'గంభీర్ కోచ్ కాదు, అతడు టీమ్ఇండియా మేనేజర్!​'- వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్

ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న మాజీ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir (Source : ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 9:08 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 10:00 PM IST

Kapil Dev On Gautam Gambhir : టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఇటీవల కాలంలో అనేక విమర్శలకు గురవుతున్నాడు. ఏడాది కాలంలోనే స్వదేశంలో వరుసగా జరిగిన రెండు టెస్టు సిరీస్‌లు క్లీన్ స్వీప్ అవ్వడంతో ట్రోల్స్ ఎక్కువయ్యాయి. జట్టులో గంభీర్ ఫేవరెటిజం చూపిస్తున్నాడన్న ప్రచారమూ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో భారత్ క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ తాజాగా గంభీర్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. గంభీర్ కోచ్ కాదని, అతడు భారత జట్టు మేనేజర్ అని అన్నాడు.

రీసెంట్​గా కోల్‌కతాలో జరిగిన 'ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ శతాబ్ది ఉత్సవాలు' కార్యక్రమంలో కపిల్ దేవ్ పాల్గొన్నాడు. ఈ ఈవెంట్​లోనే కపిల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మోడ్రన్ క్రికెట్​లో, ప్లేయర్లను మేనేజ్ చేయడమే హెడ్​ కోచ్ పాత్ర అని, అంతేకానీ నేరుగా వాళ్లను కోచింగ్ చేయడం కాదని కపిల్ అన్నాడు. అలాగే క్రికెట్​లో కోచ్ పాత్ర ఎలాంటిది? దాని నిర్వచనం ఏంటని ప్రశ్నించగా ఆసక్తికర సమాధానమిచ్చాడు?

'ఈ రోజుల్లో కోచ్ అనే పదం కామన్ అయిపోయింది. కానీ గౌతమ్ గంభీర్ కోచ్​గా కాదు, జట్టుగా మేనేజర్​గా వ్యవహరించాలి. స్కూల్​, కాలేజీలో బోధించేవారిని కోచ్ అనాలి. వాళ్లే నిజమైన కోచ్​లు. అదే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అందరూ నిపుణులే. అలాంటిది లెగ్- స్పిన్నర్ లేదా వికెట్ కీపర్‌కు ఒక హెడ్ కోచ్ ఆట ఎలా నేర్పించగలడు? అందుకే వాళ్లను సరిగ్గా మేనేజ్ చేయడమే ఇక్కడ గంభీర్ పని. జట్టులోని ఆటగాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపడమే ఒక మేనేజర్ లేదా కెప్టెన్ బాధ్యత. ఫామ్​లో లేని ఆటగాళ్లకు అండగా ఉండాలి. నేనైతే సెంచరీలు సాధించే ప్లేయర్లతో డిన్నర్ చేయడం కంటే, ఫామ్​లో లేని ఆటగాళ్లతో ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాను. ఇక్కడ వ్యక్తిగత ప్రదర్శన ముఖ్యం కాదు, జట్టును ఒకతాటిపైకి తీసుకురావడం ముఖ్యం' అని అన్నాడు.

అలాగే చాలా మంది పాతకాలపు క్రికెటర్లు ఆధునిక క్రికెట్‌కు అనుగుణంగా మారలేదనే వాదనలను కపిల్ దేవ్ తోసిపుచ్చాడు. ఈ జనరేషన్​లో సునీల్ గావస్కర్ క్రికెట్ ఆడి ఉంటే, అత్యుత్తమ టీ20 బ్యాటర్ అయ్యేవాడని చెప్పాడు. ఈ సందర్భంగా కోల్​కతా క్రికెట్ సంస్కృతిని 1983 వరల్డ్​కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ ప్రశంసించాడు.

