'అన్ని సమాధానాలతో సిద్ధంగా ఉంటాం'- గంభీర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
శ్రీలంతతో టెస్టు సిరీస్కు రెడీ అవుతున్న భారత్ - నెట్స్లో శ్రమిస్తున్న ఆటగాళ్లు- జట్టుకు కీలక మెసేజ్ ఇచ్చిన గంభీర్
Published : August 6, 2026 at 3:07 PM IST
Ind vs SL Test Series : శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్న టీమ్ఇండియా టెస్టు సిరీస్ కోసం ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే లంకలో దిగిన భారత క్రికెట్ జట్టు నెట్స్లో తీవ్రంగా చెమటోడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో బీసీసీఐ ఓ వీడియోను ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. ఇందులో హెడ్ కోచ్ గంభీర్ జట్టు ఆటగాళ్లకు సూచనలిస్తున్నాడు. తాజా ప్రాక్టీస్ సెషన్ ప్రారంభానికి ముందు కొత్త కుర్రాళ్లు సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీకి గంభీర్ టీమ్లోకి స్వాగతం పలికాడు. అనంతరం జట్టునుద్దేశించి మాట్లాడాడు.
"మన ముందున్న లక్ష్యం ఏమిటో మీకు అందరికీ తెలుసు. మనం దేని కోసం ఆడుతున్నామో కూడా తెలుసు. పరిధిని దాటి బరిలోకి దిగి మున్ముందు మ్యాచ్లన్నింటిలోనూ విజయం అందుకోవాలి. ఆగస్టు 15న ఆడనున్న టెస్టులో మనం మొదట బ్యాటింగ్ చేసినా లేదా బౌలింగ్ చేసినా సరే, మనకు ఎదురయ్యే ఏ ప్రశ్నకైనా సమాధానం ఇచ్చేందుకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. అందుకోసం ఇప్పటి నుంచే అన్ని అంశాల్లోనూ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మన జట్టులోకి ఇద్దరు కొత్త ప్లేయర్లు వచ్చారు. సూర్యాంశ్ నువ్వు ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడిదాకా వచ్చావు. అవకాశం దొరికినప్పుడు కుటుంబం, దేశం గర్వపడేలా చేయాలి. ఇక ఆకిబ్ గత రంజీలో అద్భుతంగా ఆడావు. జమ్ముకశ్మీర్ విజయంలో నీ పాత్ర అత్యంత కీలకం. మీ ఇద్దరికీ శుభాకాంక్షలు" అని గంభీర్ అన్నాడు.
కాగా, ఈ పర్యటనలో భారత్ ఆతిథ్య శ్రీలంకతో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడనుంది. 15న తొలి మ్యాచ్ ఉండనుంది. గాలే వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఈ రెండు టెస్టులు వరల్డ్టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో భాగం కావడంతో భారత్ ఈ సిరీస్ను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. అంతేకాకుండా భారత్ ఆడిన గత రెండు టెస్టు సిరీస్లు కోల్పోవడంతో కాస్త ఒత్తిడిలో ఉంది. గతేడాది డిసెంబర్లో సొంతగడ్డపై సౌతాఫ్రికాపై 2-0తో సిరీస్ కోల్పోయిన తర్వాత డబ్ల్యూటీసీలో టీమ్ఇండియాకు ఇదే తొలి సిరీస్. అయితే రీసెంట్గా అఫ్గానిస్థాన్తో ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్లో విజయం సాధించడం మాత్రం భారత ప్లేయర్లలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుంది.