అదరగొట్టిన షఫాలీ, దీప్తి శర్మ- వరల్డ్కప్ హిస్టరీలోనే సెకండ్ హైయ్యెస్ట్ స్కోర్!
భారత్ x సౌతాఫ్రికా ఫైనల్ మ్యాచ్- టీమ్ఇండియా ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్!
Published : November 2, 2025 at 8:31 PM IST
Ind vs SA Final 2025 : నవీ ముంబయి వేదికగా జరుగుతున్న వరల్డ్కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల నష్టానికి 298 పరుగులు చేసింది. షఫాలీ వర్మ (87 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (58 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. స్మృతి మంధాన (45 పరుగులు) రాణించింది. చివర్లో రిచా ఘోష్ (34 పరుగులు) దూకుడుగా ఆడింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో ఖాక 3, మ్లాబా, నదినె డి క్లెర్క్, ట్రైయాన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు శుభారంభం లభించింది. షఫాలీ వర్మ (87), మంధాన (45) ఇద్దరూ జట్టుకు అదిరే ఆరంభం ఇచ్చారు. ఫైనల్ మ్యాచ్ అయినా ఒత్తిడిలో పడకుండా తొలి నుంచే దూకుడుగా ఆడారు. మంధాన కాస్త స్లోగా ఆడగా, షఫారీ బౌండరీలతో రెచ్చిపోయింది. సాఫీగా సాగుతున్న ఈ జోడీని ట్రైయాన్ విడగొట్టింది. 17. 4 వద్ద మంధాన ఔటైంది. తొలి వికెట్కు ఈ ఇద్దరూ 104 పరుగులు జోడించారు.
The Indian batters stepped up big time in the big final 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025
A thrilling second half will decide the new champions! 🔥
PS. The highest total ever chased in a CWC final is 275 (IND 🆚 SL, 2011) 👀#CWC25 Final 👉 #INDvSA, LIVE NOW 👉 https://t.co/gGh9yFhTix pic.twitter.com/VaNBC5zme8
ఆ తర్వాత వచ్చిన జెమీమాతో షఫాలీ స్కోర్ బోర్డును ముందుకు నడిపించింది. వీలుచిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదింది. అలా సెంచరీ వైపునకు వెళ్తున్న షఫాలీని 87 స్కోర్ వద్ద ఖాక ఔట్ చేసింది. దీంతో 62 పరుగులు రెండో వికెట్ భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే జెమీమా కూడా పెవిలియన్ చేరింది. దీంతో భారత్ స్వల్ప వ్యవధిలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన హర్మన్ (20), అమన్ జోత్ (12) విఫలమయ్యారు. చివర్లో రిచా ఘోష్ (34) రాణించింది.
రెండో అత్యధికం
కాగా, ఇది మహిళల వరల్డ్కప్ ఫైనల్స్లో రెండో అత్యధిక స్కోర్. 2022 ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై ఆసీస్ 356-6 స్కోర్ చేసింది. ఇప్పటిదాకా అదే టాప్ స్కోర్గా కొనసాగుతోంది. ఇక ఈ మ్యాచ్లో భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులేస్తూ, ఫీల్డింగ్లో తప్పిదాలు చేయకపోతే సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్లకు కల్లెం వేయవచ్చు!
Richa Ghosh ™— Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025
Just 2nd ball at the crease & the explosive wicket-keeper batter wastes no time in depositing one into the stands! 👌🏻
Will she help #TeamIndia finish big? 👀#CWC25 Final 👉 #INDvSA, LIVE NOW ➡ https://t.co/gGh9yFhTix pic.twitter.com/opEGoP1yHV
మంధాన సూపర్ రికార్డ్!
ఈ వరల్డ్కప్లో మంధాన అరుదైన రికార్డు కొట్టింది. ప్రస్తుత టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా 9 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఆమె 434 పరుగులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే వన్డే వరల్డ్కప్ చరిత్రలో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించింది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలి రాజ్ పేరిట ఉండేది. ఆమె 2017 వరల్డ్కప్లో 409 రన్స్ చేసింది. కాగా, ఈ రికార్డును మంధాన తాజా సీజన్లో బద్దలు కొట్టింది.
Milestone unlocked! 🔓#TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana now has the most runs by an Indian player in a single edition of the ICC Women's ODI World Cup 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Updates ▶️ https://t.co/TIbbeE4ViO#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Final | @mandhana_smriti pic.twitter.com/spAmzZvIR3
హర్మన్ అరుదైన రికార్డు
ఈ మ్యాచ్లో హర్మన్ 20 పరుగులకే ఔటైనా అరుదైన ఘనత సాధించింది. మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గా నిలిచింది. ఇప్పటిదాకా హర్మన్ 4 ఇన్నింగ్స్ల్లో 331 పరుగులు చేసింది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ బెలిందా క్లర్క్ (330, 6 ఇన్నింగ్స్ల్లో) ఉండేది.
5️⃣0️⃣ in the first match ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
5️⃣0️⃣ in the #Final ✅
𝘿𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙖𝙗𝙡𝙚 𝘿𝙚𝙚𝙥𝙩𝙞 at it again for #TeamIndia 💪
Her 18th fifty in Women's ODIs 🙌
Updates ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Final | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/YFeCWBclvn
ఫైనల్కు వర్షం టెన్షన్- టాస్ ఆలస్యం- తాజా అప్డేట్ ఇదే!
'సాగిపో టీమ్ఇండియా- ఈసారి కాలర్ ఎగరేయాల్సిందే'- భారత్ x సౌతాఫ్రికా ఫైనల్