హర్షిత్ రాణాకు గంభీర్ ఫోన్- జట్టు నుంచి తొలగిస్తానని వార్నింగ్!

హర్షిత్ రాణాను హెచ్చరించిన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్- కట్​చేస్తే సూపర్ కమ్​బ్యాక్

Harshit Rana
Harshit Rana (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Gautam Gambhir On Harshit Rana : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో వన్డే, టీ20 సిరీస్‌లకు యంగ్ పేసర్ హర్షిత్ రాణా ఎంపికపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ జట్టులో ఫేవరెటిజం చూపిస్తున్నాడని, అతడు కావాలనే రాణాను ఎంపిక చేశాడని ఆరోపణలు సైతం వచ్చాయి. ఏకంగా మాజీ క్రికెటర్లు సైతం ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. మాజీ క్రికెటర్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ ఇదే విషయంపై మాట్లాడాడు. గంభీర్‌కు ఇష్టమైన వ్యక్తి కాబట్టే రాణా, భారత జట్టులో హర్షిత్ రాణా రెగ్యులర్ అయ్యాడని ఆరోపించాడు.

ఈ విషయంలో తనపై తీవ్రమైన విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ గంభీర్ వీటన్నింటినీ పట్టించుకోలేదు. తన ఎంపికను సమర్థించుకున్నాడు. ఇక ఈ సిరీస్​లో రాణాకు మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ బరిలోకి దిగే ఛాన్స్ వచ్చింది. అయితే తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో రాణా పెద్దగా ప్రదర్శన చేయలేదు. బౌలింగ్​ అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. దీంతో హర్షిత్ రాణా ప్రదర్శన పట్ల గౌతమ్ గంభీర్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడట. మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వకపోతే జట్టులో నుంచి తీసేస్తామని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడట!

ఈ క్రమంలోనే సిడ్నీ మ్యాచ్​కు ముందు హర్షిత్ రాణాకు గంభీర్ ఫోన్ చేసి, హెచ్చరించినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయాన్ని మ్యాచ్ అనంతరం రాణా చిన్ననాటి కోచ్‌ శ్రవణ్‌ వెల్లడించాడు. తాను ఇలాగే కొనసాగితే జట్టు నుంచి తొలగిస్తామని గంభీర్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు శ్రవణ్ చెప్పాడు.

Harshit Rana
వికెట్​కు అప్పీల్ చేస్తున్న హర్షిత్ రాణా (Source : Associated Press)

'సిడ్నీ మ్యాచ్‌కు ముందు హర్షిత్‌ నాకు ఫోన్‌ చేశాడు. తన ప్రదర్శనపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు. అప్పుడు, నిన్ను నువ్వు నమ్ము అని అతడితో చెప్పాను. అయితే కోచ్‌ గంభీర్‌కు హర్షిత్‌ ఫేవరెట్ అని అంటున్నారు. కానీ, అలా కాదు. టాలెంట్ ఉన్న వాళ్లను గుర్తించి, గంభీర్ వాళ్లకు అండగా నిలుస్తాడు. మద్దతుగా ఉంటాడు. అలా ఎంతోమంది ప్లేయర్లకు మద్దతు ఇచ్చాడు'

'వాళ్లు ఇప్పుడు కెరీర్​లో రాణిస్తున్నారు. వాస్తవానికి హర్షిత్‌ను గంభీర్​ తీవ్రంగా మందలించాడు. 'మ్యాచ్​లో మెరుగైన ప్రదర్శన చెయ్, లేకపోతే జట్టు బయట కూర్చోబెడతాను' అని నేరుగా హర్షిత్‌నే హెచ్చరించాడు. అయితే రాణాకు 23 ఏళ్లు మాత్రమే. అలాంటి కుర్రాడికి ఇంకొంత సమయం ఇవ్వాలి' అని శ్రవణ్ చెప్పుకొచ్చాడు. అలాగే హర్షిత్​పై ఆరోపణలు చేసిన మాజీ ఆటగాడు కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ తీరును శ్రవణ్ తప్పుబట్టాడు. యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు, వాళ్ల రెవెన్యూ కోసం యువ క్రికెటర్లను టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.

కాగా, ఈ సిరీస్​లో తొలి రెండు మ్యాచ్‌లలో రాణా కేవలం 2 వికెట్లే పటగొట్టాడు. కానీ మూడో మ్యాచ్​లో మాత్రం మంచి కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఏకంగా నాలుగు వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. అలెక్స్ కేరీ, కూపర్ కొనోలి, మిచెల్ ఓవెన్, హేజిల్​వుడ్​ను రాణా పెవిలియన్ చేర్చాడు. దీంతో సిరీస్​లో అత్యధిక వికెట్ల పడగొట్టిన బౌలర్​గా నిలిచాడు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో రాణా మొత్తం 6 వికెట్లు నేల కూల్చాడు. అతడి తర్వాత వాషింగ్టన్ సుందర్ 5 వికెట్లతో రెండో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు.

