయింది. 26.4 ఓవర్లలో 89 పరుగులకే ఆలౌటైంది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ డకౌట్ అయ్యారు. మిగిలిన బ్యాటర్లు కూడా చేతులెత్తేయడంతో టీమ్ఇండియాకు ఘోర ఓటమి తప్పలేదు. కివీల్ బౌలర్లలో మ్యాట్ హెన్రీ భారత్ను తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాడు. అతడు ఆరు వికెట్లు కూల్చాడు. మ్యాట్ ఫిషర్ 3, కైల్ జెమిసన్ మరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 333 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఓపెనర్ విల్ యంగ్ (125 పరుగులు) అద్భుత సెంచరీతో రాణించాడు. టిమ్ సీఫెర్ట్ (58 పరుగులు), ఫిన్ అలెన్ (41 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. భారత్ బౌలర్లలో ఆకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, అక్షర్ పటేల్ తలా 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
కాగా, ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో కివీస్కు ఇదే తొలి విజయం. దీంతో తాజా విజయంతో కీవీస్ 2-1తో నిలిచింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య కీలకమైన ఐదో వన్డే ఆదివారం (నవంబర్ 15)న ఇదే మైదానంలో జరగనుంది.