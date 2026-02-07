ETV Bharat / sports

ICC ఈవెంట్లలో టీమ్‌ఇండియా డామినేషన్- మూడేళ్లలో 5 ట్రోఫీలు కైవసం- ఈ సారి కప్ కొట్టేస్తారా?

ఐసీసీ ఈవెంట్లలో ఆదరగొడుతున్న భారత జట్టు- 2024, 2025, 2026లో జరిగిన ఐసీసీ ఈవెంట్ల ఫైనల్‌లో గెలిచి విజేతగా నిలిచిన భారత్

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 5:20 PM IST

Team India ICC Trophies : గత కొంతకాలంగా ఐసీసీ ఈవెంట్లలో టీమ్‌ఇండియా అదరగొడుతోంది. పురుషుల, మహిళల జట్లు నిలకడైన ఆటతీరును ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో గత మూడేళ్లలో మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలను భారత్​కు అందించాయి. ఈ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ తాజాగా జరుగుతున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ను టీమ్ఇండియా కొట్టాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. పొట్టి ప్రపంచకప్‌లో భారత జట్టు మరోసారి కప్పును ముద్దాడాలని కోరుకుంటున్నారు.

రోహిత్ కెప్టెన్సీలో 2024 టీ20 వరల్డ్‌కప్ వశం
ఎప్పుడో 2007లో టీ20 ప్రపంచకప్‌ మొదలైనపుడు టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్న భారత్‌, మధ్యలో ఏడు కప్పుల విరామం తర్వాత మళ్లీ 2024లో ఆ టోర్నీలో విజయకేతనం ఎగురవేసింది. తీవ్ర ఉత్కంఠగా సాగిన టీ20 వరల్డ్‌కప్ ఫైనల్లో రోహిత్‌ సేన 7 పరుగుల తేడాతో సౌతాఫ్రికాను మట్టికరిపించింది. దీంతో తమ ఖాతాలో ఐసీసీ రెండో టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ను వేసుకుంది.

మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు నష్టపోయి 176 రన్స్ చేసింది. విరాట్‌ కోహ్లీ (76) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. అక్షర్‌ పటేల్‌ (47), శివమ్‌ దూబె (27) రాణించారు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో కేశవ్‌ మహరాజ్‌, నోకియా చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం దక్షిణాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 169 పరుగులే చేసింది. భారత బౌలర్లలో పాండ్య 3, బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్‌ చెరో రెండు వికెట్లను తీశారు. దీంతో ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో టీమ్ ఇండియా 7 పరుగుల తేడాతో విజయకేతనం ఎగురవేసి రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడింది.

హర్మన్ సారథ్యంలో వన్డే ప్రపంచకప్ కైవసం
2025లో జరిగిన వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు అదరగొట్టింది. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో సఫారీలను చిత్తుచేసి తొలి వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ తెరదించింది. అత్యంత ఆసక్తిగా జరిగిన మహిళల ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది.

తొలుత టాస్‌ ఓడి టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 298 రన్స్ చేసింది. ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ (87) ఆల్‌రౌండర్ దీప్తి శర్మ (58) స్మృతి మంధాన (45) రాణించారు. అనంతరం 299 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన సఫారీ జట్టు 45.3 ఓవర్లలో 246 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. దీంతో 52 పరుగుల తేడాతో భారత మహిళల జట్టు గెలిచి తొలిసారి ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడింది.

అండర్ 19 ఛాంపియన్‌గా భారత్
శుక్రవారం జరిగిన అండర్‌-19 వన్డే ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో టీమ్‌ఇండియా జయకేతనం ఎగురవేసింది. వరుస విజయాలతో ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన యువ భారత్‌ తుది పోరులోనూ అదే దూకుడును ప్రదర్శించి విజేతగా నిలిచింది. ఇంగ్లాండ్‌పై 100 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. దీంతో అండర్‌-19 వన్డే ప్రపంచకప్‌ టైటిల్‌ను ఆరోసారి కైవసం చేసుకుంది.

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 411 పరుగులు చేసింది. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (175) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. కెప్టెన్‌ ఆయుష్‌ మాత్రే (53), అభిజ్ఞాన్‌ కుందు(40), వేదాంత్‌ త్రివేది (32) పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్లలో జేమ్స్‌ మింటో 3, మోర్గాన్‌, అలెక్స్‌ గ్రీన్‌ తలో 2, మానీ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టాడు. 412 పరుగుల భారీ లక్ష్యం ఛేదనకు దిగిన ఇంగ్లాండ్‌ ఏ దశలోనూ రాణించలేకపోయింది. 40.2 ఓవర్లలో 311 పరుగులకు కుప్పకూలింది. దీంతో 100 పరుగుల తేడాతో యువ భారత్ గెలిచింది.

ఈ సారి కప్పు కొట్టేనా?
అయితే రోహిత్ శర్మ నేతృత్వంలో 2024లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్, హర్మన్‌ప్రీత్ కెప్టెన్సీలో 2025లో జరిగిన మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్, 2026లో ఆయుశ్ మాత్రే సారథ్యంలో అండర్-19 వరల్డ్‌కప్‌ను టీమ్‌ఇండియా ముద్దాడింది. అంటే వరుసగా మూడేళ్లలో మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలను గెలుచుకుంది. ఇవే కాకుండా 2025 ఛాంపియన్స్​ ట్రోఫీ, 2025 అంధుల మహిళల వరల్డ్​కప్​ కూడా నెగ్గింది. ఇక తాజాగా జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌లోనూ భారత జట్టు గెలవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

కివీస్‌తో ఇటీవలే జరిగిన టీ20 సిరీస్ గెలిచి మంచి ఊపుతో భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్ బరిలోకి దిగింది. సూర్యకుమార్ నేతృత్వంలో ఈ పొట్టి ప్రపంచకప్‌లో టీమ్ఇండియా ఆడనుంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌ విభాగాల్లో మంచి బలంగా ఉంది. ఈ టోర్నీలోనూ గెలిచి ఐసీసీ ఫార్మాట్ల గెలుపు పరంపరను కొనసాగించేందుకు సిద్ధమైంది.

