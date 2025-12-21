ETV Bharat / sports

U19 ఆసియాకప్‌ గెలిచిన పాకిస్థాన్‌- ఫైనల్​లో భారత్‌ ఓటమి

191 పరుగుల తేడాతో భారత్‌పై పాక్‌ విజయం- స్కోర్లు: పాకిస్థాన్ 347/8, భారత్‌ 156 ఆలౌట్‌

U 19 Asia Cup 2025 Final Match
U 19 Asia Cup 2025 Final Match (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 5:27 PM IST

U 19 Asia Cup 2025 Final Match : అండర్‌-19 ఆసియా కప్పులో అజేయంగా ఫైనల్‌కు చేరిన యువ భారత్‌ ఆఖరు మెట్టుపై బోల్తాపడింది. దుబాయ్‌ వేదికగా చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఫైనల్‌లో 191 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ ఓటమి చవిచూసింది. 26.2 ఓవర్లలో 156 పరుగులకే ఆలౌటై ఓటమి పాలయ్యారు. ఒక దశలో 120 పరుగులకే భారత్ తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోగా పదో స్థానంలో వచ్చిన దీపేశ్‌ దేవేంద్రన్ (36) పోరాటంతో స్కోరు 150 దాటింది. భారత బ్యాటర్లలో వైభవ్ సూర్యవంశీ (26), ఖిలాన్ పటేల్ (19), ఆరోన్ జార్జ్ (16), అభిజ్ఞాన్ కుందు (13), వేదాంత్ త్రివేది (9), కాన్షిక్ చౌహాన్ (9), విహాన్ మల్హోత్రా (7), హెనిల్ పటేల్ (6), ఆయుష్‌ మాత్రే (2), కిషన్ కుమార్ సింగ్ (3*) పరుగులు మాత్రమే చేశారు. పాక్ బౌలర్లలో అలీ రజా 4, మహ్మద్ సయామ్, అబ్దుల్ సుభాన్, హుజైఫా అహ్సాన్‌ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాకిస్థాన్ భారీ స్కోరు సాధించింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 347 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సమీర్ మిన్హాస్ (172; 113 బంతుల్లో 17 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లు) భారీ శతకంతో విరుచుకుపడ్డాడు. అహ్మద్ హుస్సేన్ (56; 72 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) హాఫ్‌ సెంచరీ చేశాడు. ఉస్మాన్ ఖాన్ (35), ఫర్హాన్ యూసుఫ్‌ (19), హంజా జహూర్ (18) పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో దీపేశ్‌ దేవేంద్రన్ 3, హెనిల్ పటేల్ 2, ఖిలాన్ పటేల్ 2, కాన్షిక్ చౌహాన్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.

ఇన్నింగ్స్ మొదలైన కాసేపటికే హంజాను హెనిల్ పటేల్​ను ఫెవిలియన్ చేర్చాడు. ఆ తర్వాత ఉస్మాన్ ఖాన్‌తో కలిసి సమీర్ ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు నడిపించాడు. ఈ జోడీ 79 బంతుల్లో 92 పరుగులు జోడించింది. అనంతరం ఉస్మాన్‌ను ఖిలాన్ పటేల్ ఔట్ చేశాడు. అనంతరం అహ్మద్ హుస్సేన్‌తో జతకట్టిన సమీర్, నిలకడగా బౌండరీలు బాదాడు. 125 బంతుల్లో 137 పరుగులు చేసిన ఈ ద్వయంలోని హుస్సేన్‌ను ఖిలాన్ పటేల్‌ను వెనక్కి పంపాడు. హుస్సేన్ ఔటైన తర్వాత మిన్హాస్ దూకుడు పెంచాడు. దీపేశ్‌ వేసిన 43 ఓవర్‌లో రెండు సిక్స్‌లు, ఓ ఫోర్ బాదాడు. సమీర్ అదే ఓవర్‌లో భారీ షాట్ ఆడి కాన్షిక్ చౌహాన్‌కు చిక్కాడు. అప్పటికి పాక్ స్కోరు 302/4 కాగా, చివరి ఏడు ఓవర్లలో పాకిస్థాన్​ 4 వికెట్లు కోల్పోయి 45 పరుగులు చేసింది.

భారత తుది జట్టు : ఆయుష్‌ మాత్రే (కెప్టెన్‌), వైభవ్‌ సూర్యవంశీ, అరోన్‌ జార్జి, విహాన్‌ మల్హోత్రా, వేదాంత్‌ త్రివేది, అభిజ్ఞాన్‌ కుందు (వికెట్‌ కీపర్‌), కాన్షిక్‌ చౌహాన్, హెనిల్‌ పటేల్‌, ఖిలాన్‌ పటేల్‌, దీపేశ్‌ దేవేంద్రన్‌, కిషన్‌ కుమార్‌ సింగ్‌

పాకిస్థాన్ : ఫర్హాన్ యూసఫ్ (కెప్టెన్), సమీర్ మిన్హాస్, ఉస్మాన్ ఖాన్, అహ్మద్ హుస్సేన్, హంజా జహూర్ (వికెట్ కీపర్), హుజైఫా అహ్సన్, నిఖాబ్ షఫీక్, అబ్దుల్ సుభాన్, మహ్మద్ సయ్యం, అలీ రజా, మహ్మద్​ శాయాన్​

