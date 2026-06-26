భారత్కు భారీ షాక్- ఐర్లాండ్ చేతిలో ఓటమి
ఐర్లాండ్ పర్యటనలో భారత్కు పెద్ద షాక్- 34 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఓటమి- భారత్తో రెండు టీ-20ల సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఐర్లాండ్
Published : June 26, 2026 at 9:43 PM IST
India vs Ireland 1st T20 : ఐర్లాండ్ పర్యటనలో భారత్కు పెద్ద షాక్ తగిలింది. శుక్రవారం జరిగిన తొలి టీ20లో అయ్యర్ సేనకు ఘోర ఓటమి ఎదురైంది. భారత్పై 34 పరుగుల తేడాతో ఐర్లాండ్ గెలుపును సొంతం చేసుకుంది. 183 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన భారత్, 148 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. అభిషేక్ శర్మ 50 పరుగులతో (20 బంతుల్లో) అదరగొట్టాడు. శివమ్ దూబె 25, అక్షర్ పటేల్ 15, తిలక్ వర్మ 19 రన్స్ చేశారు. ఐర్లాండ్ బౌలర్లలో మాథ్యూ హోలార్డ్, హంఫ్రేస్ చెరో 3 వికెట్లు, జై మూంద్రా 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. మెక్ కార్తీ, గారెత్ డెలానీ చెరో వికెట్ తీశారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఐర్లాండ్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 182 పరుగులు చేసింది. లోర్కన్ టక్కర్ (50 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ సాధించగా, గెరిత్ డిలాని (49 పరుగులు) రాణించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లెవరూ చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు చేయలేదు. భారత్ బౌలర్లలో హర్షిత్ రాణా 3 వికెట్లతో రాణించగా, అర్షదీప్ సింగ్, అక్షర్ పటేల్ చెరో 2, శివమ్ దూబే 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఇరుజట్లు మధ్య రెండో టీ20 ఇదే నెల 28న జరగనుంది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ భారత్కు కెప్టెన్గా తొలి మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ క్రమంలో అత్యధిక పెద్ద వయసులో టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన మూడో బ్యాటర్గా అయ్యర్ నిలిచాడు. ఈ లిస్ట్లో మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ ముందున్నాడు. అతడు అతడు అందరికంటే అత్యంత పెద్ద వయసులో (35 ఏళ్ల 232 రోజులు) భారత్కు నాయకత్వం వహించాడు.
అత్యంత పెద్ద వయసులో భారత్కు తొలిసారి టీ20 కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన ఆటగాళ్లు
- 35 ఏళ్ల 232 రోజులు - శిఖర్ ధావన్
- 33 ఏళ్ల 70 రోజులు - సూర్యకుమార్ యాదవ్
- 31 ఏళ్ల 202 రోజులు - శ్రేయస్ అయ్యర్ *
- 30 ఏళ్ల 234 రోజులు - రోహిత్ శర్మ
- 30 ఏళ్ల 143 రోజులు - కేఎల్ రాహుల్
భారత్ తుది జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
ఐర్లాండ్ తుది జట్టు : టిమ్ టెక్టర్, రాస్ ఆడైర్, హ్యారీ టెక్టర్, లోర్కన్ టకెర్ (కెప్టెన్/వికెట్ కీపర్), బెంజమిన్ కాలిట్జ్, గారెత్ డెలానీ, జార్జ్ డాక్రెల్, లియామ్ మెక్కార్తీ, మాథ్యూ హంఫ్రేయ్స్, జ మూండ్రా, మాథ్యూ హోలార్డ్