టీమ్ఇండియాకు ఘోర ఓటమి- సిరీస్ను క్లీన్స్వీప్ చేసిన సౌతాఫ్రికా
రెండో టెస్టులో టీమ్ఇండియా ఘోర ఓటమి
Published : November 26, 2025 at 12:43 PM IST
Ind vs SA Test 2025 : సౌతాఫ్రికాతో రెండో టెస్టులో భారత్ చిత్తుగా ఓడింది. 549 పరుగుల భారీ టార్గెట్తో నాలుగో ఇన్నింగ్స్లో బరిలో దిగిన టీమ్ఇండియా 140 రన్స్కే కుప్పకూలింది. రవీంద్ర జడేజా (54) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగతా బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన సౌతాఫ్రికా 408 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో సిమన్ హార్మర్ 6 వికెట్లతో భారత్ పతనాన్ని శాసించాడు. కేశవ్ మహారాజ్ 2, ముత్తుసామి, మార్కో యాన్సెన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తాజా ఓటమితో భారత్ సొంతగడ్డపై క్లీన్స్వీప్ అయ్యింది. రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ను సౌతాఫ్రికా 2-0తో గెలుచుకుంది.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- సౌతాఫ్రికా - 489 &260/5d
- భారత్ - 201 &140