ఆ వార్తలు చదువుతున్నప్పుడు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది : రోహిత్ రిటైర్మెంట్ పుకార్లపై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్
రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ వార్తలపై స్పందించిన టీమ్ఇండియా మాజీ ప్లేయర్ ఫైర్- హిట్మ్యాన్ రిటైర్ వార్తల గురించి చదివినప్పుడు తన చాలా కోపం వచ్చిందని వెల్లడి
Published : July 26, 2026 at 4:17 PM IST
Rohit Sharma : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్పై ఇంగ్లాండ్ పర్యనటలో సోషల్ మీడియా, మీడియాలో తీవ్రస్థాయిలో ప్రచారం జరిగింది. ఇంగ్లాండ్తో లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచే రోహిత్కి చివరి వన్డే అని వార్తలు వచ్చాయి. ఎట్టకేలకు బీసీసీఐ కల్పించుకొని ఈ వార్తలను కొట్టిపారేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రోహిత్ రిటైర్మెంట్ గురించి టీమ్ఇండియా మాజీ వికెట్ కీపర్ దీప్దాస్ గుప్తా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న కీలకమైన వన్డే సిరీస్ మధ్యలో రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్కు సంబంధించిన వార్తలు రావడం సరికాదన్నారు. ఆ వార్తలు చదువుతున్నప్పుడు తనకు చాలా కోపం వచ్చిందని తెలిపారు.
"రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ గురించి వార్తలు చదివినప్పుడు, విన్నప్పుడు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది. అసలు హిట్మ్యాన్ రిటైర్మెంట్ గురించి అటువంటి చర్చలు ఎందుకు తలెత్తాయో అర్థం కాలేదు. ఎవరైనా పరుగులు చేస్తున్నంత కాలం ఆడుతూనే ఉంటారు. అనుమానాలు సృష్టించిప్పుడే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే ఏ సెలెక్టర్, కెప్టెన్, కోచ్ గానీ రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడడం నేను వినలేదు. మైదానం బయట ఏమైనా అని ఉంటే అది వేరే విషయం. దాని గురించి నాకు తెలియదు" అని ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో దీప్దాస్ గుప్తా తెలిపారు.
వారిని స్పెషల్గా చూడొద్దు : దీప్దాస్ గుప్తా
2027లో జరగబోయే వన్డే ప్రపంచకప్ వరకు సాగే సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలను ప్రత్యేక వర్గంగా చూడవద్దని దీప్దాస్ గుప్తా సూచించారు. కేవలం వారి ప్రదర్శన ఆధారంగానే వరల్డ్కప్నకు ఎంపిక జరపాలని టీమ్ మేనేజ్మెంట్, జట్టు సెలెక్టర్లకు సూచించారు. రోహిత్, కోహ్లీ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్ల విషయంలో అనవసరమైన అనిశ్చితిని సృష్టించవద్దని కోరారు. "ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన ముఖ్యమని భావించినప్పుడు, ఇలాంటి చర్చలకు తావు ఉండొద్దు. విరాట్, రోహిత్, శుభ్మన్ వంటి కొందరు ఆటగాళ్లకు ఎక్కువ అవకాశాలు రావొచ్చు. ఎందుకంటే వారు గత కొన్నేళ్లుగా అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. ఆటగాళ్లను స్వేచ్ఛగా వదిలేయండి. ఎవరినీ స్పెషల్గా చూడకండి" అని దీప్దాస్ గుప్తా పేర్కొన్నారు.
ఆ వార్తలను ఖండించిన బీసీసీఐ
ఇప్పటికే రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్పై వచ్చిన వార్తలను బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఖండించారు. మీడియాలో వస్తోన్న వార్తలు అవాస్తవాలని పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తోన్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదన్నారు. రోహిత్ వీడ్కోలు గురించి టీమ్ మేనేజ్మెంట్ చర్చించలేదని తెలిపారు. భారత్ తరఫున రోహిత్ ఇంకా క్రికెట్ ఆడుతాడని స్పష్టం చేశారు. మున్ముందు సిరీస్లకూ హిట్మ్యాన్ అందుబాటులో ఉంటాడని, వన్డే జట్టులో అతడు రెగ్యులర్ ప్లేయర్ అని వివరించారు. మీడియాలో వచ్చే ఊహాగానాలను ఫ్యాన్స్ నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. టీమ్ఇండియాకు రోహిత్ శర్మ సేవలు కొనసాగుతాయని అన్నారు.
నా మనసులో ఆ ఆలోచన లేదు : రిటైర్మెంట్పై హిట్మ్యాన్ క్లారిటీ
ఇప్పటికే తన రిటైర్మెంట్ జరుగుతున్న ప్రచారంపై రోహిత్ శర్మ వివరణ ఇచ్చాడు. తన మనసులో ఆ ఆలోచనే లేదని తెలిపాడు. క్రికెట్లో కొనసాగుతున్నంత వరకు తనపై విమర్శలు వస్తూనే ఉంటాయని అన్నాడు. కానీ వాటితో పోరాడటం కాకుండా పరుగులు సాధించడంపైనే తాను దృష్టి పెడతానని చెప్పాడు. జట్టు విజయానికి తన వంతు సహకారం అందించడానికి ప్రయత్నిస్తానని వెల్లడించాడు.
"మైదానంలో నేను ఏమి చేస్తానన్నదే ముఖ్యం. జట్టు విజయానికి నా వంతు కృషి చేయడంపైనే నా దృష్టి అంతా ఉంటుంది. బయట జరిగే చర్చలు, విమర్శల గురించి అస్సలు పట్టించుకోను. అసలు అటువంటి చర్చలు లేకపోతే ఆటలో మజా ఏముంటుంది?. నా పని మైదానం లోపల ఉంటుంది. విమర్శకులకు పని బయట ఉంటుంది. నేను నాపై వచ్చే విమర్శలను అలాగే చూస్తాను. టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, బ్యాట్తో నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడమే నా పని. " అని రోహిత్ వ్యాఖ్యానించాడు.