భారత్​పై ఆస్ట్రేలియా విజయం- సిరీస్ కోల్పోయిన టీమ్ఇండియా

రెండో వన్డేలోనూ భారత్ ఓటమి- 2-0తో సిరీస్ ఆసీస్ కైవవం

Ind vs Aus
Ind vs Aus (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Ind vs Aus 2025 : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భారత్​కు వరుసగా రెండో ఓటమి ఎదురైంది. అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలోనూ టీమ్ఇండియా ఓటమి పాలైంది. ఈ మ్యాచ్​లో ఆసీస్ 2 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 265 పరుగుల లక్ష్య టార్గెట్​ను ఆసీస్ 8 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కూపర్ కొనోలీ (61 పరుగులు), మ్యాథ్యూ షార్ట్ (74 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో మిచెల్ ఓవెన్ (36 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించాడు. దీంతో ఆసీస్ 46.3 ఓవర్లలోనే టార్గెట్ అందుకుంది. భారత్ బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రానా, వాషింగ్టన్ సుందర్ తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు. అక్షర్ పటేల్, సిరాజ్ చెరో​ 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.

సిరీస్ సమార్పణం
తాజా ఫలితంతో మూడు వన్డేల సిరీస్​ను ఆస్ట్రేలియా ఇంకో మ్యాచ్​ మిగిలి ఉండగానే 2-0 తేడాతో దక్కించుకుంది. గత ఆదివారం పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గిన ఆసీస్, తాజాగా అడిలైడ్ లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. దీంతో సిరీస్​లో వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. ఇక చివరిదైన నామమాత్రపు వన్డే అక్టోబర్ 25 (శనివారం) జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదిక కానుంది. ఆసీస్ పర్యటనకు వెళ్లిన భారత్ కనీసం ఈ మ్యాచ్​లనైనా నెగ్గి పరువు కాపాడుకోవాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

ఆదుకున్న రోహిత్, అయ్యర్
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 264 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (73 పరుగులు) అర్ధ శతకంతో రాణించగా, కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (9) విఫలమయ్యాడు. విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి డకౌట్​ అయ్యి నిరాశ పర్చాడు. దీంతో భారత్ 17 రన్స్​కే 2 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో రోహిత్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (61 పరుగులు) ​తో కలిసి ఇన్నింగ్స్​ను చక్కదిద్దాడు.

ఈ ఇద్దరూ భారీ షాట్లకు పోకుండా ఆచితూచి ఆడారు. మూడో వికెట్​కు 118 పరుగులు జోడించి జట్టును మంచి స్థితిలో నిలిపారు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్, అయ్యర్ హాఫ్ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. రోహిత్​ను స్టార్క్ ఔట్ చేయగా, అయ్యర్​ను జంపా పెవిలియన్​కు పంపాడు. అక్షర్ పటేల్ (44 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు. ఇక కేఎల్ రాహుల్ (11 పరుగులు ), వాషింగ్టన్ సుందర్ (12 పరుగులు), నితీశ్ రెడ్డి (8 పరుగులు) విఫలమయ్యారు.

మిడిలార్డర్ తీవ్రంగా నిరాశ పర్చింది. దీంతో భారత్​ 40ఓవర్లకే 200 స్కోర్ చేసినా.. వికెట్లు లేకపోవడంతో దెబ్బ తగిలింది. కానీ, చివర్లో పేస్ బౌలర్ హర్షిత్ రానా (24 పరుగులు), అర్షదీప్ సింగ్ (13 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఈ ఇద్దరూ తొమ్మిదో వికెట్​కు 37 పరుగులు జోడించారు. ఇక ఆసీస్ బౌలర్లలో ఆడమ్ జంపా 4, జెవియర్ బార్ట్​లెట్ 3, మిచెల్ స్టార్క్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

