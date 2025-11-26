ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాకు ఘోర ఓటమి- సిరీస్​ను క్లీన్​స్వీప్ చేసిన సౌతాఫ్రికా

రెండో టెస్టులో టీమ్ఇండియా ఘోర ఓటమి

India vs South Africa
India vs South Africa (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Test 2025 : సౌతాఫ్రికాతో రెండో టెస్టులో భారత్ చిత్తుగా ఓడింది. 549 పరుగుల భారీ టార్గెట్​తో నాలుగో ఇన్నింగ్స్​లో బరిలో దిగిన టీమ్ఇండియా 140 రన్స్​కే కుప్పకూలింది. రవీంద్ర జడేజా (54) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగతా బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన సౌతాఫ్రికా 408 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో సిమన్ హార్మర్ 6 వికెట్లతో భారత్ పతనాన్ని శాసించాడు. కేశవ్ మహారాజ్ 2, ముత్తుసామి, మార్కో యాన్సెన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తాజా ఓటమితో భారత్ సొంతగడ్డపై క్లీన్​స్వీప్ అయ్యింది. రెండు మ్యాచ్​ల సిరీస్​ను సౌతాఫ్రికా 2-0తో గెలుచుకుంది.

సంక్షిప్త స్కోర్లు

  • సౌతాఫ్రికా - 489 &260/5d
  • భారత్ - 201 &140

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA TEST 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.