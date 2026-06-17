మహిళల టీ 20 ప్రపంచకప్లో భారత్కు మరో విజయం
నెదర్లాండ్స్పై 95 పరుగుల తేడాతో భారత మహిళల జట్టు గెలుపు
India vs Netherlands Women (BCCI)
Published : June 17, 2026 at 10:59 PM IST
India vs Netherlands Women : మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ 95 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 210 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన నెదర్లాండ్స్ 17.3 ఓవర్లలో 114 పరుగులకే ఆలౌటైంది. బాబెట్ డి లీడే 28, హీథర్ సీగర్స్ 21, స్టెర్రే కాలిస్ 18 రన్స్ చేశారు. భారత బౌలర్లలో శ్రీచరణి 4, షెఫాలీ వర్మ 3, నందనీ శర్మ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. దీప్తి శర్మ ఒక వికెట్ తీసింది. 17వ ఓవర్లో శ్రీచరణి మూడు వికెట్లు, 18వ ఓవర్లో షెఫాలీ వర్మ 2 వికెట్లు తీశారు.